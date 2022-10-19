"Готовятся слить Херсон?" Блогеры о выступлении генерала Суровикина

Вечером вторника по телевидению впервые выступил новый главнокомандующий российскими войсками в Украине, генерал Сергей Суровикин.

Александр Плющев

Ага, Суровикина показали по телику. Это само по себе гораздо интереснее того, что он там наговорил. Шойгу задвинули, теперь армию олицетворяет это (несильно лучше или хуже того).

Татьяна Фельгенгауэр

У войны появился спикер. Именно у войны, а не у Минобороны.

Ну будет козлом отпущения, когда Путин проиграет.

Многим показалось странным, что генерал в течение всего выступления смотрел куда-то в сторону.

Фарида Рустамова

Кажется, новоназначенное лицо «спецоперации» читает текст своих ответов по телесуфлеру

Алена Солнцева

Два вопроса:

Почему генералу поставили телепромтер сбоку? Обычно же дисплей ставят за камерой, чтобы у зрителей было ощущение, что говорящий смотрит прямо на публику, а тут все время косит в сторону.

Чем объяснить эти странные паузы между кусками текста? Логически так делить фразы - значит лишать их естественности.

Ну и так, не вопрос, а просто интересно - в чем хотят убедить население, показывая ему этого человека? Визуальный образ, как мы знаем, гораздо убедительней аудио и текста, он буквально врезается в подсознание. Не важно, что говорит, важно как.

Балтийский чай (канал Романа Романова)

Слушайте, по выступлению Суровикина у меня чисто технический вопрос: а почему его нельзя было снять по-человечески? Ну, чтобы человек смотрел на суфлёр, а не читал монитор сбоку? И не было в итоге этого впечатления "генерал Монти Пайтон"?

Или снова как это у Минобороны всегда? Я понимаю, что со стратегами и тактиками у нас может быть дефицит. Но технически грамотных видеографов на Руси полно.

Но странный формат этого выступления не помешал пропагандистским каналам воспевать Суровикина как опытного командующего, который не боится выступать перед населением и говорить ему неудобную правду.

Александр Сладков

Надо сказать, что командующий выступал вполне профессионально. Однако, насколько я знаю, Сергей Владимирович сам неплохо излагает свои мысли. Не стоит этого больше делать. Народ все очень тонко чувствует и понимает. Народ должен верить.

Андрей Медведев

Мы наконец-то узнаем о весьма сложных решения до того, как их начали реализовывать.

Мы узнаем о сложных решениях публично, от командующего СВО. Это принципиально новый подход, очень сильно отличный от того, к которому было мы привыкли.

Маргарита Симоньян

Мы все просили, чтобы у СВО было честное, прямое, понятное лицо и голос, объясняющий, что происходит.

Суровикин.

Станислав "Ортега" Яковлев

И воевать умеет, и говорить умеет, и выглядит, хм, убедительно, что же ты раньше таких золотых людей от публики прятало, Отечество родное мое?

Между тем высказывания Суровикина о "сложной обстановке" на херсонском участке фронта и о том, что, возможно, придется принимать "сложные решения", навели многих на комментаторов на мысль, что Россия готовится к выводу войск из Херсона.

Наталья Маршалкович

Перегруппировку на выгодные позиции, поди, готовят

Владимир Серебровский

Никак вы решили, наконец, драпать по-настоящему?

Майкл Наки

Без отхода войск есть риск просто потерять всю группировку, расположенную там

Херсон – это единственный областной центр, который Россия смогла захватить за время своей “трехдневной войны” в Украине, идущей уже 8 месяцев. Освобождение этого города – важная цель, которая важна не только в военном смысле, но и в политическом. Поэтому, с одной стороны, Путин не хочет “сдавать” город, но с другой – без отхода войск есть риск просто потерять всю группировку, расположенную там.

Дмитрий Колезев

На самом деле, очень интересно. Если действительно готовятся отходить (а как еще это трактовать?), «генерал Армаггедон», похоже, оказался, первым на этой войне военачальником, который смог убедить Путина заранее отвести войска в безнадежной ситуации.

Димитриев

От Суровикина патриотические авторы ждали, я помню, решительных сталинских ударов, наступления на Львов, страшной мести и т.п. А выясняется, что он призван, чтоб принять непопулярные решения и, видимо, убедить противника идти на переговоры. Пока вырисовывается такая стратегия: перейти в оборону, оставить невыгодные позиции и бить по инфраструктуре.

Но общественность не согласна. Она уже согласилась с тем, что война идёт как-то не так, но нашла виноватых - генералов. Вроде поставили хорошего генерала. А все не то.

Назначенное Россией руководство области велело гражданам эвакуироваться из города, чтобы спастись от наступления "укронацистов", а Суровикин в своем обращении сказал, что российские войска обеспечат херсонцам "безопасный отъезд".

Возможности выехать на территорию Украины у них при этом не будет. Эту не вполне добровольную эвакуацию украинцы называют депортацией.

Владимир Горбач

То, что они називают "эвакуацией" мирного населения, по сути означает похищение людей и напоминает угон на работу в нацистской Германии. Но с "жилищным сертификатом", то есть без намерения вернуться домой.

Коллаборантам действительно лучше уехать. И не только с Херсонщины. Это организационная модель и для других оккупированных территорий с Крымом включительно. "Вернуться в родную гавань" в буквальном смысле слова. Чтобы попасть в Россию, нужно покинуть Украину.

Виталий Ким, глава областной администрации соседнего украинского города Николаев, считает, что россияне готовятся сами разрушить Херсон и обвинить в этом ВСУ.

Комментаторы подозревают, что мирных жителей неспроста перевозят на левый берег Днепра.

Константин Калачев

Врио губернатора Херсонской области по российской версии Владимир Сальдо заявил, что около 50-60 тысяч жителей правобережья планируется перевезти на левый берег Днепра, на это уйдет около недели.

А российские военкоры в это время пишут о начале наступления ВСУ на Херсон.

Время непростых решений.

Олег Пшеничный

Бессмертные путинские слова 14-го года хорошо подходят к ситуации в Херсоне:

„И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей!“

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо объявил, что пророссийская администрация области переезжает на другой берег Днепра, но при этом "город никто сдавать не собирается". Как Суровикин, так и Сальдо упоминали о том, что Киев якобы угрожает затопить город, разрушив плотину Каховской ГЭС. О подрыве плотины твердят и во многих провластных блогах.

Сергей Марков

Логика массовой эвакуации из Херсона.

1. Херсон готовят к боям, а не к сдаче.

2. Население выводят из города, чтобы не было массовой гибели пророссийского населения во время боев, как это случилось в Мариуполе.

3. Население выводят из города, чтобы не было массовых репрессий против пророссийского населения в случае захвата армией Украины, как это случилось в Балаклее и Изюме.

4. Население выводят из города, потому что возможно затопление Херсона, если ВСУ взорвет каховскую плотину.

5. Население выводят из города, чтобы потом, во время боев можно было заниматься только логистикой военной, не отвлекая ресурсы на гражданских.

6. Население выводят из города добровольно. То есть уедут в Россию только пророссийские.

7. Проукраинские жители Херсона останутся в домах и погибнут там в боях от обстрела армии Украины.

Другие блогеры высказывают подозрение, что плотину может взорвать сама Россия.

Анатолий Несмиян

Если никто не собирается сдавать Херсон, то нужно как-то, но обеспечивать его жизнедеятельность. Как это делать удаленно - вопрос. По любому поводу на лодке через Днепр?

И, кстати, довольно пугающими выглядят предупреждения о том, что возможен прорыв дамбы и затопление территории вниз по течению. Ничего страшного, - успокаивают власти, - Вода поднимется на какие-то полтора метра.

Правда, когда происходит прорыв, то возникает первичная волна, которая однозначно должна быть существенно выше заявленных полутора метров. И тем людям, которых смоет этой волной, вряд ли будет утешением знать, что потом уровень составит всего лишь полтора метра.

Возникают опасения, что прорыв дамбы может случиться в плановом порядке в обеспечение концепции «Херсон будет российским или безлюдным». И все, конечно, спишут на кровожадных националистов. От создателей «рязанского сахара» можно ожидать много чего.

Многие считают, что под "непростыми решениями" Суровикин имел в виду что-то подобное, если не хуже.

Татьяна Малкина

одного не пойму: он что, прямо в эфире, с суфлера анонсировал уничтожение каховской гэс и стирание херсона с лица земли? или мне показалось?

Антон Орех

Про обычное отступление так не сообщают. И всероссийскую премьеру генералу не устраивают

Суровикина я посмотрел. Рассуждения генерала о глобальных вопросах политики и судьбах народов не имеют никакого значения - это вообще не его дело и не его вопрос. В остальном же ощущения довольно мрачные. Понятно, что российская армия готова оставить значительную часть Херсонской области. Но зачем? Про обычное отступление так не сообщают. И всероссийскую премьеру генералу не устраивают. А забота о людях - совсем не наш конёк. А здесь речь идёт о том, что жителей области собираются переселять в другие места как будто навсегда. Вот и думайте, что это значит.

Сергей Пархоменко

Послушал заявление Суровикина, а вслед за ним - выступление Сальдо, начальника оккупационной администрации Херсона.

Насчёт «непростых решений».

Мне вот представляется более вероятным, что они под «непростыми решениями в Херсоне» имеют в виду не сдачу города, а какое-нибудь дикое массовое зверство.

Затопление, например. Или сожжение (применение всяких огнеметных систем это позволяет устроить). Или тотальное минирование и последующий подрыв.

Для того и массовая принудительная эвакуация населения затевается.

В логике этого зверья - что-нибудь вот такое.

Они начальства боятся больше смерти. Точнее, про гнев начальства им известно в подробностях, а смерть они подразумевают только чужую. Себя с этой смертью как-то не соотносят. Надеются выскочить.

А впрочем, подождём ближайших дней. Все это должно вот-вот случиться.

Александр Коляндр

"Не исключаю принятия непростых решений" о которых говорил генерал, могут быть вовсе не об эвакуации Херсона, а о применении ОМП, затоплении города или ещё какой [херне] из ада

Хорошо б ошибиться

Валерий Соловей

«Непростые решения», о которых сегодня сказал генерал Суровикин, подразумевают абсолютно ЧУДОВИЩНЫЕ последствия.

Николай Митрохин

Всё это выглядит в совокупности очень странно - прежде всего забота российских властей о населении, что обычно российским военным и тем более чиновникам не свойственно.

Оптимистичный сценарий выглядит так - российские войска уходят из этих районов в результате военного поражения, и при том уводят с собой коллаборантов.

Тогда возникает вопрос - какова же судьба самого Херсона и районов внутри него, как они будут снабжаться зимой, если мосты в Херсон разбиты ВСУ, а по паромам и дальше будет бить дальнобойная артиллерия.

Логичного ответа на этот вопрос я не вижу.

Есть ответ предлагаемый российскими властями (Сальдо) официально, мол ВС РФ будут сражаться за районы откуда отселяют население, надо просто им не мешать. Однако этому утверждению противоречат его же слова, что жители могут (а значит должны) уехать насовсем.

Это даст возможность продемонстрировать, что "я психованный, не подходи"

Моя гипотеза такова - власти РФ хотят отселить граждан, вывести оттуда войска, а потом, возможно грохнуть (или угрожать грохнуть) по этой местности из тактического ядерного оружия.

Местность степная, малонаселенная, для распространения ударной волны от заряда препятствий нет, уничтожить таким макаром бригаду-другую ВСУ вполне возможно.

Это даст возможность продемонстрировать, что "я психованный, не подходи", создать местность через которую наступать будет вряд ли возможно, сохранить за собой Херсон, шантажировать следующими ударами Украину, ЕС, НАТО и прочая.

Херсон нужен Путину и российским военным для того, чтобы в дальнейшем, когда поднакопят сил развивать наступление на юге, иметь возможность выйти северо-западнее на Умань, отсечь индустриальное левобережье от Киева. Но это теперь планы дальние, а вот плацдарм надо беречь. Без него никакие планы не возможно будет реализовать. Ещё раз сдавать Москве днепровские мосты и плотины Киев не будет.

Так что за него будет скорее всего серьезная борьба.

Но какой бы не был результат этой борьбы - только в одном случае жителям сел отселенных районов будет совсем некуда и незачем возвращаться. Если на этой территории будет радиоактивная "херсонская зона".

P.s. Специально для того 25-го комментатора который тут захочет написать про взрыв плотины Каховской ГЭС. Прежде чем это делать, потрудитесь взглянуть на карту и убедиться в том что все выселяемые районы находятся либо выше неё по течению, либо сильно, километров на 30, в стороне (но тоже выше по уровню над морем). А то что могло бы быть затоплено при взрыве (типа города Херсона) - наоборот ниже по течению.

Турбопатриоты тоже считают, что Суровикин намекает на возможное применение ядерного оружия.

Егор Холмогоров

Я Суровикина понял вполне однозначно: Украине и Западу передан сигнал о готовности России применить ядерное оружие в степях на конституционно своей территории.

Иными словами, Байдену и Зеленскому дают понять, что сценарий победы Украины в наборе вариантов попросту отсутствует.

Ядерная война присутствует. Зона отчуждения - присутствует. Переговоры присутствуют. А вот победы Украины в колоде попросту нет.

То, что при этом оружие применялось бы "на своей территории", патриотов не смущает.

Владимир Серебровский

Буквально «Мы готовы разбомбить Воронеж ядерным оружием», причём это говорится вообще без тени иронии и даже с гордостью.

Возможно, все это не более чем блеф, считает Альфред Кох:

Суровикин и всякие его шестерки сегодня как-то подозрительно много говорили о необходимости эвакуации мирного населения из Херсона, о том, что начинается “битва за Херсон” и что им предстоят “непростые решения”. Что заставляет их говорить эти слова - непонятно. По сегодняшним картам я не вижу, чтобы ВСУ прямо буквально завтра могли бы угрожать Херсону. И поэтому, вслед за Виталием Кимом считаю, что это Суровикин с подтанцовкой решили замутить какую-то поганку.

А может, этот спектакль для Путина?

А может, этот спектакль для Путина? Чтобы у него матка выпала от страха и он больше им войск подбросил, оружия, боеприпасов? А после того, как они выиграют “битву за Херсон” - он оценил их “ратный подвиг”? Ведь если никакой битвы пока нет, то ее не грех и придумать? Как Путин из бункера узнает: есть эта битва или ее нет? Интернетом он не пользуется, в газетах толком ничего не понять, Генштаб ВСУ молчит как будто воды в рот набрал, а Конашенков расскажет то, что ему сообщит Суровикин. Сам-то Конашенков сидя в Москве откуда может узнать правду?

Хрен его знает, что на уме у этих дебилов. Да, впрочем, какая разница? У них там какие-то свои игры и разобраться в них нормальному человеку не под силу… Смею высказать свою гипотезу: Сергей “генерал Армагеддон” Суровикин, похоже, отличается от своих предшественников только лишь тем, что больше них понимает роль пиара. Поэтому и создал себе образ безжалостного вояки, который может не моргнув глазом стирать с лица Земли целые города. А как полководец он обычный российский генерал “жуковской” школы, верующий в победу исключительно “пушечном мясом” и твердо убежденный в том, что “русские бабы еще нарожают”.

Его реальный военный опыт ограничен лишь операцией в Сирии. И хотя в Википедии написано, что он является участником Второй чеченской войны, но в самой его биографии об этом нет ни слова. В Сирии он известен тем, что был одновременно командующим российской группировкой и командующим ВКС. Что позволяло ему использовать все стратегические ресурсы для бомбардировок сирийских городов. По всей видимости результаты этих бомбардировок были впечатляющими и они-то и создали ему весь этот зловещий образ. И немудрено: чего не разбомбить в пыль города, у которых нет ПВО?

С “Армагеддоном” у Суровикина будут проблемы. И он это понимает

А сейчас ситуация несколько иная: у Украины ПВО есть и даже вполне приемлемого качества. А скоро будет еще лучше. И с “Армагеддоном” у Суровикина будут проблемы. И он это понимает. Как и то, что после того, как “Армагеддон” не задастся, ему нужно будет демонстрировать свои полководческие таланты. А у него, по видимому, на этот счет есть обоснованные сомнения. Хотя бы потому, что у него не было случая их испытать. Поэтому он и сам толком не знает: есть они у него или нету.

Вот и нагоняет Суровикин жути и рассказывает как все плохо и вот-вот он сдаст Херсон. И что ему предстоят “непростые решения”. Я прямо ждал, когда он скажет сакраментальное: “какой коновал вас лечил до меня”, но, похоже, этот его пассаж вырезали… Тут ведь выигрыш по-любому: сдаст Херсон: “а я предупреждал, виноваты коновалы”, а не сдаст - герой! Главное все это проговорить в паблик. Чтобы не забыли. И чтобы отложилось в памяти у кого надо. Вот такой вот у меня его образ вырисовывается. Постмодернистский. Типа: в нашем военном деле пиар - всему голова.

Так что в скором времени и этот генерал займет свое место в длинном ряду незадачливых путинских воевод, чей грозный образ разрушат ВСУ. Также, как они последовательно разрушили устрашающий образ кадыровских тиктокеров, и многих других путинских генералов типа какого-нибудь, прости Господи, Дворникова. Про Дворникова нам тоже (помните?) какие-то жуткие истории рассказывали. И тоже, кстати, про его художества в Сирии. А как до дела дошло, так сдал этот Герой России и Изюм и Лиман. И на юге у него тоже не задалось…

Украинские комментаторы рекомендуют российскому главнокомандующему, пока не поздно, двинуть войска в другом направлении.

Леонид Швец

Что касается заявления Суровикина, ввести войска в Москву и арестовать Путина тоже непростое решение. Но, кстати, проще, чем войти в Киев.