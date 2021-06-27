Семья бизнесмена из списка Forbes требует расследования его смерти

Жена и дочери российского бизнесмена Олега Бурлакова, входившего в составленный Forbes список 200 богатейших россиян, намерены обратиться к независимому международному эксперту для выяснения обстоятельств его смерти. Об этом говорится в заявлении семьи, поступившем в распоряжение Forbes.

О смерти Бурлакова стало известно накануне, хотя скончался он, как сообщается, ещё 21 июня. Источники различных СМИ утверждают, что причиной смерти 72-летнего бизнесмена стала коронавирусная инфекция. Однако среди них нет согласия о том, где именно умер Бурлаков. В заявлении семьи Бурлакова говорится, что он скончался в Москве. Неназываемый собеседник Forbes, близко знавший Бурлакова, ранее говорил, что тот умер в Монако, где жил в последние годы, но до отъезда в Монако какое-то время был в России. Ещё одним возможным местом смерти называлась больница "Лапино" в Московской области.

Как говорится в заявлении семьи Бурлакова, родственники запросили информацию о его состоянии здоровья, узнав, что он заболел, "но она им не была своевременно предоставлена". Представитель родственников сказал Forbes, что они "были шокированы" тем, что узнали о смерти Бурлакова от его юристов.

При этом в последние годы Бурлаков и его жена вели в Монако бракоразводный процесс, а юристы супруги бизнесмена от её имени выступали с жёсткими заявлениями в адрес Бурлакова, обвиняя его в "мошеннических действиях".

Олег Бурлаков занимал 177-е место в списке Forbes. Его состояние оценивалось в 650 млн долларов. Он был совладельцем Стройлесбанка, также ему принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания "Импульс". Известность получила его парусная яхта Black Pearl ("Чёрная жемчужина"), работающая на альтернативных источниках энергии.

В советский период, как пишет РБК, Бурлаков занимался секретными военными разработками. Его называли одним из самых скрытных участников российского списка Forbes.