Бюджетные фокусы властей: как найти 9 триллионов рублей

В пятницу, 22 сентября, российское правительство на своем заседании одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. До 1 октября он должен быть внесен на рассмотрение в Государственную Думу. И депутаты должны остаться довольны. Цифры получились красивые.

Доходы уже в 2024 году вырастут сразу на 9 триллионов рублей – до 35 триллионов. Расходы тоже увеличатся, хотя и менее существенно – "всего" на 6,7 триллиона. А это значит, что бюджетный дефицит сократится до 1 процента ВВП или до 1,6 триллиона рублей. Это почти вдвое меньше, чем в нынешнем бюджете (2,9 триллиона).

Один из источников – дополнительные поборы с экспортеров

Очевидно, что с 9 триллионами непонятно откуда взявшихся дополнительных доходов дело иметь легко и приятно. Поэтому правительство в целом и Минфин в частности обещают, что никто не останется обиженным. И безопасность с обороной получат свое, и социальные обязательства перед гражданами государство выполнит. И даже на образование со здравоохранением получится денег подкинуть. Малообеспеченным помогут, материнский капитал проиндексируют, в инфраструктуру вложатся, оккупированные территории "интегрируют" и благоустроят.

Главный вопрос: за счет чего получится на треть – с нынешних 26 триллионов до планируемых 35 – повысить доходную часть. Тем более, что налоги глава Министерства финансов Антон Силуанов обещал не повышать. Один из источников – дополнительные поборы с экспортеров. Уже с 1 октября этого года с "неосновного" экспорта начнут взимать привязанную к курсу рубля пошлину.

Изначально планировалось, что действовать она будет до конца нынешнего 2023 года, но в конечном итоге решили оставить и на весь 2024 год. Вот только из этого источника, по оценке финансового ведомства, бюджет будет получать около 50 миллиардов рублей в месяц (да и то, если курс так и останется выше 95 рублей за доллар). То есть за 2024 год дополнительные доходы составят 600 миллиардов. Это даже не триллион, и уж тем более не 9.

Это крайне оптимистичная оценка

Благодарить же за все нужно исключительно Министерство экономического развития во главе с Максимом Решетниковым. Именно это ведомство подготовило такой замечательный прогноз социально-экономического развития России, что ведомству Антона Силуанова не пришлось ничего "резать по живому" и экономить на тех, на ком они обычно экономят.

Если верить Минэкономики, уже в этом году российский ВВП вырастет на 2,8 процента. В следующем прибавит еще 2,3 процента и дальше будет расти темпами, превышающими 2 процента в год. Это крайне оптимистичная оценка. Например, Банк России, после того как на последнем заседании повысил ключевую ставку до 13 процентов, снизил свой прогноз роста ВВП России в 2024 году. Их нынешний диапазон 0,5-1,5 процента.

И это не все. Если верить аналитикам Минэкономики, нефть марки Brent (теперь в правительстве ориентируются именно на Brent) в следующем году будет стоить в среднем 85 долларов за баррель. В бюджете на нынешний год заложены 70 долларов за баррель, так что Минфин для своих расчетов получил еще одну "приятную" цифру.

Если кто-то надеялся на 80 рублей за доллар – зря

Дальше. Если верить подчиненным Максима Решетникова, новые таможенные пошлины и ограничения на экспорт топлива, на внешнеторговом балансе не отразятся. Торговать с другими странами Россия продолжит "в плюс" – экспорт будет превышать импорт, причем положительное сальдо продолжит расти. И это создаст предпосылки для укрепления рубля.

Впрочем, укрепление все понимают по-разному. Вот, например, как о нем говорит Решетников на заседании правительства: "В результате к концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар США. В 2024–2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90–92 рубля за доллар США".

Так что если кто-то надеялся на 80 рублей за доллар, – зря. Сегодня "крепкий рубль" – это 94 рубля за доллар. Бюджет сверстан, и это один из главных источников дополнительных 9 триллионов в доходной части. Бюджет нынешнего года верстался, исходя из 68,3 рубля за доллар, а на следующий – из 92-х.

Все это еще можно понять. На треть обесценился рубль, на ту же треть, согласно ожиданиям, должны вырасти и доходы. Необъяснимым остается тот факт, что никакой выходящей за рамки инфляции на этом фоне в Минэкономики не ждут. В 2024 году, согласно прогнозу, она составит 4,5 процента, дальше цены будут расти по 4 процента в год. И это при том, что тарифы уже в следующем году будут расти опережающими темпами. Например, со следующего июля цены на газ для всех потребителей – и для производств, и для населения – вырастут на 11 процентов. Услуги ЖКХ подорожают на 10, электричество – на 8,9 процента.

Путин получит возможность сыпать красивыми цифрами

Почему с июля, понятно. На весну 2024 года запланировано политическое спецмероприятие – всенародные выборы Путина. Так что полугодовая отсрочка повышения тарифов – посильный вклад в предвыборную кампанию. Это же в полной мере относится к красивому, но абсолютно нереалистичному бюджету. Путин получит возможность сыпать красивыми цифрами и делиться наполеоновскими планами, а министры за старание, глядишь, и по ордену на лацкан заработают.