Пикетирование через размещение на балконе

Доброе утро!

Российский минкульт не пустил в прокат фильм-победитель Берлинале "Неудачный трах, или Безумное порно" (реж. Раду Жуде), потому что он “пропагандирует порнографию”. Идея искусства как пропаганды в этих головах никогда не умирала. В остальном так:

Бывший директор ныне экстремистского ФБК Иван Жданов объявлен в федеральный розыск; тете Дмитрия Гудкова ужесточили обвинения.

Кадыровцы похитили из кризисной квартиры в Махачкале скрывавшуюся там дочь одного из приближенных главы республики.

Один из самых давних сподвижников Лукашенко Виктор Шейман ушел в отставку.

В России продолжает стремительно расти число инфицированных коронавирусом.

Российская уголовщина

Ивана Жданова – бывшего директора признанного “экстремистским” ФБК – объявили в федеральный розыск. По какому конкретно уголовному делу, он не знает. Иван находится за границей, однако в России в заключении остается его отец.

Тете Дмитрия Гудкова ужесточили обвинение: теперь она не просто причинила ущерб департаменту имущества Москвы, а в сговоре с группой лиц. По мнению Гудкова, это сделано для того, чтобы к делу можно было притянуть любого человека из его окружения.

Акционист Петр Крисевич устроил перформанс со стрельбой холостыми патронами на Красной площади (никто не пострадал). В манифесте, который он распространил перед акцией, сказано: "Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место. Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы". В отношении Крисевича возбуждено уголовное дело о хулиганстве, максимальное наказание по которому – семилетнее заключение.

Бывшему главе хабаровского штаба Навального Алексею Ворсину утвердили обвинительное заключение по “дадинской” статье за неоднократные нарушения правил проведения митинга (до пяти лет лишения свободы). Соратники связывают его преследование с планами Ворсина баллотироваться в Госдуму (хотя теперь это ему в любом случае запрещено по «закону против ФБК»). Зато глава зарегистрированной партии ПАРНАС Михаил Касьянов никуда баллотироваться не собирается и партии своей не разрешил (памятуя о судьбе одного из сопредседателей партии Бориса Немцова, понять это решение несложно). Возвращаясь к судьбе недоустраненных политиков: интервью расследователя Bellingcat Христо Грозева об отделе политических убийств при ФСБ и еще одно интервью писателя Дмитрия Быкова.

Русская жизнь

Вечером 10 июня чеченская полиция ворвалась в кризисную квартиру для женщин в Махачкале и увезла с собой скрывавшуюся там чеченскую девушку. Дагестанские полицейские оказывали содействие – именно они выволокли из шелтера правозащитницу Светлану Анохину и других подопечных убежища (их продержали в полиции сутки и потом отпустили). Похищенная Халимат Тарамова – дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова – Аюба Тарамова. Она сбежала из семьи, потому что подвергалась побоям и насилию. Подробнее здесь.

Историю ВИЧ-сервисной НКО "Феникс плюс", работающей в Орле с 2006 года, читайте здесь. Сейчас их добивают огромными штрафами за то, что они сами не попросили включить их в список “иностранных агентов”.

В Госдуму внесли законопроект о запрете в России суррогатного материнства для иностранцев.

У братских народов

В российскую Госдуму будет внесен законопроект о репатриации, согласно которому гражданам Беларуси и Украины будет выдаваться российское гражданство “по самоидентификации”. Авторы инициативы хотят сохранить "общероссийскую культурную идентичность", а также "предотвратить ассимиляцию, прежде всего в государствах, законы и практика которых создают проблемы для удовлетворения национальных прав и интересов российских соотечественников". Словом, “идите ко мне, бандерлоги”.

В Беларуси ушел в отставку один из самых давних сторонников Лукашенко Виктор Шейман. В последние годы он занимал должность управляющего делами президента Беларуси. Оппозиция и правозащитники связывают его с исчезновением оппозиционных политиков в 1999-2000 годах.

В остальном там по-прежнему: бывшего помощника прокурора Бабака, как выяснилось, увезли из квартиры в Минске после обыска за бело-красно-белый флаг. Дали 15 суток за "пикетирование через размещение на балконе бчб-флага".

Представитель так называемой “ЛНР” не исключил возможности, что суд над Романом Протасевичем, задержанным после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске, будет проходить в Луганске. Почему, за что – неизвестно.

Украинская ассоциация футбола утвердила слова "Слава Украине!" и "Героям слава!" в качестве официальных лозунгов. В УЕФА больше не возражают, а Чемпионат Европы, для которого и сделали новую форму (карта Украины с Крымом и этими лозунгами), уже начался матчем в Риме. Несколько матчей пройдут в Петербурге.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России подскочил до уровня 22 февраля – 12 505 (из них в Москве – 5853). Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 180 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 125 674 человек (+396 за сутки).

По словам московского мэра, число пациентов на ИВЛ стремительно растет (однако соответствующую статистику власти не публикуют). В Петербурге к ковидным госпиталям стоят очереди из скорых. Здесь ситуацию в обеих столицах оценивает независимый аналитик открытых данных Александр Драган.

Стремительное ухудшение ситуации в Петербурге связывают с прошедшим на прошлой неделе Международным экономическим форумом. Городские власти косметически ужесточили ограничения: число зрителей на массовых мероприятиях не должно превышать трех тысяч человек, а уличные мероприятия надо будет проводить по новым правилам. Но гулять можно: после матча Россия – Бельгия в ночь с 12 на 13 июня в городе не будут разводить мосты, метро тоже будет работать всю ночь.

По требованию Роспотребнадзора отменен музыкальный фестиваль “Нашествие”.

Ссылки для чтения

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Семь Сорок