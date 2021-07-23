Майонез Володинский

Доброе утро!
Сегодня в Токио – на фоне рекордного с января суточного прироста новых случаев COVID-19 – открываются летние Олимпийские игры. В других видах спорта так:
- Команда Навального рассказала о семейном бизнесе председателя Госдумы Володина.
- Бывший член ОНК Александр Ионов пожаловался в Генпрокуратуру на “Важные истории”. Ранее после его доноса “Медузу” объявили “иностранным агентом”.
- Белорусский Минюст требует ликвидировать Белорусский ПЕН-клуб.
- Россия подала против Украины жалобу в ЕСПЧ. В ней Киев обвиняется в гибели людей на Донбассе и крушении малайзийского "Боинга" MH17.
Хроники пандемии
По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова вырос – до 24 471. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 55 тысяч; официальное число жертв достигло к утру четверга 151 501 человека (+796 за сутки).
Минздрав России прокомментировал совместное расследование “Медузы”, “Медиазоны” и “Холода” об истинном числе инфицированных COVID-19 за время пандемии. Обнаруженные журналистами данные (29 миллионов) в ведомстве назвали “фантазией”, но существование федерального реестра по коронавирусу подтвердили. В нем, по словам представителей Минздрава, 39 миллионов записей, потому что в один реестр, утверждают в ведомстве, записывают всех подряд: инфицированных коронавирусом, больных пневмонией, вакцинированных, принадлежащих Императору, нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, похожих издали на мух. Пресс-секретарь Путина, со своей стороны, сказал, что прочитал расследование, но ничего в нем не понял.
Россия обязала граждан из стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан) с 25 июля использовать приложение "Путешествуй без COVID-19" для въезда в страну. С 1 сентября это требование коснется также граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В приложении будут храниться результаты тестирования на ковид (правозащитники все это сильно критикуют).
Китай c возмущением отказал ВОЗ в новом расследовании происхождения COVID-19. Великобритания перешла в режим “пингдемии”: уведомление о необходимости самоизоляции (ping) от государственного приложения NHS Test and Trace пришло более чем 600 тысячам человек. В результате множество предприятий, частных и государственных, остались без сотрудников, некоторые торговые сети даже закрывают часть магазинов. В общем, пабы открыты, но пиво наливать некому.
Четыре миллиона доносов
- Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов направил в Генпрокуратуру жалобу на “Важные истории”, в которой рассказал об иностранном финансировании издания. Ранее после доноса Ионова “Медузу” признали “иностранным агентом”. Главред “Важных историй” Роман Анин утверждает, что иностранного финансирования у издания нет, но к тому, чтобы стать “иностранным агентом”, он готов: отсидел же его дед 15 лет как “враг народа” – отчего же и внуку не побыть “иностранным агентом”.
- Instagram навсегда заблокировал аккаунт "Проекта" после того, как издание было признано "нежелательной организацией". В соцсети утверждают, что были нарушены какие-то “правила сообщества”, но какие и как именно – не говорят. Евросоюз призвал Россию прекратить репрессии против “Проекта” и “Команды 29” (вот, кстати, рассказы людей, которых защищали юристы из “Команды 29”).
- Общественная организация "Офицеры России" пожаловалась в Генпрокуратуру и московскую мэрию на спектакль "Первый хлеб", поставленный польским режиссером Бениамином Коцем в московском театре "Современник". Оскорбляют, мол, ветеранов. Особенно офицерам не понравилась героиня, которую играет Лия Ахеджакова.
- Московский суд оштрафовал Facebook, Telegram и Twitter на 17 млн рублей за неудаленные посты.
Загадочная русская недвижимость
Команда Навального выпустила расследование о председателе российской Госдумы Вячеславе Володине. Расследование – предвыборное, поэтому сначала в нем подробно рассказывается о мощной пиар-компании, которую Володин ведет у себя на родине в Саратове (на перелеты в этот город он потратил не менее 75 млн рублей из госбюджета) и разъясняются механизмы его бурной “благотворительной деятельности”. Но самое любопытное – рассказ о тайной жене Володина (официально он не женат), на отца которой записаны компании, распоряжающиеся многочисленной володинской недвижимостью (той, которой не распоряжается его престарелая мать). Именно этим компаниям – после переформатирования саратовского майонезного бизнеса, в который Володин вошел еще в молодости – хитрым образом достались земли в Москве, где раньше находился "Московский жировой комбинат". Компании володинского тестя продали эти земли строительным компаниям как минимум за полтора миллиарда рублей. Но самое забавное в том, что компания тестя Володина владеет особняком в центре Саратова, который сдается под офис региональному отделению “Единой России”.
Суд в Москве изъял 72 объекта недвижимости и 14 автомобилей отца и сына Арашуковых (отец – бывший советник главы "Газпром межрегионгаз", сын – бывший сенатор). 1,3 млрд рублей обращены в доход государства.
Аресты, суды, зоны
- Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Ее задержали, как только она вышла из дома. Видео задержания суд смотреть не стал.
- Кассационный суд подтвердил законность принудительной госпитализации в психиатрический стационар якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву "изгонять Путина". Теперь защита обратится в Верховный суд России, а потом – в ЕСПЧ.
- Подробности дела о якобы планировавшемся нападении на школу в Саратове: по делу обвиняются двое подростков 2005 года рождения, которые после задержания дали признательные показания, а потом от них отказались. Обвинение строится на показаниях 17-летней девушки, сотрудничавшей с ФСБ. Она познакомилась с одним из обвиняемых в соцсетях, завела с ним нечто вроде романа (все их прогулки фсбшники снимали на камеру), а потом пригласила его с другом в заброшенное бомбоубежище, чтобы пострелять по консервным банкам. Там их и задержали. Сейчас дело в суде, и есть опасения, что мальчишек посадят (а как они будут сидеть, можно себе представить из этого рассказа Ольги Романовой о российских изоляторах и колониях).
- Суд в Архангельской области приговорил к трем годам колонии полицейских, которые избили свидетеля по делу об угоне машины, добиваясь от него признания, что это он и угнал.
В Беларуси
- По данным белорусского Фонда спортивной солидарности, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин находится в СИЗО №1 в Минске. Накануне российский суд постановил выдать его Беларуси, несмотря на запрет ЕСПЧ. В Беларусь, где ему грозит до пяти лет колонии по статье о сопротивлении милиции, его доставили рейсом “Аэрофлота”.
- Минюст Беларуси подал иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра. Его возглавляет Светлана Алексиевич, которая сейчас находится в Германии.
- Главреда и начальника отдела рекламы "Нашей Нивы" отправили в СИЗО (их обвиняют в неуплате коммунальных услуг). Еще одного редактора отпустили под залог и обязательство о явке. Редакция издания уехала из Беларуси, чтобы продолжить работу в безопасных условиях.
- Вот рассказ покинувшей Беларусь волонтерки правозащитного центра “Весна” о том, как ее “успешно” завербовали для работы агентом ГУБОПиКа (главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, в просторечии – Гестапо).
- В данный момент в Беларуси не менее шестисот политзаключенных, вот рассказ о них.
Украинское
- Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины. В ней Киев обвиняется в гибели людей на Донбассе и крушении малайзийского "Боинга" MH17. Здесь этот шаг комментирует замминистра юстиции Украины Иван Лищина: по его оценке, ЕСПЧ вряд ли примет эту жалобу к рассмотрению, а сам факт ее подачи он связывает с тем, что коммуникацией с ЕСПЧ в России теперь заведует не Минюст, а Генпрокуратура.
- В Украине выражают разочарование в связи с американо-германской договоренностью о достройке и запуске газопровода "Северный поток–2". Здесь нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин, который предсказывал этому газопроводу полный крах, рассказывает, в чем он просчитался. Экономист Максим Блант полагает, что Кремлю рано радоваться: запущенный газопровод может стать дополнительным инструментом давления на Москву со стороны Европы.
- В США конгрессмены недовольны тем, что встреча Джо Байдена с Зеленским назначена на 30 августа, когда Конгресс будет на каникулах (это значит, что Зеленский не сможет там выступить). Они требуют перенести встречу на более поздний срок.
- Суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование о возможной госизмене Зеленского из-за проваленной операции по задержанию "вагнеровцев". Тридцать три “вагнеровца”, которые должны были вылететь в Киев и быть там задержанными, были задержаны раньше времени в Беларуси. Ранее журналист Юрий Бутусов обвинил Зеленского и его окружение в провале нескольких спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины.
- Апелляционный суд в Чехии пересмотрел и резко ужесточил приговор 41-летнему белорусу Алексею Фадееву, воевавшему на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Изначально его приговорили к 4,5 годам лишения свободы, но после апелляции прокурора, который счел приговор слишком мягким, Фадеева признали виновным в терроризме и приговорили к 21 году тюрьмы.
Вокруг света
- Суд в Баку приговорил к 10 годам колонии россиянина Эдуарда Дубакова по делу об участии в военных учениях в Нагорном Карабахе на стороне Армении в качестве наемника. Сам он утверждает, что работал на спецслужбы Азербайджана и поехал туда по их поручению.
- В Турции прокуратура запросила от 15 до 22,5 лет тюрьмы основателю сети частных лицеев "Сапат" в Кыргызстане Орхану Инанды. Инанды долго жил в Кыргызстане и получил гражданство этой страны. Его похитили в Бишкеке в ночь на 1 июля, а через несколько дней появились сообщения, что он находится в Турции.
- В городе Жанаозен на юго-западе Казахстана бастуют сразу 11 предприятий: требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. К нефтяникам присоединились сотрудники сервисных компаний и даже коммунальщики.
- В Иране уже почти неделю продолжаются ночные протесты с требованием обеспечить население водой (там небывалая засуха). Протестующих разгоняют слезоточивым газом, и волнения начали приобретать политический характер.
- На Кубе власти продолжают отлавливать участников протестов 11-12 июля. В полиции задержанных избивают.
Шесть ссылок
- Автофикшен. Рассказ об истории жанра и женском автофикшене в России. Или эссе Игоря Перникова о последнем романе Жана Жене “Влюбленный пленник” – к выходу русского перевода в изд-ве АСТ.
- Одежда. Культурная история маски. Или фрагмент из книги Франчески Гранаты “Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело”, посвященный дизайнеру Мартину Маржела.
- Наука. Рассказ историка космонавтики Павла Шубина о первом суборбитальном полете в истории – успешном запуске собак Цыгана и Дезика летом 1951 года (собаки благополучно вернулись на Землю). Или отрывок из книги Габриэля Перлемутера “Микробиота: Тайны ваших бактерий” (изд-во “КоЛибри”) – о связи между микроорганизмами, питанием и склонностью к депрессии.
- Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.