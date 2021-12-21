Счётная палата подготовила курс русского языка для чиновников

Члены Счётной палаты России подготовили для чиновников и госслужащих обучающий курс русского языка. На него потратили 1,4 миллиона рублей из бюджета. Об этом говорится на сайте Счётной палаты.

В курсе для чиновников 24 видео и презентаций общей продолжительностью в четыре часа. В нем содержатся рекомендации, "как писать проще о сложных государственных вопросах".

Курс поделен на три блока – о том, как структурировать информацию, какую лексику использовать и какой использовать визуальный контент. В качестве примеров хорошо написанного текста Счётная палата использовала материалы из собственных отчётов.

Курс был разработан в рамках госконтракта, стоимость которого составила 1,4 миллиона рублей. В 2021 году его разместили на внутренних платформах палаты, теперь он появился в общем доступе на YouTube.

Неделю назад глава Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала чиновников, использующих англицизмы. В частности, ее не устроили слова "кэшбек" и "перформанс" ."Не понимают пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог – возврат денег", – сказала она.