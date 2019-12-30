Предновогодний обмен пленными

Доброе утро!

В Челябинской области три пенсионерки восстановили работу заброшенного ликеро-водочного завода, и теперь их судят сразу по трем статьям, инициатива наказуема. Прочие предновогодние новости такие:

Состоялся обмен пленными между Киевом и сепаратистами из так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В числе освобожденных – внештатные корреспонденты украинской службы Радио Свобода.

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Петербурге. Информацию о нем спецслужбы якобы получили от США. Путин поблагодарил за это Трампа по телефону.

В Минске прошли новые акции протеста против интеграции с Россией.

При нападении с ножом на дом раввина в штате Нью-Йорк ранены пять человек, двое – в критическом состоянии.

В Украине

Власти Украины и пророссийские сепаратисты из так называемых “ДНР” и “ЛНР” провели первый с 2017 года обмен пленными. Киев должен был передать 120 человек в обмен на 80 человек с неподконтрольных территорий (на деле цифры оказали чуть другими – 124 и 76). Среди освобожденных – внештатные корреспонденты украинской редакции Радио Свобода Станислав Асеев и Олег Галазюк. Оба удерживались в плену донецких сепаратистов с весны-лета 2017 года без доступа к связи. В списках на обмен со стороны Киева были включены пять "беркутовцев", которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане в Киеве в 2014 году. Накануне суд освободил их из-под стражи, что вызвало большую волну недовольства в Украине. Президент Зеленский назвал решение об их передаче политическим – на передаче “беркутовцев” настаивала Москва.

На газовом фронте тоже успехи: “Газпром” выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а украинские власти одобрили мировое соглашение с “Газпромом” по спору на 7,4 млрд долларов – такой штраф был ранее вынесен за нарушение “Газпромом” антимонопольных законов.

Теракты

Сотрудники ФСБ в Петербурге задержали двух человек по подозрению в подготовке терактов, их имена не называют. Задержание стало возможным благодаря информации, полученной от спецслужб США. Вечером в воскресенье Путин поблагодарил Трампа по телефону.

В субботу человек с мачете в руках ворвался в дом раввина в пригороде Нью-Йорка Монси, ранил пятерых, двое из которых находятся в критическом состоянии. Все раненые – хасиды. По подозрению в нападении задержан 37-летний Томас Графтон, он не признает вину. Губернатор штата Эндрю Куомо назвал случившееся “актом внутреннего терроризма”.

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли не менее девяноста человек. На одном из КПП был подорван начиненный взрывчаткой грузовик. Обычно за взрывами в Сомали стоит террористическая группировка “Аш-Шабаб”.

Пикеты и флешмобы

В Минске в воскресенье прошло пятое за декабрь шествие против углубления интеграции с Россией. На акцию вышли около ста человек.

На Пушкинской площади в Москве в субботу состоялись пикеты в поддержку политзаключенных, а в соцсетях развернулся флешмоб с фотографиями еды в поддержку осужденного по “московскому делу” Сергея Суровцева. Он получил 2,5 года за то, что на акции 27 июля толкнул металлическое ограждение в сторону росгвардейца Островерхова, который “испытал физическую боль”. 12 декабря Суровцев объявил голодовку в СИЗО с требованием прекратить “московское дело”, и фотографии еды должны напомнить об этом.

Предновогоднее

В центр Москвы завезли снег. Когда над этим посмеялись даже совсем ленивые, представитель городских властей объяснил, что снег нужен для “сноубордической горки”, а вовсе не для имитации зимы.

Путин, который в этом году появится на новогодних телеэкранах россиян в 20-й раз, подписал много разных законов, в том числе о повышении минимальной оплаты труда (до 12 130 рублей) и возвращении курилок в аэропорты.

Рассылка 7:40 сердечно поздравляет всех читателей с Новым годом и уходит на каникулы. Следующее письмо вы получите утром 6 января. Спасибо, что вы с нами!

Шесть ссылок с бонусом

Язык. Об истории зарождения “Тотального диктанта” в Новосибирске рассказывает руководитель проекта Ольга Ребковец. Или вот разговор с автором цифрового проекта “Сравнительная поэтика и сравнительное литературоведение” Игорем Пильщиковым о том, что digital humanities могут дать литературоведению.

Об истории зарождения “Тотального диктанта” в Новосибирске рассказывает руководитель проекта Ольга Ребковец. Или вот разговор с автором цифрового проекта “Сравнительная поэтика и сравнительное литературоведение” Игорем Пильщиковым о том, что digital humanities могут дать литературоведению. Музыка. Фрагменты из книги композитора Мортона Фелдмана (1926–1987) “Привет Восьмой улице” (изд-во Яромира Хладика) или симпатичный разговор с Псоем Короленко.

Фрагменты из книги композитора Мортона Фелдмана (1926–1987) “Привет Восьмой улице” (изд-во Яромира Хладика) или симпатичный разговор с Псоем Короленко. Табак и банкет. Краткая история потребления табака или фрагмент из книги Венсана Робера “Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)” (изд-во НЛО).

Краткая история потребления табака или фрагмент из книги Венсана Робера “Время банкетов: Политика и символика одного поколения (1818–1848)” (изд-во НЛО). Бонус. Пять не самых известных советских фильмов про Новый год.

Искренне Ваши,

Семь Сорок