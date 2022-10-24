Народная спецоперация. Соцсети об откровениях Сергея Кириенко

22 октября, выступая на форуме классных руководителей, Сергей Кириенко призвал к "народной войне" и пообещал, что Россия её выиграет: "Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность".

Первое, что заметили блогеры – это то, что замглавы администрации президента России назван "спецоперацию" войной.

Команда Явлинского

"Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность", - сказал Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей. "Чтобы каждый человек имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу", - добавил он.

А у нас война, а не СВО?

Антон Орех

Кириенко сказал: " Мы выиграем эту войну". Может себе позволить. Мы с вами, живя в России, можем себе позволить выиграть только "воблу"

Василий Аленин

Кириенко объявил «спецоперацию» войной

Кириенко, замглавы путинской администрации объявил «спецоперацию» войной, заявив на чудном «всероссийском форуме классных руководителей»:

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность»

https://www.kommersant.ru/doc/5631885.

Да … «Сопричастность войне». Почувствовали. Уже. Только «сопричастность» семьи Кириенко, сын которого сидит в тылу на тёплой должности в приближенном к властям бизнесе, отличается от сопричастности тех семей, откуда мобилизовали людей и бросили их воевать. Некоторые уже погибли.

Кириенко, видимо, хочет, чтобы такое случилось в каждой семье, где есть кого мобилизовать – чтобы весь российский народ пострадал. Это и будет его с Путиным «народная война».

Вадим Лукашевич

Мы-то думали, что это какая-то незначительная хрень по названию "специальная военная операция", а выясняется - война. То есть еще вчера все было замечательно, а сегодня враг кусок за куском откусывает нашу территорию. Ну, ту, которая еще позавчера была чужой, а от этого еще желаннее.

Слово война в этом материале ТАСС встречается аж 8 (ВОСЕМЬ) раз, слово "вобла" - ни одного, и Кириенко там не швейцаром дверь открывает.

Ну а что касается вожделенной победы, которая всегда и непременно - там можно вспомнить Финскую или Русско-японскую - последняя особенно интересна своими историческими последствиями для развязавшей ее империи.

А вот исторические последствия - это действительно "обязательно" и "всегда"

Оправившись от такой опасной откровенности, блогеры начали задуматься и о других заявлениях Кириенко.

Николай Травкин

«Целью этой войны, довольно неприкрытой уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное с у в е р е н н о е государство.» -С.Кириенко

***

Чуть начинает проявляться недовольство в народе от ухудшений жизни, так власть ему сразу: "Америка на наш суверенитет посягает!"

От частого, к месту и не к месту, употребления настолько замылили слово, что вопроса — а какая польза мне, простому человеку, от этого суверенитета — даже не возникает.

Но, взять Северную Корея, страна тоже суверенная. А что с этого людям, которые там живут? Или, Центрально-африканская республика была суверенной, так тамошний президент Жан-Бедель Бокасса вообще жрал своих подданных. Особенно, говорят, любил детей.

Власти объясняют, что суверенитет необходим для реализации национальных интересов страны!

В общепринятом смысле национальный интерес это совокупный интерес граждан. С простым набором пожеланий: жить без потрясений; хорошее здравоохранение; детей чтобы выучить; искусства, науки разные чтоб развивались; работа и з/плата приличные; чтобы культурный досуг и вокруг прибрано, ухожено и пр. И, конечно, чтобы личная свобода и безопасность обеспечивалась. И тогда роль суверенитета понятна.

Но когда в головы людей вбивают, что страна это ни что иное, как её Верховный правитель и нет Верховного правителя — нет страны, то картинка переворачивается. Тогда суверенитет нужен для бесконтрольного правления. "Не смейте нам указывать, что нам делать со своим народом внутри страны и как нам вести себя со своими соседями — мы суверенное государство!"

Неограниченная свобода действий власти подаётся, как национальный интерес. Всеохватная и массированная пропаганда плюс историческая память людей - что с ними может сотворить власть - довольно быстро закрепляет такое представление суверенитета и национального интереса в головах населения.

И примеров стран с таким суверенитетом на планете ещё достаточно… Ну, только, может людей больше не едят.

Комментаторы намекают, что уничтожить Россию как суверенное государство, очевидно, хотет тот, кто развязал эту войну.

ВР

Получается, что Путин начал эту войну для того, чтобы ликвидировать Россию. Какой у нас, однако, смелый руководитель президентской администрации. Вот так прямо и сказал.

Валерий Хаит

Если исходить из того, кем эта война развязана, ничего более смелого и правдивого, чем заявление Кириенко, я не слышал! Вот кто главный иноагент!

Заметили блогеры и то, что по мнению Кириенко сегодня война, которую Россия ведёт в Украине, не является народной.

Алхас Албгаджава

"Если!" - ответили спартанцы...

(По легенде на угрозу Филиппа Македонского, что если он захватит Спарту, он уничтожит город и перебьёт всё его население, спартанцы ответили «Если»)

Анатолий Несмиян

Кириенко вчера, наконец, придумал, как победить в войне. Нужно сделать ее народной. И тогда рраз- и знамя над рейхстагом.



Интересно здесь что: во-первых, уже никакая не спецоперация, а война - из уст чиновника вообще редко можно услышать что-либо прямо, но тут прямее некуда.



Во-вторых, впервые выражено сомнение в исходе войны. Выиграем - но только при условии…



В-третьих, если нужно, чтобы война стала народной, то сейчас она таковой не является. А какой? Империалистической?



Проблема в том, что народная война по определению освободительная. Единственный формат, в котором империалистическая война может превратиться в освободительную - это освобождение от империалистов, развязавших ее. От кремлевских воров, проще говоря.



Интересно, Кириенко понимал, о чем говорит или так, для красного словца?

А вот Владимир Пастухов верит, что российская пропаганда справляется хорошо и россияне уже считают войну народной.

Главное условие эффективности пропаганды – это успешная инсталляция «нападения». Собственно, именно это подтвердил сегодня Кириенко своей речью о народной войне перед учителями. Русский народ оказался погружен в особую ауру Великой Отечественной Войны при полном отсутствии таковой. Великие художники-постмодернисты, вышедшие из школы Суркова, но далеко превзошедшие своего Учителя, с помощью мощных аудио-визуальных эффектов смогли создать абсолютную иллюзию реального нападения на Россию ордами половцев, печенегов и прочих пиндосов. Эта галлюцинация войны сильнее восприятия реальности собственными органами чувств, она сложилась как устойчивый образ с цветом, звуком и запахом. И даже после того, как выставочный зал, где демонстрируют этот шедевр, рухнет, эта галлюцинация продолжит существовать. Все остальное, поверьте, было уже несложно, и с задачей мог справиться любой ремесленник-поденщик

Павел Шехтман не жалеет жестких слов для людей, верящих в эффективность пропаганды

Речуга Кириенки про "народную войну" показывает - эти дебилы (может от природы и не дебилы, но оторвавшиеся от реальности существа точно) всерьез полагают, что Отечественная война организовывается с помощью пиар-технологий.

"Патриоты" речь Кириенко в основном проигнорировали. Действительно вдохновила она, кажется, лишь Егора Холмогорова.

РУССКИЙ РАЗВОРОТ

Сегодняшние слова Сергея Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей о том, что цель Запада – "ликвидировать исторические корни нашей страны, культуру и традиции нашей страны", вселяют надежду. На то, что наша страна находится перед разворотом от безродного и безбожного космополитизма в идеологии и культуре к своим историческим корням и традициям.

В новейшей истории России подобное уже было. От ранне-большевистского глумления над русской историей и культурой, традиционной нравственностью и православной верой. От "стакана воды" Коллонтай, фальсификации русской истории Покровского и русофобских пасквилей в духе "Богатырей" Демьяна Бедного к высокому "ждановскому" стилю в культуре, образовании и идеологии в целом. К "Александру Невскому" и "Ивану Грозному" в кинематографе. К ампиру в архитектуре. К дореволюционному опыту классических гимназий в советской школе. К казачьим частям, офицерским званиям и погонам в Красной Армии. Без всего этого мы бы никогда не одержали Победу в Великой Отечественной войне.

Также и сегодня мы не одержим Победу над мечтающим уничтожить нас Западом, если не развернёмся от трёх десятилетий насаждения космополитизма в культуре и идеологии. От театральной похабщины Богомолова, от кощунств Киркорова, от русофобских фильмов, снятых за бюджетные средства, от идеологии Ельцин-центра в оценках русской политической истории. Но сегодняшние слова Сергея Кириенко могут и должны положить начало нового высокого стиля и новой эпохи. Эпохи русских побед.

Тем временем действия локальных российских властей намекают на то, что народную войну будут вести на территории России: в Москве готовят бомбоубежища, в Белгородской и Курской областях строят линии укреплений.

Наталья Барабаш

Кириенко выступил перед учителями. Сказал им, что они - главные в этой битве за будущее страны. Правда, зарплаты повысить не обещал. Зато сказал смешное. Рассказывая о том, как важно оказывать помощь семьям участников СВО, изрек:

- Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком… . Ведь с этого когда-то начиналось тимуровское движение.»

То есть так этот киндер-сюрприз представляет народ - по книжке «Тимур и его команда». Там по—прежнему топят дровами. Какие компьютеры, мобильные телефоны, соцсети, вот это вот все.

Дети должны пойти и наколоть дров.

Или это уже из будущего, недаром же по Москве готовят бомбоубежища?

Павел Пряников

"Для Москвы заказали новые таблички на бомбоубежища".

Надеюсь, Артемию Лебедеву заказали.

Александр Морозов

Надо это оставить тут для памяти. сегодняшние заголовки: "В Белгородской области начали установку защитных сооружений"

(устанавливают противотанковые надолбы... фантасмагорический результат военной авантюры Кремля).

Губернатор Белгородской области:

Губернатор Курской области:

Сергей Медведев

В Белгородской области роют противотанковые рвы. В Кузбассе губернатор Цивилев отправляет учащихся к станку вместо мобилизованных. В Москве обновляют бомбоубежища. Вот это косплей по-взрослому, вот это я понимаю "можем повторить". Впереди "московская паника", годовщину которой как раз недавно отмечали.