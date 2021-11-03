Быть ли самодержавию в России вечным?

300 лет тому назад, завершив войну со Швецией, Петр I объявил себя императором, а Россию империей. За три столетия Россия стала по своей культуре европейской страной, но большую часть этого периода ее политическое реальность – самодержавие или диктатура. Почему?

Закономерности и случайности развития России обсуждают историки: зам председателя Партии народной свободы Андрей Зубов и Глава Вольного исторического общества Никита Соколов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы в 19:05