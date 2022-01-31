Жизнь во время санкций. Удастся ли застраховать военные риски

Есть ли способ полностью обезопасить свои накопления от любых глобальных потрясений? Как может выглядеть "негативный сценарий" для российской экономики? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

26 января российские власти получили от США и НАТО долгожданный письменный ответ на свои требования предоставить России гарантии безопасности. Ничего неожиданного этот ответ (из того, что стало известно публично) не содержал, но на его осмысление Кремлю и Министерству иностранных дел понадобились сутки. 27 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков констатировал, что ответ на главные пункты из перечня российских требований был отрицательным. Никаких гарантий нераспространения НАТО на восток или в каком бы то ни было другом направлении Путин не получил. Какие-то компромиссы возможны по второстепенным вопросам. Их обсуждение продолжится.

Полная видеоверсия программы:

Но Кремль неоднократно заявлял, что без выполнения главного условия – письменного обещания, что Украина в НАТО не вступит – о чем-то еще говорить не имеет смысла. Эта изначально негибкая позиция загнала российскую дипломатию в тупик. Министр иностранных дел Сергей Лавров в очередной раз заверил, что Россия с Украиной воевать не собирается и никогда не собиралась.

Дальше морозить на границе более чем 100-тысячную армию бессмысленно

А что собирается делать Россия, никто не уточнил. Судя по всему, еще не придумали. Все, что можно было использовать для шантажа, Путин с Лавровым уже использовали. Дальше морозить на границе более чем 100-тысячную армию бессмысленно. Надо на что-то решаться. Либо признавать так называемые сепаратистские ДНР и ЛНР и вводить туда войска, либо возвращать военнослужащих к месту постоянной дислокации. Ни того, ни другого делать по понятным причинам не хочется.

Так или иначе, но инициатива сейчас на стороне "вероятного противника". Запад активно обсуждает новые "небывалые" санкции. Всю прошлую неделю все консультировались со всеми о том, как нанести максимальный ущерб Путину, его окружению и всей российской экономике и при этом минимизировать ущерб для Европы и всего мира.

Эти меры могут быть действительно беспрецедентными – вплоть до конфискации имущества

И к концу недели компромиссные варианты, похоже, были найдены. Так, после консультаций президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Бориса Джонсона, британский МИД заявил о подготовке мер, направленных против предприятий и лиц, цитирую, "служащих опорой российского государства". Причем меры эти могут быть действительно беспрецедентными – вплоть до конфискации имущества. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в британский парламент уже в понедельник 31 января.

Однако окончательное решение об отключении России от SWIFT, судя по всему, еще не принято. Прежде всего потому, что это может привести к хаосу во всей мировой банковской системе. Но по российскому финансовому сектору готовится ряд серьезных ударов. Операции с российским государственным долгом могут окончательно запретить. И это наименьшее из зол. И российский Минфин, и иностранные инвесторы к этому давно готовы. Никакой катастрофы это не вызовет, и все это прекрасно понимают.

Как поведут себя "дочки" крупных западных банков, которые до сих пор продолжают работать в России?

Гораздо серьезнее выглядит угроза запретить крупнейшим российским банкам с государственным участием – Сберу, ВТБ и Газпромбанку – проводить некоторые межбанковские операции в долларах. И это еще не все. Их средства на корреспондентских счетах, как минимум, в американских банках, а, возможно, и в европейских, могут быть заморожены. В этой связи возникает серьезный вопрос: как поведут себя "дочки" крупных западных банков, которые до сих пор продолжают работать в России? И, судя по всему, вопрос этот возник не только у меня, но и у европейского Центробанка.

Итак, если дело действительно дойдет до международных санкций, "дочкам" западных банков, скорее всего, придется свернуть свою деятельность на территории России. Формально они являются российскими юридическими лицами и обязаны соблюдать российское законодательство. Однако полностью игнорировать ограничения, введенные там, где расположены их головные офисы, они не смогут. Поэтому если под санкции попадут Сбер, ВТБ или крупные клиенты "дочек" иностранных банков, они встанут перед очень непростым выбором – лишиться российской части бизнеса или рискнуть вообще всем.

Так что клиентам "Юникредита" или "Райффайзена" есть о чем призадуматься. Равно как и клиентам Сбера, ВТБ и Газпромбанка. Рублевым счетам пока, судя по всему, ничего не грозит. А вот с валютными может получиться неприятно. Я не исключаю, что их попросту конвертируют в рубли по внутреннему курсу банков. И курс этот будет существенно отличаться от биржевого. Хотя говорить о биржевых торгах иностранной валютой в условиях, когда крупнейшим игрокам рынка закроют корреспондентские счета, тоже говорить сложно. Так что вполне вероятен сценарий, при котором страну ждет полная и окончательная дедолларизация.

Главный российский "больше чем банк" с октября прошлого года уже потерял треть своей капитализации

Раз уж речь зашла о Московской бирже, несложно догадаться, как повлияют санкции на акции крупных российских банков с государственным участием. Особенно Сбера, в капитале которого доля иностранных инвесторов все еще велика. Главный российский "больше чем банк" с октября прошлого года уже потерял треть своей капитализации. Его акции, которые в самом начале "военно-газовой спецоперации" стоили выше 380 рублей, на прошлой неделе можно было купить за 230. И если бы быть абсолютно уверенным в том, что ни войны, ни санкций не будет, лучшего момента для покупки было бы сложно придумать. Это же относится и к бумагам Газпрома, которые в середине прошлой недели торговались на четверть ниже, чем в начале октября.

Вот только уверенность в благополучном исходе тает с каждым днем. И раз уж я взялся рассматривать негативный сценарий, выскажу свои предположения относительно перспектив российского фондового рынка в случае начала боевых действий на востоке Украины. Все будет сильно напоминать панические распродажи 2008 года. Даже от нынешних относительно невысоких уровней акции крупнейших компаний могут упасть еще на десятки процентов. И это сильно ударит по армии мелких частных инвесторов. А их в России за последние годы стало на порядок больше, чем в 2008 году.

В какой-то момент правительство прибегнет к испытанному тогда же способу стабилизировать ситуацию – начнет скупать сильно подешевевшие бумаги на деньги Фонда национального благосостояния. Однако полностью вернуть инвесторов на российский фондовый рынок не получится. Многие из тех, у кого есть деньги, предпочтут всеми правдами и неправдами переправить их в какую-нибудь менее амбициозную и более предсказуемую страну. Вот только сделать это посредством банковской системы будет практически невозможно.

Альтернатив переводу с использованием банков или платежных систем, которые ЦБ в последнее время все жестче контролирует, не так много. Наличная валюта, физическое золото и криптовалюты. Все это будет пользоваться в России повышенным спросом в случае, если "все пойдет не так". Причем, если сравнивать между собой эти три класса активов, нельзя не отметить, что в плане физической безопасности ни золото, ни наличные с криптовалютами конкурировать не в состоянии.

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