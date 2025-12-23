Ложь генералов

Владимир Путин верит в возможность полной победы в Украине, пишет Financial Times. Российские генералы и спецслужбы приукрашивают доклады о ситуации на фронте для президента России.

Именно поэтому, по данным издания, Путин отказывается пойти на завершение войны на тех условиях, на которых ему предлагает Дональд Трамп.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев улетел из Майами без комментариев. Только отметил, что следующая встреча должна состояться в Москве.

Источники Financial Times отмечают, что Путин регулярно встречается с доверенными лицами, которые докладывают ему, что война ложится все бόльшим бременем на экономику, но все-таки верит, что Россия может победить.

На военных брифингах, по информации источников издания, завышают потери ВСУ, подчеркивают преимущества Москвы в вопросе обеспеченности ресурсами и преуменьшают тактические провалы.

Уже месяц российские военачальники доказывают, что армия захватила и контролирует город Купянск Харьковской области. Даже на "прямой линии" Путина спросили о фото президента Украины Владимира Зеленского из Купянска. Путин заявил, что Зеленский "артист и артист талантливый".

ВСУ называют заявления Москвы о взятии Купянска ложными. По данным РБК-Украина, в городе остается более сотни солдат ВСУ.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в разведке сообщило, что Путин по-прежнему стремится установить контроль над всей территорией Украины.

О вере Путина в победу и о реальной ситуации на фронте говорим с политологом Русланом Айсиным и военным экспертом Давидом Гендельманом.