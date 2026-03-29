В Москве задержан правозащитник Александр Подрабинек

В Москве полиция задержала правозащитника и публициста Александра Подрабинека. Об этом он сам сообщил "ОВД-Инфо". Он доставлен в ОВД по району Якиманка.

По словам 72-летнего Подрабинека, полицейские сказали ему, что он "задержан для получения информации о предыдущих преступлениях". Что означает эта формулировка - неясно. Поводом для задержания, как сообщил Подрабинек, стало то, что он фотографировал людей на Болотной площади. Активисты призывали 29 марта выйти там на протест против блокировок в интернете и подавали заявки на митинг. Власти отказали, а нескольких заявителей задержали и впоследствии арестовали на 15 суток.

Как передаёт "Осторожно, новости", на Болотной площади дежурит ОМОН и выборочно проверяет документы у прохожих. Сообщается, что, кроме Подрабинека, был задержан ещё один человек, пришедший на площадь с флагом России и плакатом.

Подрабинек был диссидентом в советские времена, был отправлен в ссылку и затем в колонию за свою критику советской карательной психиатрии. Подрабинек выступает как публицист, критикует войну в Украине, российские власти, но и деятельность российской оппозиции и эмиграции.