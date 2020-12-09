Цензура фруктовых желе

Доброе утро!

По данным издания “Проект”, Путин с конца лета сидит в Сочи, и это понятно: 65+, группа риска, самоизолировался. Непонятно только, зачем это скрывать и строить ему в Бочарове Ручье точно такой же кабинет, как в Ново-Огареве. В новостях тоже много непонятного:

Петербургский бизнес не хочет закрываться на каникулы по указанию городских властей. Больницы в городе переполнены. Но туристы туда все равно собираются.

В Беларуси за надпись “Не забудем” на месте убийства демонстранта двух человек приговорили к двум годам колонии, еще троих – к полутора годам “ограничения свободы”. Задержания продолжаются.

В сюжете телеканала “Грозный” убийцу французского учителя назвали жертвой “исламофобской провокации”.

Джо Байден выдвинул на пост министра обороны генерала Ллойда Остина. Он может стать первым чернокожим главой Пентагона.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал на две с лишним тысячи и составил 26 097. В Москве выявлено 5232 новых случая, в Петербурге – 3734, в Подмосковье – 1341. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 515 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 44 159 человек (+562 за сутки). За день в Москве скончались еще 75 человек.

О ходе российской вакцинации новостей нет – сказано только, что пить в связи с прививкой нельзя 56 дней (14 дней до и 42 после). Поставку вакцины в регионы обещано начать после 10 декабря. Российский Минздрав еще раз подтвердил, что прерывать сообщение внутри страны на праздники никто не собирается; в условиях закрытых границ самыми популярными направлениями новогодних поездок для россиян стали, понятно, Петербург и неожиданно горнолыжный курорт Шерегеш недалеко от Новокузнецка, о котором раньше знали в основном сибиряки.

В Петербурге на каникулы ничего не будет работать, хотя владельцы более ста баров и ресторанов объявили, что не собираются закрываться по указанию властей. В Смольном пригрозили привлечь полицию, но добавили, что допускают компромисс, если ситуация начнет стабилизироваться. Ситуация, правда, стабилизироваться не собирается: здесь рассказано о перегруженной Мариинской больнице, из которой еще и увольняют врачей. О наплевательском отношении к врачам в других регионах читайте тут; сельские больницы продолжают закрывать даже в условиях пандемии.

Великобритания первой из западных стран начала массовую вакцинацию для пожилых и групп риска – одним из первых привили 81-летнего Уильяма Шекспира из графства Уорикшир. В ближайшие недели прививки получат 400 тысяч человек, новую партию вакцины ожидают к концу декабря. Великобритания предварительно заказала в три раза больше доз, чем все население страны, но по этому показателю ее опережает Канада, заказавшая в четыре раза больше доз, чем жителей в стране. В Канаде вакцинация начнется на следующей неделе.

Европа в этом смысле отстает и с ужасом ожидает рождественских гуляний. Израиль, постепенно снимающий ограничения, вводит комендантский час на Хануку. В Украине вакцину ждут только к концу зимы – вот обстоятельный разговор с киевским инфекционистом.

Вырубка флага из-подо льда

В Минске пять человек получили приговоры за нанесенную на асфальт надпись “Не забудем” на месте убийства демонстранта Александра Тарайковского: двоим дали два года колонии, еще троим – полтора года “ограничения свободы”. Осужденные не были знакомы друг с другом. Дело об убийстве Тарайковского так и не возбуждено.

Белорусские силовики задерживают все новых людей, в частности бывшего политзаключенного Николая Автуховича (теперь утверждается, что он террорист) и 15-летнего якобы администратора “деструктивного телеграм-канала”).

Телеграм-канал Nexta (он, в терминах белорусских властей, самый деструктивный) опубликовал запись разговора, состоявшегося в 2016 году между Лукашенко и тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном: Лукашенко передает Саргсяну предложение Алиева продать семь районов Нагорного Карабаха за пять миллиардов долларов. Офис Саргсяна недоуменно поинтересовался, как запись такого разговора могла появиться в интернете, тем самым признав ее подлинность.

Стало известно, что из Минска депортируют гражданку России, отбывающую сейчас административный арест, – за “крайне негативные” комментарии в сети о действиях белорусских силовиков. Вот разговор с замдиректора вещающего на Беларусь польского телеканала “Белсат” Алексеем Дикавицким о задержании журналистов, а вот интервью швейцарского мужа белоруски, приговоренной накануне к 2,5 годам колонии за сорванную с омоновца балаклаву.

Лукашенко отмахнулся от санкций Международного олимпийского комитета, сказав, что жил без Олимпиад 25 лет и дальше проживет, но на самом деле это лукавство. Как эти санкции отразятся на Беларуси, здесь объясняют спортсмены, которые добивались их введения.

Без радости тоже нельзя: посмотрите, как коммунальщик вырубает из-подо льда вмерзший в пруд бело-красно-белый флаг, – особенно духоподъемно для тех, кто считает, что занимается ерундой. Говорят, кондитерам в Беларуси приказали “не допускать красно-бело-красных цветов” в приготовлении фруктового желе.

Российское государственное

Узник идентичных кабинетов Путин подписал пачку законов, ранее принятых парламентом, в том числе о введении наказания за призывы к отчуждению территорий и о приоритете обновленной российской Конституции над международными соглашениями.

Госдума тем временем трудится над новой пачкой:

Во втором чтении принят закон о пожизненном сенаторстве для бывших президентов (в процессе уточнили, что экс-президент может решить стать сенатором, когда ему заблагорассудится, хоть через 20 лет после президентства);

В первом чтении расширены полномочия полиции (теперь ей можно не представляться, вскрывать машины, проникать в чужое жилье и на участки и оцеплять территории, если там что-то не так (а там ведь всегда что-то не так).

В первом чтении одобрена расширенная трактовка “иностранных агентов”, которыми можно будет объявить кого угодно. Из пересказа обсуждения видно, что авторы закона сами не очень понимают его смысл. (Зато этот смысл очень хорошо понимают, например, в организации "Феникс ПЛЮС", которая помогает ЛГБТ-людям с ВИЧ – ей придется просто прекратить свою деятельность, почитайте).

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий засекречивать персональные данные и сведения о собственности судей, силовиков и членов их семей.

Российская ЦИК тем временем усиленно учит нейросеть проверять подписные листы кандидатов – “чтобы уйти от спекуляций на эту тему” (сеть, правда, будет просто сверять указанные в листах данные с электронным реестром, а принимать решения в случае расхождений будет все тот же “эксперт”).

Чеченская государственная телерадиокомпания “Грозный” выпустила сюжет о похоронах Абдулаха Анзорова, обезглавившего французского учителя Самюэля Пати. В сюжете Анзоров назван “богобоязненным юношей”, который стал жертвой “исламофобской провокации”. Здесь все это комментирует глава северокавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пискунов: “Власти не воспринимают действия Анзорова как терроризм”.

Детки

По данным The Insider, дочь первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко получила французское гражданство. 30-летняя Любовь Кириенко возглавляет в Агентстве стратегических инициатив проект "Точка кипения", где зарабатывает 2,3 млн в год. Эта организация учреждена правительством РФ для "содействия развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров". Как минимум руководитель очень мобильна.

Сын бывшего генпрокурора России Игорь Чайка и брат президента Молдовы Александр Додон купили землю под строительство высотного жилья в Москве. Президент Додон говорит, что ничего такого в этом нет.

В “Сибуре” подтвердили, что бывший зять Путина, сын его давнего приятеля по кооперативу “Озеро” Кирилл Шамалов купил 3,8% акций компании за сто долларов. По словам главы компании, это была формальная часть “сделки с дополнительными условиями”. Ну еще бы.

Все остальное

В Армении после истечения срока ультиматума об отставке премьера Никола Пашиняна оппозиция объявила о начале акций гражданского неповиновения, в Ереване были задержания. По мнению руководителя Ереванского пресс-клуба Бориса Навасардяна, отставка Пашиняна отнюдь не предрешена, потому что силы, которые ее добиваются, не пользуются особой популярностью в обществе.

Служба безопасности Норвегии заявила о возможной причастности хакеров из России к кибератаке на электронную почту норвежского парламента в августе этого года.

Глава российского МИДа Сергей Лавров принял в Москве делегацию крайне правой и довольно промосковской немецкой партии “Альтернатива для Германии”. Они приехали по приглашению Госдумы.

Венгрия и Польша продолжают препятствовать принятию бюджета Евросоюза, и, похоже, на этот раз просто лишаться части финансирования.

Избранный президент США Джо Байден объявил о выдвижении на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина. Если его кандидатуру утвердят, он станет первым чернокожим во главе Пентагона.

Датский Saxo Bank опубликовал свои традиционные “шокирующие прогнозы” на 2021 год: ожидаются опустевшие города, переезд Amazon и других онлайн-гигантов на Кипр, коммерческое использование технологий ядерного синтеза, удешевление связи, победа блокчейна над дезинформацией и прочее хорошее.

Шесть ссылок

Минувшее. К сорокалетию убийства Джона Леннона – рассказ о митинге битломанов в Москве. Или подборка путевых заметок Йожефа Рота, которые он отсылал во “Франкфуртер Цайтунг” из своей долгой поездки по России в 1926 году.

К сорокалетию убийства Джона Леннона – рассказ о митинге битломанов в Москве. Или подборка путевых заметок Йожефа Рота, которые он отсылал во “Франкфуртер Цайтунг” из своей долгой поездки по России в 1926 году. Архитектурное. Проекты семи авангардных зданий, которые так и не построили в центре Москвы (к столетию ВХУТЕМАСа). Или печальная история зданий (арх. Ной Троцкий) ленинградского мясокомбината “Самсон” – некогда крупнейшего в стране, а ныне заброшенного и разрушающегося.

Проекты семи авангардных зданий, которые так и не построили в центре Москвы (к столетию ВХУТЕМАСа). Или печальная история зданий (арх. Ной Троцкий) ленинградского мясокомбината “Самсон” – некогда крупнейшего в стране, а ныне заброшенного и разрушающегося. Философическое. Эссе философа и религиоведа Дмитрия Узланера об уроборосе – гностическом символе зла. Или рассуждения французского куратора и искусствоведа Николя Одюро об уязвимости в эпоху пандемии.

Эссе философа и религиоведа Дмитрия Узланера об уроборосе – гностическом символе зла. Или рассуждения французского куратора и искусствоведа Николя Одюро об уязвимости в эпоху пандемии. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок