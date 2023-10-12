Сдавайте валюту. Зачем Путин вводит финансовых "комиссаров"

Обязательная продажа в России валютной выручки, которой правительство так долго пугало экспортеров, стала реальностью. Причем ввели ее не постановлением правительства, а указом Владимира Путина. Правда, действовать норма будет выборочно. Текст указа не опубликован, поэтому приходится верить на слово устному пересказу пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Также в изложении его содержание приведено и на сайте российского правительства.

Коснется объявленная мера не всех экспортеров и даже не каких-то определенных отраслей, а отдельно взятых компаний или групп компаний. Всего таких групп 43. Тут и представители черной и цветной металлургии, и химической промышленности, и экспортеры зерна и леса. И, что несколько неожиданно, представители топливно-энергетического комплекса.

Неожиданно потому, что всякий раз, когда поднимался вопрос о продаже валютной выручки, российское Министерство финансов стояло горой за нефтегазовые компании, которые и так продают достаточно валюты, чтобы уплатить в бюджет все, что им причитается. Но Путину, конечно, виднее.

Тогда решили жестких мер не принимать

Судя по всему, список составлялся исходя из подведения итогов выполнения неформальных договоренностей середины августа. Напомню, что первый в этом году переход долларом 100-рублевой отметки вызвал и в правительстве, и в кремлевской администрации большой переполох и бурную дискуссию. Тогда решили жестких мер не принимать, обязательный норматив продажи валютной выручки не вводить, а ограничиться неформальными договоренностями с ненефтяными экспортерами.

По сути, на их плечи была возложена почетная миссия – отстаивать честь российской национальной валюты и следить, чтобы доллар не пересекал политически болезненную границу. Более того, для того, чтобы удерживать курс экспортерам было "интересно", правительство с 1 октября стало взимать с них "курсовую ренту" – пошлину, привязанную к курсу доллара. Чем выше курс, тем большим процентом от таможенной стоимости товара приходится делиться с бюджетом.

Что было дальше, все помнят. Экспортеров хватило чуть больше, чем на полтора месяца. По данным Банка России, в сентябре продажи валютной выручки выросли по сравнению с августом на 27 процентов. И весь сентябрь доллар держался в рамках приличий. А потом, в начале октября, американская валюта как ни в чем не бывало снова принялась осваивать трехзначные числа. Не помогли ни экстренное повышение Центробанком ключевой ставки, ни уговоры, ни "дамоклов меч" всевозможных ужесточений, которые предлагались как чиновниками, так и доброхотами вроде главы ВТБ Андрея Костина. Последний предложил ограничить рублевые переводы за границу, чтобы бороться с оттоком капитала. Неделю Путин терпел – и вот издал указ.

Они становятся заложниками "комиссаров" финансовой разведки

Процедура, прописанная в указе, неприятная. В течение полугода – а именно на такой срок пока вводится норматив – названные группы компаний будут обязаны сначала предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг планы-графики продаж валюты на российском рынке, а потом их выполнять. И это еще не самое болезненное. Для того чтобы следить за выполнением нормативов, Росфинмониторинг внедрит в компании своих представителей, которые получат доступ к информации, до последнего времени считавшейся коммерческой тайной. В правительстве уже пообещали в течение недели принять все необходимые нормативные акты, чтобы легализовать эту схему.

Как все это скажется на деятельности экспортно ориентированных компаний, которые в условиях международных финансовых санкций вынуждены выстраивать хитроумные и далеко не всегда безобидные с точки зрения антиотмывочного законодательства схемы, чтобы продолжать получать деньги за свои товары, предсказать несложно. Фактически они становятся заложниками "комиссаров" финансовой разведки.

Фундаментальное давление на курс никуда не денется

Те в любой момент могут придраться к любому платежу посредникам из "дружественных" стран или потребовать доступ к информации о счетах и проводках в тех банках, которые используются для обхода санкций. Да и посылать в Россию валюту далеко не всякий банк, где аккумулируется валютная выручка, согласится. Ровно этого и пытался избежать Банк России, когда выступал категорически против норматива. Видимо, поэтому обязательную продажу ввели для ограниченного числа "злостных нарушителей", которых не очень жалко, и в назидание всем остальным.

Валютный рынок на новость об "образцово-показательной порке" отдельно взятых экспортеров отреагировал болезненно. Курс доллара, который еще в среду держался выше 100 рублей, в четверг с открытия торгов упал ниже 97. Однако первая реакция может оказаться только временным облегчением. Фундаментальное давление на курс никуда не денется. Поскольку обусловлено оно не столько действиями экспортеров, сколько "аттракционом неслыханной щедрости", который со второй половины 2022 года демонстрирует Министерство финансов, доставая из рукава триллион за триллионом для финансирования военных расходов.

Распространение валютного контроля на всех и каждого – это только вопрос времени

Накачка экономики бюджетными рублями позволяет рапортовать об успехах восстановления экономики и демонстрировать рост статистических показателей. Но и цена у всех этих успехов "структурной перестройки" есть – те самые 100 рублей за доллар. А поскольку в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено дальнейшее увеличение военных расходов, давление на курс в следующем году только усилится. Да и конец года, когда традиционно растут выплаты получателям бюджетных денег, для российской валюты не обещает быть простым.

И когда экспортеры поймут, что держать политически выверенный курс доллара они не в силах, может начаться совсем неприятная для Кремля история. Руководство компаний придет к выводу, что распространение валютного контроля на всех и каждого – это только вопрос времени. И они поспешат воспользоваться оставшимися днями и неделями для создания на зарубежных счетах в иностранных банках достаточного запаса валюты, чтобы пережить полгода (а может, и год) валютного контроля. И это может подбросить доллар уже не на пару рублей выше 100-рублевой планки, а на пару десятков рублей.