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Грани времени

Счета за Украину придут каждому россиянину. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 48-й недели 2022 года

"Если ад существует, то он под Бахмутом". Почему небольшой город в Донецкой области Украины – стал самой горячей точкой на линии соприкосновения двух армий: Путина и Зеленского.

Госдума приняла закон о "пропаганде нетрадиционных отношений", по сути запрещающий любое публичное упоминание ЛГБТ. По кому ударит репрессивный документ с расплывчатыми формулировками и поправками?

Из чиновников в бизнесмены. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин переходит в компанию "Яндекс". Спасет ли это от западных санкций?

Запад намерен передать замороженные российские активы и прибыль с них Украине. Можно ли заставить Москву платить репарации Киеву?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным экспертом Романом Свитаном, публицистом Альфредом Кохом, экономистом Сергеем Хестановым и журналистом, автором телеграм-канала "Гей и динамит" Ренатом Давлетгильдеевым.

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