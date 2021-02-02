Городской суд Якутска разрешил принудительную госпитализацию якутского шамана Александра Габышева по иску психоневрологического диспансера. Врачи обратились в суд с заявлением, что он "вновь начал делать громкие заявления в СМИ". Ранее Габышев несколько раз заявлял, что отправляется в Москву, чтобы изгнать из Кремля злого духа – Владимира Путина.

О госпитализации шамана сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. Врачи заявили, что Габышев должен с лета постоянно отмечаться у психиатра, но в декабре перестал это делать. Суд отказался заслушать независимого медицинского эксперта и провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу шамана, заявил Прянишников. По его словам, при задержании тот был избит сотрудниками полиции.

Габышев стал известен весной 2019 года, когда отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Он должен был состояться перед президентскими выборами и инаугурацией президента на новый срок. В походе к шаману присоединялись сторонники, он собирал массовые митинги.

В сентябре 2019 года он был задержан на границе Бурятии и Иркутской области в результате спецоперации. Против него было заведено дело об экстремизме, экспертиза признала его невменяемым.

В январе 2021 года он заявил, что намерен начать новый поход на Москву. После этого он был задержан и помещён в психоневрологический диспансер. Он признан узником совести правозащитной организацией Amnesty International, правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключённым, российские власти арестовывают и преследуют его сторонников.