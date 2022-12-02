На новом посту. Максим Блант - о Кудрине и "Яндексе"

Совет Федерации России 30 ноября проголосовал за досрочное освобождение Алексея Кудрина с должности главы Счётной палаты. За несколько дней до этого в СМИ появилась информация о том, что Кудрин может получить пост в компании "Яндекс", которая сейчас находится в стадии реорганизации бизнеса. Это на заседании в среду косвенно подтвердила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, выразив надежду, что заявления Совета Федерации теперь станут чаще попадать в топ поисковика.

Итак, Алексей Кудрин вырвался на волю. Еще утром 29 ноября в Совет Федерации поступило представление Владимира Путина о досрочном освобождении Кудрина с его поста. Позже и сам чиновник подтвердил в своем телеграм-канале, что подал прошение об отставке. "В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", – написал Кудрин.

Этими "большими проектами" он, похоже, всё-таки займется в "Яндексе", который ждет трансформация. Российские активы компании достанутся местным инвесторам, включая структуры Владимира Потанина. Управлять ими будет нынешний топ-менеджмент "Яндекса", который и возглавит Алексей Кудрин. Международные проекты выделят в отдельную, не связанную с Россией структуру. Не исключено, что это будет зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. Она получит лицензии на все разработки, связанные с беспилотниками, облачными сервисами и некоторыми другими проектами бывшей единой компании.

Очень вероятно, что вскоре после разделения бизнеса появится информация о продаже основателем "Яндекса" Аркадием Воложем компании Yandex N.V. одному из гигантов, вроде Google или Amazon. Что же касается российской части, то с ней тоже можно готовиться прощаться. Флагманом российского IT-бизнеса компания уже сейчас не является. Что-то ушло в ВК, что-то "Сберу". С закупками серверов и прочего оборудования проблемы, программисты разъехались.

Но Алексея Кудрина, одного из главных архитекторов либеральных реформ "нулевых" годов, участника уже ставшего легендарным в экономической истории России тандема Греф-Кудрин, министра финансов, добившегося создания Стабилизационного фонда, все равно можно поздравить. Причем не столько с новой работой, сколько с отставкой. Которой он, по словам инсайдеров, добивался с самого начала войны. Путин не отпускал, и Кудрину в течение девяти месяцев приходилось доказывать свою безопасность для своего многолетнего патрона с одной стороны, а с другой – свою бесполезность для него же.

Кудрин ходил на работу, получал жалованье. Фактически объявил "итальянскую забастовку"

Он практически исчез из информационного поля и российское вторжение в Украину никак не комментировал. Информация о том, что Кудрин в начале войны встречался с Путиным и тщетно пытался его убедить в разрушительных последствиях беспрецедентных санкций для российской экономики, стала достоянием общественности через третьих лиц. Ни сам Кудрин, ни Путин с Дмитрием Песковым публично ни словом об этом разговоре не обмолвились. После 24 февраля глава Счётной палаты дал лишь пару нейтральных комментариев по экономическим вопросам, никак не приукрашивая ситуацию, но и не сгущая краски. Ходил на работу, получал жалованье. Одним словом, фактически объявил "итальянскую забастовку". Это тоже форма протеста.

Станет ли Алексей Кудрин, подобно нынешнему главе государственного "Сбера" Герману Грефу, талантливым менеджером во главе сильно усеченного "Яндекса"? Составит ли конкуренцию бывшему коллеге по работе в правительстве теперь уже в качестве доморощенного "гуру" от технологий? Едва ли. Не в том сейчас "Яндекс" состоянии, чтобы инициировать громкие проекты или бросать вызов мировым технологическим гигантам. Да и Греф, который в 2018 году назвал своими главными конкурентами Facebook, Apple и Amazon, занят, скорее, спасением того, что еще можно спасти.

А вот в качестве кризисного менеджера Кудрин может быть весьма эффективен. По крайней мере, в начале века ему удалось сделать то, что многие тогда считали невозможным. За восемь лет постдефолтная Россия не только решила проблему внешнего долга и подошла к кризису 2008 года с гигантскими резервами, но и продемонстрировала темпы роста, которые заставили включить страну в четверку потенциальных экономических лидеров XXI века. Причем реальные зарплаты и доходы населения в эти восемь лет росли даже быстрее, чем ВВП страны.

Но не исключено, что уход в "Яндекс" для Кудрина – это не более чем выбор более удобной позиции для того, чтобы продолжать оставаться "в режиме ожидания", который длится у него последние десять лет. В 2011 году он со скандалом ушел из правительства, отказавшись подчиняться президенту Дмитрию Медведеву, "гревшему", по сути, кресло главы государства. Тогда многие (включая самого Кудрина) надеялись, что Путин, вернув себе высшую должность в стране, назначит Алексея Леонидовича премьером с "карт-бланшем" в экономике. Но Путин опять назначил Медведева.

Потом, поучаствовав в "Комитете гражданских инициатив" – структуре, которая так ничего содержательного и не произвела – в 2016 голу Кудрин взялся возглавить коллектив авторов и написать Путину красивую, но "не выходящую за рамки" программу к выборам 2018 года. Тоже с явным прицелом на то, что и выполнять написанное доверят коллективу авторов. Опять не случилось. Путин назначил на пост премьера Михаила Мишустина, а Кудрину досталась Счётная палата. Место отличное, поскольку критиковать можно всех, а ответственности фактически никакой. И с этого места уже можно было целиться в 2024 год и рассуждать о "транзите власти".

Вот только война стала тем рубиконом, за которым дальнейшее пребывание на госслужбе скорее вредит возможному преемнику Путина, чем помогает. Многие мои коллеги поспешили написать, что этот уход окончательный. Но я бы не зарекался: время сейчас такое, что всё может случиться в любой момент. И Путин, думаю, уже осознал, что для него и его окружения могут настать времена, когда придется хвататься за любую соломинку. И этой соломинкой вполне может оказаться Кудрин.

Максим Блант – экономический обозреватель Радио Свобода, автор и ведущий проекта "Деньги на Свободе"



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