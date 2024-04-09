Семья Алеся Беляцкого сообщила об ухудшении его здоровья в тюрьме

Для белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого 9-е апреля стало тысячным днём в тюрьме в Беларуси. Его супруга Наталья Пинчук в интервью Associated Press рассказала о растущих опасениях по поводу здоровья мужа.

Пинчук отметила, что последние полгода 61-летний правозащитник находится в одиночной камере, несмотря на хронические заболевания. Наталья Пинчук отметила, что узнала от людей, вышедших из тюрьмы, что состояние Беляцкого продолжает ухудшаться.

Жена правозащитника призвала Организацию Объединённых Наций "действовать более активно", чтобы помочь правозащитнику, отбывающему 10-летний срок, как она подчеркнула, за свою правозащитную деятельность. В интервью AP она также призвала содействовать освобождению и других политзаключённых в Беларуси.

Белорусская служба Радио Свобода пишет во вторник, что около 80 тысяч человек подписали петицию об освобождении руководителя правозащитного центра "Весна" Алеся Белякого. В публикации отмечается, что тысячу дней в заключении вместе с Беляцким провели также его коллеги Валентин Стефанович и Владимир Лабкович.

Немецко-швейцарская правозащитная организация "Libereco. Партнерство за права человека" и "Весна" ранее призывали подписывать петицию об освобождении Беляцкого и всех политзаключенных Беларуси. Цель кампании, которая продолжается с осени 2022 года, собрать 100 тысяч подписей и доставить их в посольство Беларуси.