Ночной зефир струит ЕФИР

Доброе утро!

Компанию “Роснефть” очень расстроил один заголовок на РБК (вот этот: "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"), и она обратилась в арбитраж с требованием взыскать с РБК 43 млрд рублей за ущерб деловой репутации. Союз журналистов России назвал сумму иска “неадекватной”. В последнее время это прилагательное много к чему подходит:

В России второй день подряд число новых случаев Covid-19 не превышает 9 тысяч. По слухам, заболел Кадыров, его привезли в Москву.

ЦИК России разморозил деньги на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции.

Путин внес в Госдуму поправки к закону об образовании: школы обяжут воспитывать патриотизм, преклонение перед подвигами предков и т.д. ЕГЭ начнется 29 июня.

США выходят из договора по открытому небу. В Россию прилетели американские аппараты ИВЛ.

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Российские больные

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8849, всего в стране 317,5 тысяч инфицированных, почти 93 тысячи из них выздоровели. Общее число умерших составляло на утро четверга 3099, за день в Москве скончались еще 73 человека. Жена путинского пресс-секретаря поправилась, сам Песков остается в больнице.

По слухам, которые распространяют ТАСС и Интерфакс, заболел глава Чечни – его доставили самолетом в Москву. Почему мы никогда не услышим об этом от самого Кадырова, вот здесь объясняет главред “Кавказского узла” Григорий Шведов. В Чечне на четыре дня праздника Ураза-байрам (23–26 мая) запрещено любое передвижение по республике.

В Москве в понедельник откроются 88 МФЦ и начнет работать каршеринг (правда, по странной схеме). С 27 мая на антитела к коронавирусу начнут тестировать всех желающих – но не спешите туда бежать: по разным медиа прошло сообщение о том, что тех, у кого эти антитела обнаружат, будут отправлять на обязательную двухнедельную изоляцию. Московский департамент здравоохранения это сообщение опроверг, но документ, на который ссылались журналисты, действительно существует.

Российские больницы

Больше трети российских медиков, работающих с Covid-19, отмечают случаи манипуляции со статистикой заболеваемости – это следует из опроса, проведенного в профессиональном медицинском приложении. По подсчетам журналистов Associated Press, почти 9,5 тысяч российских врачей заразились Covid-19 за последний месяц, не менее 70 умерли. Вот истории из трех больниц:

Вспышку Covid-19 в одном из районов Курганской области связывают с местными больницей и поликлиникой (официальных комментариев никто не дает).

В больнице в подмосковном Реутове болеет по меньшей мере 51 сотрудник, но руководство винит во всем врача, которая рассказывает о халатности руководства.

Из поликлинике в Кирове с формулировкой “за подрыв деловой репутации” уволили регистратора – она обсуждала в соцсетях надбавки (ей ничего не заплатили, потому что она не врач, а регистратор).

Российская система наказаний

Пользователи приложения "Социальный мониторинг", выручившего для московских властей 216 млн рублей на штрафах, описывают его работу как пытку: люди рассказывают, что оно шлет запрос на селфи в 4 часа утра и выписывает штрафы за то, что больной нарушил самоизоляцию, переместившись – посредством скорой помощи – из квартиры в стационар. Вот один набор реальных историй, вот второй (сами решайте, какой страшнее).

По делу о распространении коронавирусных фейков задержана москвичка (она писала, что в аптеках продаются маски из гуманитарной помощи).

ФСИН России обвинил телеканал France 24 в попытке дестабилизировать обстановку в России посредством сюжета про бунт в ангарской колонии (франкофоны всех регионов, соединяйтесь!).

По данным проекта “Апология протеста”, за последние пять лет МВД и Росгвардия потратили на технику для разгона митингов около $100 млн.

Жительницу Тульской области обвинили в реабилитации нацизма за фотографию Гитлера на сайте "Бессмертного полка" (это пятое уголовное дело в связи со светлым праздником 9 мая).

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти в связи с роликом на YouTube, в котором местный Центр “Э” назван “дырявой конторой”, состоящей “из дармоедов и существ абсолютно лишних, ненужных, которые просто жрут зарплату”.

Жители Ненецкого автономного округа и Архангельской области протестуют против объединения регионов – еще увидим, как их будут наказывать.

Конституционно охраняемая ценность

“Ведомости” изучили мотивировочную часть решения Мосгорсуда, на основании которого активиста Константина Котова не освободили, как того требовал Верховный суд, а оставили за решеткой, снизив наказание с 4 лет до полутора. Оказывается, лозунги “Путин вор” и “Долой Путина”, которые скандировал Котов, “создавали реальную угрозу причинения существенного вреда <…> конституционно охраняемым ценностям”.

Строго говоря, чтобы Путин действительно стал “конституционно охраняемой ценностью”, надо провести “всенародное одобрение” поправок к Конституции, обнуляющих его сроки. На закрытом заседании ЦИК разморозила деньги на подготовку к этому мероприятию, следите за рекламой.

Сама конституционно охраняемая ценность внесла в Госдуму поправки к закону об образовании: предлагает добавить в определение воспитания детей "формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества”. Чтобы было кого уважать, Путин наградил Марию Захарову орденом Почета (за “большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ”), а Шойгу – орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами (ко дню рождения).

Кроме того, российский президент поговорил о снижении ставок по образовательным кредитам, обещал отложить осенний призыв в армию для выпускников этого года и назначил-таки дату для ЕГЭ – экзамены начнутся 29 июня.

Пока Путин занимался проблемами образования, Госдума создала ЕФИР (это не наркотик – это единый федеральный информационный реестр, в котором будут собираться все данные о каждом гражданине, включая базы цифровых изображений с камер наблюдения).

Вокруг света

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире приближается к 5 млн 200 тысячам, жертвами пандемии стали почти 334,5 тысяч человек.

Больше всего инфицированных и умерших в США (1 млн 620 тысяч и 96 с лишним тысяч соответственно), но политическая жизнь там отнюдь не замерла: президент Трамп объявил о выходе из Договора об открытом небе (потому что его якобы нарушает Россия), а американское агентство USAID, деятельность которого в России запрещена с 2012 года, доставило в Россию аппараты ИВЛ. Этот “обмен дарами” наверняка что-то значит – жаль, Леви-Стросс уже умер, не объяснит.

В Грузии с завтрашнего дня прекращается действие комендантского часа и режима ЧП.

В Украине очень эффективно работают ученые: Минздрав и Совбез попросили их разработать тесты на Covid-19, и они разработали. Только теперь эти тесты государство не закупает.

Сейчас коронавирус стремительнее всего распространяется по странам Южной Америки (Бразилия не сегодня-завтра обгонит Россию по числу инфицированных), затем очагом может стать Африка, что повлечет за собой голод, повышение детской смертности и прочие гуманитарные трагедии.

Олимпийские игры в Токио, отложенные на июль 2021 года, второй раз переносить не будут, а просто отменят, если станет ясно, что с пандемией за год не справиться.

В Китае сегодня открывается сессия Всекитайского собрания народных представителей: будут обсуждать восстановление экономики, итоги борьбы с эпидемией и отдельно – “гонконгский сепаратизм”. Там, похоже, уверены, что с вирусом покончено.

Шесть ссылок

Разговоры. Беседа Ольги Балла с переводчиком Симоны Вейль Петром Епифановым. Или интервью с филологом и философом Михаилом Эпштейном по случаю его 70-летия и приуроченного к этой дате сборника “Homo Scriptor” (изд-во НЛО), в котором коллеги анализируют вклад юбиляра в гуманитарную науку.

Беседа Ольги Балла с переводчиком Симоны Вейль Петром Епифановым. Или интервью с филологом и философом Михаилом Эпштейном по случаю его 70-летия и приуроченного к этой дате сборника “Homo Scriptor” (изд-во НЛО), в котором коллеги анализируют вклад юбиляра в гуманитарную науку. Арабское. 11 слов, помогающих понять арабскую культуру. Или рассказ о жизни, философии и книгах ливийского писателя Ибрагима аль-Куни, одного из самых читаемых в мире арабоязычных авторов.

11 слов, помогающих понять арабскую культуру. Или рассказ о жизни, философии и книгах ливийского писателя Ибрагима аль-Куни, одного из самых читаемых в мире арабоязычных авторов. Злодеи. Рассказ о “шахтинском деле” 1928 года – одном из первых показательных политических процессов в СССР. Или фрагмент из книги антрополога Артема Космарского “Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти” (изд-во АСТ) – о том, как нацисты боролись с лженаукой.

Искренне Ваши,

Семь Сорок