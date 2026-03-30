Семерых задержанных на Болотной площади отправили под арест

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник рассматривает административные дела задержанных накануне на Болотной площади. Всего там было задержано 14 человек.

На 29 марта был анонсирован митинг против блокировок в интернете. Власти не согласовали его и задержали заявителей, среди которых были активисты не известного ранее движения "Алый лебедь". В Москве под арест ещё до 29 марта были отправлены не менее пяти человек.

В воскресенье полицейские проверяли на Болотной площади документы у людей и выборочно проводили задержания. Среди задержанных был 72-летний правозащитник Александр Подрабинек, трое несовершеннолетних, человек с российским флагом и ещё один - с плакатом "Нет войне". У остальных никаких плакатов и символики не было.

Двое задержанных - Владислав Азарочкин и Артур Вагнер - пожаловались на избиения в отделе полиции "Якиманка".

В суде Азарочкин рассказал, что его задержали после того, как полицейский потребовал от него бросить сигарету, которую он курил, на том основании, что курение в общественных местах запрещено. Когда же он бросил сигарету, ему сказали, что он намусорил, и задержали. Протокол в его отношении составили по статье о мелком хулиганстве. Суд назначил ему 15 суток ареста.

По той же статье на 15 суток арестовали Александра Шелестова, Екатерину Вагнер, Ярослава Полякова и Микаэла Макаряна, а также ещё одного не названного по имени человека. 10 суток получила девушка по имени Сюзанна. Об этом из суда сообщила "Медиазона".

В Томске 30 марта суд отправил под административный арест заявителя несогласованного и несостоявшегося митинга за свободный интернет Антона Исакова, сообщает "ОВД-Инфо". Ему вменили мелкое хулиганство.

Российские в последние месяцы власти "глушат" интернет в городах, ссылаясь на угрозы атаки дронов, а также блокируют отдельные ресурсы и приложения, в том числе WhatsApp, Instagram, Facebook и другие. Чтобы пользоваться ими, жителям России приходится ставить себе на телефоны и компьютеры VPN-сервисы: они скрывают, что пользователь находится в России и позволяют обходить блокировки. В последнее время власти ограничивают также работу Telegram, что вызвало новую волну возмущения в интернете.