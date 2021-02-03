Навальный не оставил выбора

Доброе утро!

Путин объяснил российским учителям, что сознанием детей управляют соцсети, а Кремль инициировал проект “Навигаторы детства”, в рамках которой к директорам школ будут приставляться советники по политвоспитанию. Пока новые правильные дети еще не подросли, старых детей задерживают, бьют и сажают:

Суд в Москве отправил Алексея Навального в колонию по делу “Ив Роше” 2014 года.

В течение дня в разных городах России задержали почти 1400 человек.

Горсуд Якутска санкционировал принудительную госпитализацию шамана Габышева.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге, второй страны взамен Беларуси не потребовалось.

Саморазоблачение

Симоновский райсуд Москвы, заседавший в здании Мосгорсуда, удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу “Ив Роше” на реальный. С учетом времени, которое Навальный провел под домашним арестом в 2014 году, сидеть ему придется 2 года 8 месяцев.

Еще до начала заседания стало известно, что председатель Симоновского суда подал в отставку, а в деле Навального поменялась судья: вместо Юлии Окуневой, чьи родственники работают по контрактам для ФСИН, МВД и ФСО, судить Навального отправили Наталью Репникову. Почему это произошло, когда-нибудь потом узнают историки, здесь возможные причины перечисляет Ольга Романова из “Руси сидящей”.

Все подходы к зданию Мосгорсуда перекрыли спецтехникой еще накануне. Ближайшая к суду станция метро была оцеплена полицией. Иностранных послов и аккредитованных журналистов в суд пустили – хотя дипломатам попало по первое число от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: “Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России”, – написала она в фейсбуке. На федеральных телеканалах старательно объясняли, что неисправимый Навальный, совершивший за время своего испытательного срока “больше 60 нарушений”, “просто не оставил ФСИН выбора”.

Тех, кто все-таки пробрался к зданию суда, чтобы поддержать Навального, моментально упаковывали в автозаки. У силовиков был перевес в живой силе и спецтехнике, пригнали даже конную полицию. К середине дня в Москве было около 350 задержанных. Среди них оказался фотограф Дмитрий Марков. Суд над Навальным еще шел, когда Марков выложил в сеть фотографию, сделанную в ОВД, куда его доставили после задержания:

“За мою жизнь никто не даст и три копейки”

Собственно, в ключе карточки Маркова суд и проходил. Навальный объяснял представителю ФСИН: “Я впал в кому, смог встретиться с адвокатами и отправил вам бумагу, у вас были адрес и все контакты. Я продолжил лечение, закончил его и вернулся в Москву. Что я мог сделать еще, что я мог сделать лучше? Вы смотрите всем в лицо и говорите, что меня не было дома”. Долго обсуждалось, по четвергам или по понедельникам Навальный должен был отмечаться в инспекции.

После перерыва на обед Навальный выступил с речью (текст), которую начал с указания на полную незаконность своего преследования. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал “произвольным и необоснованным” приговор по делу “Ив Роше” 2014 года, и Навальный даже получил за эту компенсацию. Теперь срок, определенный в этом самом приговоре, превратили из условного в реальный.

Навальный объяснил все странности этого процесса, оцепление Москвы и оккупацию российских городов Росгвардией ненавистью “маленького человечка в бункере”: “Сколько бы он ни изображал великого геополитика, мирового лидера, его обидело, что в историю он войдет как отравитель. Был Александр Освободитель, Ярослав Мудрый, и будет Владимир Отравитель трусов”. Свои шансы выжить в системе ФСИН Навальный оценил трезво: “Сейчас, когда я оказался полностью под контролем людей, которые обожают все намазывать химическим оружием, за мою жизнь никто не даст и три копейки”. Закончил он все же оптимистически: “В России сейчас самая хорошая вещь – это вот те самые люди, которые не боятся, не опускают глаза, не смотрят в стол и никогда не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, решивших обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки”. Объявление приговора он слушал так.

И снова дубинки

Сразу после объявления приговора сторонники Навального в Москве и Петербурге стали съезжаться в центр. В Москве центр выглядел вот так, центральные станции метро в обеих столицах были закрыты, в Петербурге Росгвардия зачем-то усиленно охраняла Эрмитаж, как будто самодержец не выехал оттуда больше ста лет назад.

Людей практически сразу стали грубо задерживать, журналистов тоже, в Москве журналиста Федора Худокормова дважды ударили дубинкой по голове, он упал (здесь видео), в Петербурге опять применяли электрошокеры (вот здесь разбор законности их использования). В Москве из проезжавшего мимо такси выволокли и избили водителя, в Петербурге людей с собаками задержали вместе с собаками. Среди протестующих были сотрудники в штатском: когда их хватали, они говорили омоновцам “Брянск-Север”, и их сразу же отпускали.

Глубокой ночью число задержанных стало подбираться к 1400, из них 1100 с лишним – в Москве. Куда их денут, совершенно не понятно: все спецприемники забиты еще с воскресенья, во вторник утром административно осужденные, ждущие своей очереди в спецприемник, записали видеообращение: они даже не сидят, а стоят в автобусе, с момента задержания их никто не кормил, сходить в туалет – проблема. Подробнее об этом рассказывают Марина Литвинович и Алексей Миняйло. В ночь на среду стало известно, что скорая отказывалась госпитализировать из ОВД задержанных с травмами.

Подробный отчет о том, что происходит после задержания, написал журналист Даниил Туровский, вот разговор с ним. Он, в частности, отмечает, что если задержанному нет 27 лет, обязательно объявится человек, который спросит, почему он не в армии (начальник Следственного комитета Бастрыкин действительно поручил искать среди задержанных уклоняющихся от армии). Особенно тяжело после задержания инвалидам – вот история инвалида по зрению, которого продержали в отделении в СПб 13 часов, хотя по закону можно не больше трех. Рассказы о применении травматического оружия при задержании во Владивостоке тоже подтвердились, вот свидетельство пострадавшего.

Реакции и комментарии

США, Великобритания, Германия и лично президент Франции потребовали немедленного освобождения Навального. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович еще раз напомнила об изначальной неправосудности приговора по делу “Ив Роше”. Американский сенатор Митт Ромни объявил, что готовит законопроект о санкциях в отношении России. В МИД России им всем уже посоветовали заняться собственными проблемами.

Российские комментаторы подавлены. Директор издательства “НЛО” Ирина Прохорова объясняет, как “тупое устрашение” будет способствовать дальнейшей радикализации (потому что возможностей для каких-либо компромиссов не просматривается). Политолог Аркадий Дубнов описывает ситуацию как “необъявленное чрезвычайное положение”, Федор Крашенинников, рассуждая в том же русле, говорит, что теперь так будет всегда. Политики Лев Шлосберг и Дмитрий Гудков настаивают на необходимости объединения оппозиции для участия в выборах, и с утверждением Гудкова о том, что формирование коалиции – это вопрос личной безопасности для оппозиционных политиков, спорить теперь трудно.

Юрист Елена Лукьянова называет приговор Навальному “изнасилованием права”. Бизнес – в стыде и печали, но за инвестиционный климат не беспокоится, потому что хуже, чем сейчас, быть уже не может.

Глава “Руси сидящей” Ольга Романова видит два варианта ближайшего будущего Алексея Навального: либо он так и будет сидеть в Матросской тишине в полной изоляции (а в судах будут рассматриваться все прочие висящие над ним дела), либо его куда-то этапируют, и этот этап будет крайне опасен для его жизни, могут убить.

Время идет, дела множатся

Первые две недели протестов породили множество уголовных дел, вот их обзор (наверняка уже неполный). Наиболее бурное развитие приобретает “санитарное дело”: судя по истории простого москвича, которого арестовали на восемь суток за комментарий к рекламному посту, в котором он обтекаемо упомянул о митинге, а во время ареста дома у него провели обыск, по “санитарному делу” будут привлекать любого, кто хоть как-то упомянул акции в поддержку Навального. В подтверждение тому – история из Пскова, где полиция сбилась с ног, разыскивая “Ивана из телеграма”, чтобы тоже провести у него “санитарно-эпидемиологический обыск”. Вот попытка разбора этой уголовной статьи – попытка, потому что в таких масштабах и для таких целей она еще никогда не применялась.

Учреждения культуры ведут активную профилактическую работу: в нижегородском кинотеатре “Орленок” (это бюджетное предприятие) перед сеансами показывают ролик о том, что не надо ходить на митинги, московские власти осторожно сообщают через агентство ТАСС, что Кирилл Серебренников больше не будет возглавлять “Гоголь-центр”.

Другие дела тоже идут в нужном русле:

Городской суд Якутска разрешил принудительную госпитализацию якутского шамана Александра Габышева по иску психоневрологического диспансера (потому что он “вновь начал делать громкие заявления в СМИ”).

Радио Свобода оштрафовали еще на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки “иностранный агент” на дочерних сайтах (других, чем в прошлый раз).

Следственный комитет в третий раз отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства в связи с самосожжением журналистки Ирины Славиной. Более того, эксперты сочли ее поступок “своеобразной манипуляцией обществом”.

Апелляционный суд оставил в силе приговор об оправдании терроризма журналистке Светлане Прокопьевой. В ходе рассмотрения жалобы прокурор об оправдании терроризма ничего не говорил, но все время обвинял Прокопьеву в том, что она – “рупор Запада”.

Белорусские приговоры

Дальнобойщика из Минска, который 11 августа помог протестующим перегородить дорогу фурой, приговорили к семи годам колонии усиленного режима. Он вину не признал, пожалел, что не оратор, и добавил: “Мы живем как в сказке – "Скотном дворе" Оруэлла”.

Блогера из Слуцка Владимира Неронского приговорили к трем годам колонии строгого режима за то, что он якобы создал и администрировал ютуб-канал "Страна для жизни" "по сговору с Сергеем Тихановским".

В Минске задержали и поставили на учет в детской комнате милиции 13-летнего актера Тимура Недзьведя – он просто шел по улице с отцом, обоих уволокли в неожиданно подъехавший “бус”. Недзьведь играл юного Янку Купалу в фильме "Купала".

Чемпионат мира по хоккею 2021 года полностью пройдет в Риге. Участия второй страны, которая заменила бы Беларусь, не понадобилось.

Хроники пандемии

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 16 643 – еще на тысячу (если, конечно, этим данным можно верить). Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 3 миллиона 885 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру вторника 74 158 человек (+539 за сутки). Наконец-то опубликованы данные промежуточных исследований вакцины “Спутник V” – они свидетельствуют, что она хорошая и эффективная.

“Британский штамм” снова мутировал, Европа практически полностью закрылась от иностранцев, канцлер Германии обещает привить все население страны к концу лета, несмотря на текущую нехватку вакцин. В Великобритании умер ветеран Том Мур, весной собравший 33 млн фунтов для поддержки NHS. Ему было сто лет, и умер он от коронавируса.

Шесть ссылок

Антропология. Ученая дискуссия о запахе как социальном конструкте. Или примерно то же самое – о туберкулезе (отрывок из книги Ульрике Мозер “Чахотка: другая история немецкого общества”, изд-во НЛО).

Ученая дискуссия о запахе как социальном конструкте. Или примерно то же самое – о туберкулезе (отрывок из книги Ульрике Мозер “Чахотка: другая история немецкого общества”, изд-во НЛО). Писательские биографии. Фрагмент из книги Александра Ливерганта “Пэлем Гренвилл Вудхаус: о пользе оптимизма” (Редакция Елены Шубиной) – о реакции Вудхауса на оккупацию Франции нацистской Германией. Или десять комментированных отрывков из писем Марселя Пруста.

Фрагмент из книги Александра Ливерганта “Пэлем Гренвилл Вудхаус: о пользе оптимизма” (Редакция Елены Шубиной) – о реакции Вудхауса на оккупацию Франции нацистской Германией. Или десять комментированных отрывков из писем Марселя Пруста. Графический дизайн. Фрагмент из книги Сергея Ушакина “Медиум для масс — сознание через глаз: фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России” (изд-во музея “Гараж”). Или рассказ дизайнера Юрия Гордона о том, как он создает литературные карты городов.

Фрагмент из книги Сергея Ушакина “Медиум для масс — сознание через глаз: фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России” (изд-во музея “Гараж”). Или рассказ дизайнера Юрия Гордона о том, как он создает литературные карты городов. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок