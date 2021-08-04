Доброе утро!

Сегодня суд в Москве рассмотрит апелляцию на признание экстремистскими структур Навального. Апелляцию, конечно, отклонят – хотя бы потому, что на практике экстремистский статус всего связанного с Навальным сейчас ежедневно используется для снятия кандидатов с выборов:

Льва Шлосберга и его коллегу по “Яблоку” сняли с выборов в псковскую облдуму за “связь с ФБК”.

Бывший юрист ФБК Любовь Соболь приговорена к полутора годам ограничения свободы по “санитарному делу”.

Пропавший в Киеве глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов найден повешенным.

Еще одна белорусская спортсменка решила не возвращаться на родину.

Опасные связи с Навальным

Псковский избирком снял с выборов в областное собрание депутатов лидера регионального "Яблока" Льва Шлосберга и члена совета отделения Николая Кузьмина, сославшись на их связь со структурами Навального. Наличие этой связи выражается в том, что оба приняли участие в акциях в поддержку Навального в январе этого года. При этом баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу в Москве Шлосбергу никто не препятствует. Соратник Навального Леонид Волков связывает это с тем, что Шлосберг очень выгоден властям именно в этом округе.

Бывший юрист ФБК Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы по “санитарному делу”. Она якобы “подстрекала” москвичей к нарушению ковидных ограничений, призывая выходить на акции в поддержку Навального. Теперь соболь запрещено выходить из дома ночью, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, эти ограничения будут действовать до июля 2022 года. Ранее Соболь приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты по делу о “проникновение в жилище” сотрудника ФСБ Кудрявцева, который, как он сам рассказал Навальному, отмывал его трусы от “Новичка”.

Суд в Ярославле обязал бывшего главу местного штаба Навального выплатить полиции 448 тысяч рублей за ее работу на митинге 31 января. Финансировать работу полиции организатор мероприятия обязан якобы потому, что оно было “незаконным”. Впрочем, законных митингов в России больше не бывает – здесь юристы объясняют почему.

В довершение всего давно ликвидированный и заклеймленный “экстремистским” ФБК оштрафован на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки “иностранного агента” на одном из сайтов. Представители ФБК не принимали участие в судебном заседании, потому что никакого ФБК больше нет. Но оштрафовать его, тем не менее, можно.

Прочее российское

Адвокат американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам за шпионаж, сообщила, что он уже четыре недели не выходит на связь. По слухам, все это время он сидит в ШИЗО.

Минюст подал иск к Адвокатской палате Петербурга, отказавшейся лишить статуса адвоката Ивана Павлова. Ведомство недовольно тем, что Павлов отказался давать подписку о неразглашении информации о предварительном расследовании дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

ЛГБТ-семья, снявшаяся в рекламе "ВкусВилла", уехала из России.

Найден повешенным в Киеве

Пропавший в Киеве глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов найден повешенным в парке, где он бегал по утрам. Украинская полиция рассматривает версии самоубийства или убийства, замаскированного под суицид. Друзья покойного и его девушка говорят, что заметили на лице Шишова следы избиения; по их словам, в последние дни он замечал за собой слежку и говорил, что у него “дурное предчувствие”.

Глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев обещает, что теперь все силы журналистской группы будут направлены на расследование этой смерти, потому что незадолго до этого они получили информацию о том, что сотрудники ФСБ России внедрились в оппозиционные белорусские группы в Украине.

“Белорусский дом в Украине” имеет неоднозначную репутацию среди белорусской оппозиции в изгнании, поскольку организация связана с украинскими крайне правыми: ее основатель – известный в прошлом член “Русского национального единства” Сергей Коротких, конфликтовавший в том числе и с белорусскими либералами.

В Беларуси

Сегодня в Минске начнется закрытый судебный процесс над одним из лидеров белорусских протестов Марией Колесниковой и адвокатом Максимом Знаком, им грозит до 12 лет. В интервью интернет-редакции телеканала "Дождь" Колесникова сказала, что ей предлагали сотрудничать со следствием, написать прошение о помиловании и снятся в пропагандистском фильме вроде того, что вышел с участием Романа Протасевича. Но она отказалась (здесь интервью полностью).

Что может ждать Колесникову в заключении, можно представить из письма белорусского политзаключенного Сергея Верещагина, приговоренного к пяти годам колонии за “насилие в отношении милиционера”. После задержания его зверски избили и с тех пор не предоставляют никакого лечения – читать текст, переданный им через одного из освободившихся заключенных, очень трудно, потому что человек подробно описывает, с какими мучениями он умирает.

Тем временем власти Беларуси ликвидировали еще четыре неправительственных организации, которые помогали женщинам, инвалидам и беженцам.

Литовские власти заявили, что будут отправлять так называемых иракских беженцев назад в Беларусь – это вызвано известием об увеличении числа авиарейсов из Ирака в Минск. Среди иракцев, переходящих белорусско-литовскую границу, попадаются и россияне. Замглавы МИД Литвы заявил, что отдельно разбираться с ними не будут, а просто отправят домой. Здесь политолог Витас Юрконис рассказывает, как кризис с белорусским экспортом беженцев влияет на политическую ситуацию в Литве.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская встретилась с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, который пообещал выделить втрое больше средств на поддержку гражданского общества в Беларуси.

Еще одна белорусская спортсменка, многоборка Яна Максимова, и ее муж, легкоатлет Андрей Кравченко, решили не возвращаться в Беларусь из Германии. Отказ Кристины Тимановской лететь в Минск по указанию белорусских спортивных начальников поддержала Светлана Тихановская. Здесь этот шаг комментирует российский спортивный журналист белорусского происхождения Дмитрий Навоша.

Вокруг света

МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Эстонии в Москве, а ФСБ объяснила состоявшуюся в июле высылку консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте тем, что он “собирал сведения о планах России в Арктике”.

В Оманском заливе захвачен танкер "Асфальт Принцесс", следовавший под флагом Панамы; ему приказано идти в Иран. Иранские власти утверждают, что они тут совершенно ни при чем.

Президент США Джо Байден призвал губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку: следствие по его делу выявило факты сексуальных домогательств к нескольким женщинам, включая сотрудниц его офиса.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 22 010. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 334 тысячи; официальное число жертв достигло к утру вторника 160 925 человек (+788 за сутки). В Москве впервые с конца апреля было выявлено менее двух тысяч инфицированных за сутки, власти Петербурга впервые с начала июня опубликовали расширенную статистику по коронавирусу: в больницах более шести тысяч человек, в реанимациях – почти 600.

Украина – наименее вакцинированная страна в Европе, сейчас там полностью привито лишь 5% населения. Вот репортаж о том, как власти поощряют вакцинацию.

Шесть ссылок

Поэты. Эссе Марии Степановой о том, как Мандельштам читал Данте в трудные времена. Или рассказ о судьбе классика белорусской литературы Владимира Дубовки, прошедшего через Бамлаг и сибирскую ссылку.

Эссе Марии Степановой о том, как Мандельштам читал Данте в трудные времена. Или рассказ о судьбе классика белорусской литературы Владимира Дубовки, прошедшего через Бамлаг и сибирскую ссылку. Из жизни западных дипломатов в советской Москве. Фрагмент из книги искусствоведов Наталии Семеновой и Ника Ильина “Проданные сокровища России: история распродажи национальных художественных сокровищ” (изд-во “Слово/Slovo”) – о том, как посол США Джозеф Дэвис и его жена Марджори Пост в конце тридцатых годов устремились на поиски царского золота в советских комиссионках. Или рассказ о жизни иностранных дипломатов и журналистов в Москве летом и осенью 1941 года.

Фрагмент из книги искусствоведов Наталии Семеновой и Ника Ильина “Проданные сокровища России: история распродажи национальных художественных сокровищ” (изд-во “Слово/Slovo”) – о том, как посол США Джозеф Дэвис и его жена Марджори Пост в конце тридцатых годов устремились на поиски царского золота в советских комиссионках. Или рассказ о жизни иностранных дипломатов и журналистов в Москве летом и осенью 1941 года. Архитектура. История и технологии передвижения многоэтажек – от Аристотеля Фиораванти до советского “Треста по передвижке и разборке зданий”. Или рассказ искусствоведа Юлии Кузьминой о советской футуристической архитектуре 1960-х.

История и технологии передвижения многоэтажек – от Аристотеля Фиораванти до советского “Треста по передвижке и разборке зданий”. Или рассказ искусствоведа Юлии Кузьминой о советской футуристической архитектуре 1960-х. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок