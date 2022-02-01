Госдепартамент США распорядился, чтобы члены семей американских госслужащих покинули Беларусь в связи "с необычной и вызывающей беспокойство военной деятельностью России возле границы с Украиной". Об этом говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Ездить в Беларусь гражданам США не рекомендовалось и ранее – из-за пандемии COVID-19 и произвольного соблюдения законов в стране. Однако теперь к этому добавилась ситуация на границе с Украиной.

Ранее посольство США в Украине призывало находящихся в стране американских граждан подумать об отъезде, предупреждая, что обстановка в стране "остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России".

Госдепартамент США начал эвакуацию семей американских дипломатов из посольства в Киеве. Вслед за США об эвакуации из Киева некоторых сотрудников посольства и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России сообщили Великобритания, Австралия и Германия. Позднее об эвакуации своих дипломатов сообщила Канада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает ошибкой отъезд дипломатов из страны.