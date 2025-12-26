Секретные файлы Путина

24 декабря Владимир Путин провёл встречу с представителями российского бизнес-сообщества.

В Кремле пояснили, почему она была закрытой: "разговор с бизнесом носит откровенный характер".

По словам главы союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, обсуждались вопросы инвестиционного климата, налоговой политики и поддержки предпринимательства.

Бизнесмены обратили внимание на потребность в более прогнозируемом курсе рубля и выступили за снижение его волатильности.

"Бизнес ждёт в 2026 году инфляцию в России на уровне 4,5%, а ставку ЦБ, близкую к однозначной цифре", — отметил Шохин.

Владимир Путин считает, что маркетплейсы сдерживают инфляцию в России. Как пишет издание The Bell, ссылаясь на источники, война маркетплейсов с банками, начавшаяся в конце года, стала одной из центральных тем встречи.

Одна из традиционных встреч Путина с бизнесменами, как напоминает "Агентство", прошла 24 февраля 2022 года. Тогда Кремль опубликовал видео и фото встречи — позже многие из присутствовавших попали под европейские и американские санкции. Сейчас состав участников не раскрывают. По данным The Bell, в этом году с Путиным встречались в том числе и те, с кого сняли западные санкции.

Тем временем Национальный архив безопасности США опубликовал стенографические записи трёх встреч Путина и Джорджа Буша с 2001 по 2008 годы. Выяснилось, что Путин убеждал тогдашнего президента США в том, что Украина "искусственное" государство, и предупреждал о "долгосрочной конфронтации" с Западом в случае вступления Украины в НАТО.

Из документа также следует, что Путин просил принять Россию в НАТО, заявляя, что Москва чувствует себя "исключенной" из альянса.

Буш в ответ говорил, что считает Россию частью Запада и не рассматривает ее как врага. Он также утверждал, что через 50 лет серьезным вызовом для мира может стать Китай.

Судя по расшифровкам, Буш и Путин были настроены дружелюбно и демонстрировали намерение поддерживать хорошие отношения между Россией и Западом.

О том, что Путин обсуждал с бизнесменами и с Джорджем Бушем, будем говорить в программе "Лицом к событию" с социологом Ратгерского университета США Сергеем Ерофеевым.