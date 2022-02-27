Секретные деньги России. Чехия покидает банки времен холодной войны

Правительство Чехии намерено прекратить свое участие в международных банках, возникших во времена холодной войны и в которых сегодня ведущую роль играет Москва – Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ). Оба банка не находятся в перечне санкций, введенных Евросоюзом в связи с агрессией России в Украине.

Банки занимаются кредитованием стран с коммунистическим правлением, таких как Куба или Вьетнам, а также финансированием проектов, направленных на поддержку экспорта товаров в третьи страны. Прага рассчитывает, что к ней присоединятся и другие государства бывшего соцлагеря – Болгария, Венгрия, Польша, Словакия и Румыния, – которые также имеют свои доли в банках. В Чехии объясняют свое решение соображениями безопасности и деятельностью российской агентурной сети в Центральной Европе. Главный офис МБЭС находится в Москве.

Для того чтобы покинуть финансовые организации, доставшиеся Чехии в наследство с тех времен, когда существовал Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), объединявший страны соцлагеря, Министерство финансов и Министерство иностранных дел создали совместную рабочую группу. Прага намеревается координировать свои усилия с другими государствами-участницами, сегодня входящими в Европейский союз, – Болгарией, Румынией, Венгрией, Польшей и Словакией. По словам одного из членов рабочей группы, заместителя министра иностранных дел Чехии Иржи Козака, Чехия хочет выяснить, не хотят ли эти страны также покинуть Международный инвестиционный банк.

Чехословакия стала инвестором в МБЭС в 1963 году. Целью создания банка было обеспечение расчетов по взаимным поставкам товаров и услуг для стран – членов СЭВ. Уставный капитал банка – 400 миллионов евро, доля Чехии составляет 13,34 процента. Это самая большая доля после России. Владельцами банка также являются правительства Болгарии, Вьетнама, Монголии, Польши, России, Румынии и Словакии. Этот банк поддерживает экономические связи между странами – членами финансового объединения. Россия владеет 52 процентами банка.

Еще один международный банк, созданный в годы существования соцлагеря, Международный инвестиционный банк, появился в 1970 году. Уставный капитал у него намного больше первого – 2 миллиарда евро. Чехии принадлежит 8,89 процентов капитала. Банком также владеют правительства Болгарии, Кубы, Венгрии, Монголии, Румынии, России, Словакии и Вьетнама. Цель его деятельности – поддерживать крупные предприятия кредитами при помощи синдицированного финансирования, а также экспорта продукции с той целью, чтобы она могла попадать на рынки других стран-участниц.

Как рассказал Роман Биндер, заместитель министра финансов Чехии, несмотря на то что в данный момент существуют два международных банка, созданных в прошлом для экономического сотрудничества социалистических стран, деятельность у них очень похожа. По сути, эти две организации дублируют друг друга. По его словам, после распада СССР почти 20 лет банки были почти неактивны, а возобновили свою деятельность в 2000-х годах. Возглавляют оба банка граждане России. Представители стран-членов обычно имеют в банках посты заместителей председателя правления и т.д.

Роман Биндер ссылается на государственную тайну и в интервью Радио Свобода не ответил на вопрос о том, какие проекты упомянутые банки финансируют. Биндер уточнил лишь, что речь идет о кредитовании чешских компаний за рубежом и компаний членов-участниц банков в Чехии.

Есть опасения, что банки служат России не только для продвижения экономических интересов, но и для разведывательной деятельности

При этом информация по многим сделкам (но не по всем) все же публикуется на официальных страницах банков. Например, что касается МБЭС, то только за минувший год Россия наполовину, а остальные члены организации в соответствии со своими долями финансировали польский внешний долг, когда Варшава приняла решение выпустить облигации для финансирования возросших государственных затрат, связанных с пандемией коронавируса. Также банк оплатил создание крупного инкубатора по словацкой технологии в России. В Чехии МБЭС покупал облигации одного из крупнейших банков с австрийским капиталом, входящим в финансовую группу Erste, а также ценные бумаги газотранспортной фирмы. В феврале этого года банк выделял средства румынской компании, которая кредитует фермерские хозяйства в Румынии, а также двум вьетнамским предприятиям. Помимо этого два кредита получили российские банки.

В прессу – не только в Чехии, но и в России – почти не попадает информация о сделках банков, потому что данные о наиболее спорных кредитах обычно засекречены. В июне прошлого года об одном из таких тайных кредитов стало известно. Команда журналистов из нескольких чешских изданий собрала информацию о долге СССР перед Чехословакией, возникшем незадолго до исчезновения двух стран. Одолженные средства возвращала уже Россия Чехии: перечисленные в Советский Союз деньги оказались на счетах МБЭС, но эти средства, как утверждают в Праге, – по просьбе России – возвращали через фирмы-прокладки, принадлежавшие людям с криминальным прошлым, а вовсе не посредством банка, в котором и Москва, и Прага были участницами. Выяснилось, что в Чехии информация о кредите была настолько покрыта тайной, что документы о финансировании Нацбанк отказался предоставлять. В России также отказались публиковать данные о кредите.

На политическом уровне решение о выходе из МБЭС в Чехии было принято еще в 2017 году, однако до настоящего времени никаких шагов в этом направлении не предпринималось. Что касается МИБ, то решения о прекращении членства в этом банке до сих пор нет. По словам заместителя министра финансов Чехии Романа Биндера, "Чешская Республика обязана заплатить в МИБ определенные средства, связанные с решением об увеличении капитализации банка. Решения по этим платежам нет. Помимо финансовых соображений есть и риски безопасности, а также оценка нашего членства в этих финансовых организациях партнерами в Европе и НАТО". По словам представителя Министерства финансов Чехии, больше всего средств в МИБ должна заплатить Чехия, так как пропустила сроки выплат, однако и другие страны – члены банка из Евросоюза не участвовали в процедуре увеличения капитала в полной мере.

Деятельность Международного инвестиционного банка в последние годы расширялась: в 2019 году штаб-квартира была перенесена из Москвы в Будапешт. В декабре прошлого года Чехия проголосовала за членство в банке Сербии, что подвергли критике некоторые депутаты. При этом, по словам Романа Биндера, в МИБ самая большая доля капитала – у России, 47 процентов.

Россия демонстрирует амбиции вернуться к полюсам влияния времен холодной войны

По данным, обнародованным на сайте МБЭС, прибыль в минувшем году составила 3,7 миллиона евро, а доля кредитов другим банкам стран-участниц превысила 20 процентов. МИБ за минувший год получил прибыль 7,9 миллиона евро. Банк в основном кредитует европейские страны-акционеры – доля проектов, осуществляемых Банком в интересах таких стран, превысила 58 процентов.

Тем не менее, прибыль в данном случае играет не столь важную роль. Участие стран Европейского союза в МИБ, например, позволяет банку выпускать облигации в валюте стран-участниц. Россия как самый крупный инвестор банка таким образом не только зарабатывает на этом, но и финансирует долги стран, ранее входивших в соцлагерь. Это в свою очередь может – при формировании большого объема долга – влиять на политические решение, принимаемые правительствами стран Центральной Европы.

Если взять одну только Чехию, то в минувшем году речь идет о выпуске облигаций МИБ в чешских кронах в размере почти 4 миллиарда крон. "Эта сделка стала крупнейшим размещением ценных бумаг многостороннего финансового института в истории чешского рынка капитала и крупнейшим выпуском ценных бумаг в истории МИБ", – говорится на сайте банка.

После переноса штаб-квартиры МИБ из Москвы в Будапешт банк в 2021 году стал наблюдателем в Венгерской банковской ассоциации. Экономика Болгарии и Словакии в прошлом году по сути получали инвестиции у России, так как МИБ вкладывал средства в предприятия и банки этих стран.

В документе, который был подготовлен для членов чешской рабочей группы, которая будет рассматривать вопрос прекращения членства, говорится: "Есть опасения, что банки служат России не только для продвижения своих экономических интересов, но и для разведывательной деятельности в Центральной Европе". По словам Козака, именно Россия принимает решение о кадровом составе сотрудников банка.

Министерство финансов Чехии пока не владеет информацией о том, какие есть законные механизмы прекращения членства в двух международных банках и как к этому отнесется Москва. Переговоры с Россией, а также с другими участниками финансовых организаций не велись.

Покинуть такие крупные международные финансовые учреждения не так просто. В первую очередь, непонятно, какое влияние это окажет на компании, получившие в банках кредиты. В случае Международного банка экономического сотрудничества также неясно, что будет происходить с нераспределенной прибылью. Россия в нынешних обстоятельствах войны с Украиной не обязательно пойдет навстречу в случае решения о выводе чешского капитала из банка, тем более что ее примеру могут последовать большинство стран бывшего соцлагеря, которые являются сегодня членами Евросоюза. Это могло бы привести к тому, что дальнейшая деятельность МБЭС и МИБ будет бессмысленной. С другой стороны, не исключено, что возможностью выкупить долю Чехии в банках могут воспользоваться другие страны, чтобы увеличить степень своего участия в этих организациях. Особенно те, которые не осудили агрессию Россию, такие как Куба или Вьетнам.

Правительство, пришедшее к власти в Чехии после недавних парламентских выборов, намерено, несмотря на проблемы, довести этот процесс до конца. Один из главных аргументов приведен в документе министерской рабочей группы: "Россия посредством агрессии в отношении Украины демонстрирует амбиции вернуться к полюсам влияния времен холодной войны".