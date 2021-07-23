Майонез Володинский

Доброе утро!

Сегодня в Токио – на фоне рекордного с января суточного прироста новых случаев COVID-19 – открываются летние Олимпийские игры. В других видах спорта так:

Команда Навального рассказала о семейном бизнесе председателя Госдумы Володина.

Бывший член ОНК Александр Ионов пожаловался в Генпрокуратуру на “Важные истории”. Ранее после его доноса “Медузу” объявили “иностранным агентом”.

Белорусский Минюст требует ликвидировать Белорусский ПЕН-клуб.

Россия подала против Украины жалобу в ЕСПЧ. В ней Киев обвиняется в гибели людей на Донбассе и крушении малайзийского "Боинга" MH17.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро четверга, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова вырос – до 24 471. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 55 тысяч; официальное число жертв достигло к утру четверга 151 501 человека (+796 за сутки).

Минздрав России прокомментировал совместное расследование “Медузы”, “Медиазоны” и “Холода” об истинном числе инфицированных COVID-19 за время пандемии. Обнаруженные журналистами данные (29 миллионов) в ведомстве назвали “фантазией”, но существование федерального реестра по коронавирусу подтвердили. В нем, по словам представителей Минздрава, 39 миллионов записей, потому что в один реестр, утверждают в ведомстве, записывают всех подряд: инфицированных коронавирусом, больных пневмонией, вакцинированных, принадлежащих Императору, нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, похожих издали на мух. Пресс-секретарь Путина, со своей стороны, сказал, что прочитал расследование, но ничего в нем не понял.

Россия обязала граждан из стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан) с 25 июля использовать приложение "Путешествуй без COVID-19" для въезда в страну. С 1 сентября это требование коснется также граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В приложении будут храниться результаты тестирования на ковид (правозащитники все это сильно критикуют).

Китай c возмущением отказал ВОЗ в новом расследовании происхождения COVID-19. Великобритания перешла в режим “пингдемии”: уведомление о необходимости самоизоляции (ping) от государственного приложения NHS Test and Trace пришло более чем 600 тысячам человек. В результате множество предприятий, частных и государственных, остались без сотрудников, некоторые торговые сети даже закрывают часть магазинов. В общем, пабы открыты, но пиво наливать некому.

Четыре миллиона доносов

Бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов направил в Генпрокуратуру жалобу на “Важные истории”, в которой рассказал об иностранном финансировании издания. Ранее после доноса Ионова “Медузу” признали “иностранным агентом”. Главред “Важных историй” Роман Анин утверждает, что иностранного финансирования у издания нет, но к тому, чтобы стать “иностранным агентом”, он готов: отсидел же его дед 15 лет как “враг народа” – отчего же и внуку не побыть “иностранным агентом”.

Instagram навсегда заблокировал аккаунт "Проекта" после того, как издание было признано "нежелательной организацией". В соцсети утверждают, что были нарушены какие-то “правила сообщества”, но какие и как именно – не говорят. Евросоюз призвал Россию прекратить репрессии против “Проекта” и “Команды 29” (вот, кстати, рассказы людей, которых защищали юристы из “Команды 29”).

Общественная организация "Офицеры России" пожаловалась в Генпрокуратуру и московскую мэрию на спектакль "Первый хлеб", поставленный польским режиссером Бениамином Коцем в московском театре "Современник". Оскорбляют, мол, ветеранов. Особенно офицерам не понравилась героиня, которую играет Лия Ахеджакова.

Московский суд оштрафовал Facebook, Telegram и Twitter на 17 млн рублей за неудаленные посты.

Загадочная русская недвижимость

Команда Навального выпустила расследование о председателе российской Госдумы Вячеславе Володине. Расследование – предвыборное, поэтому сначала в нем подробно рассказывается о мощной пиар-компании, которую Володин ведет у себя на родине в Саратове (на перелеты в этот город он потратил не менее 75 млн рублей из госбюджета) и разъясняются механизмы его бурной “благотворительной деятельности”. Но самое любопытное – рассказ о тайной жене Володина (официально он не женат), на отца которой записаны компании, распоряжающиеся многочисленной володинской недвижимостью (той, которой не распоряжается его престарелая мать). Именно этим компаниям – после переформатирования саратовского майонезного бизнеса, в который Володин вошел еще в молодости – хитрым образом достались земли в Москве, где раньше находился "Московский жировой комбинат". Компании володинского тестя продали эти земли строительным компаниям как минимум за полтора миллиарда рублей. Но самое забавное в том, что компания тестя Володина владеет особняком в центре Саратова, который сдается под офис региональному отделению “Единой России”.

Суд в Москве изъял 72 объекта недвижимости и 14 автомобилей отца и сына Арашуковых (отец – бывший советник главы "Газпром межрегионгаз", сын – бывший сенатор). 1,3 млрд рублей обращены в доход государства.

Аресты, суды, зоны

Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Ее задержали, как только она вышла из дома. Видео задержания суд смотреть не стал.

Кассационный суд подтвердил законность принудительной госпитализации в психиатрический стационар якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву "изгонять Путина". Теперь защита обратится в Верховный суд России, а потом – в ЕСПЧ.

Подробности дела о якобы планировавшемся нападении на школу в Саратове: по делу обвиняются двое подростков 2005 года рождения, которые после задержания дали признательные показания, а потом от них отказались. Обвинение строится на показаниях 17-летней девушки, сотрудничавшей с ФСБ. Она познакомилась с одним из обвиняемых в соцсетях, завела с ним нечто вроде романа (все их прогулки фсбшники снимали на камеру), а потом пригласила его с другом в заброшенное бомбоубежище, чтобы пострелять по консервным банкам. Там их и задержали. Сейчас дело в суде, и есть опасения, что мальчишек посадят (а как они будут сидеть, можно себе представить из этого рассказа Ольги Романовой о российских изоляторах и колониях).

Суд в Архангельской области приговорил к трем годам колонии полицейских, которые избили свидетеля по делу об угоне машины, добиваясь от него признания, что это он и угнал.

В Беларуси

По данным белорусского Фонда спортивной солидарности, чемпион мира по тайскому боксу Алексей Кудин находится в СИЗО №1 в Минске. Накануне российский суд постановил выдать его Беларуси, несмотря на запрет ЕСПЧ. В Беларусь, где ему грозит до пяти лет колонии по статье о сопротивлении милиции, его доставили рейсом “Аэрофлота”.

Минюст Беларуси подал иск о ликвидации Белорусского ПЕН-центра. Его возглавляет Светлана Алексиевич, которая сейчас находится в Германии.

Главреда и начальника отдела рекламы "Нашей Нивы" отправили в СИЗО (их обвиняют в неуплате коммунальных услуг). Еще одного редактора отпустили под залог и обязательство о явке. Редакция издания уехала из Беларуси, чтобы продолжить работу в безопасных условиях.

Вот рассказ покинувшей Беларусь волонтерки правозащитного центра “Весна” о том, как ее “успешно” завербовали для работы агентом ГУБОПиКа (главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, в просторечии – Гестапо).

В данный момент в Беларуси не менее шестисот политзаключенных, вот рассказ о них.

Украинское

Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины. В ней Киев обвиняется в гибели людей на Донбассе и крушении малайзийского "Боинга" MH17. Здесь этот шаг комментирует замминистра юстиции Украины Иван Лищина: по его оценке, ЕСПЧ вряд ли примет эту жалобу к рассмотрению, а сам факт ее подачи он связывает с тем, что коммуникацией с ЕСПЧ в России теперь заведует не Минюст, а Генпрокуратура.

В Украине выражают разочарование в связи с американо-германской договоренностью о достройке и запуске газопровода "Северный поток–2". Здесь нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин, который предсказывал этому газопроводу полный крах, рассказывает, в чем он просчитался. Экономист Максим Блант полагает, что Кремлю рано радоваться: запущенный газопровод может стать дополнительным инструментом давления на Москву со стороны Европы.

В США конгрессмены недовольны тем, что встреча Джо Байдена с Зеленским назначена на 30 августа, когда Конгресс будет на каникулах (это значит, что Зеленский не сможет там выступить). Они требуют перенести встречу на более поздний срок.

Суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований начать досудебное расследование о возможной госизмене Зеленского из-за проваленной операции по задержанию "вагнеровцев". Тридцать три “вагнеровца”, которые должны были вылететь в Киев и быть там задержанными, были задержаны раньше времени в Беларуси. Ранее журналист Юрий Бутусов обвинил Зеленского и его окружение в провале нескольких спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины.

Апелляционный суд в Чехии пересмотрел и резко ужесточил приговор 41-летнему белорусу Алексею Фадееву, воевавшему на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Изначально его приговорили к 4,5 годам лишения свободы, но после апелляции прокурора, который счел приговор слишком мягким, Фадеева признали виновным в терроризме и приговорили к 21 году тюрьмы.

Вокруг света

Суд в Баку приговорил к 10 годам колонии россиянина Эдуарда Дубакова по делу об участии в военных учениях в Нагорном Карабахе на стороне Армении в качестве наемника. Сам он утверждает, что работал на спецслужбы Азербайджана и поехал туда по их поручению.

В Турции прокуратура запросила от 15 до 22,5 лет тюрьмы основателю сети частных лицеев "Сапат" в Кыргызстане Орхану Инанды. Инанды долго жил в Кыргызстане и получил гражданство этой страны. Его похитили в Бишкеке в ночь на 1 июля, а через несколько дней появились сообщения, что он находится в Турции.

В городе Жанаозен на юго-западе Казахстана бастуют сразу 11 предприятий: требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. К нефтяникам присоединились сотрудники сервисных компаний и даже коммунальщики.

В Иране уже почти неделю продолжаются ночные протесты с требованием обеспечить население водой (там небывалая засуха). Протестующих разгоняют слезоточивым газом, и волнения начали приобретать политический характер.

На Кубе власти продолжают отлавливать участников протестов 11-12 июля. В полиции задержанных избивают.

Шесть ссылок

Автофикшен. Рассказ об истории жанра и женском автофикшене в России. Или эссе Игоря Перникова о последнем романе Жана Жене “Влюбленный пленник” – к выходу русского перевода в изд-ве АСТ.

Рассказ об истории жанра и женском автофикшене в России. Или эссе Игоря Перникова о последнем романе Жана Жене “Влюбленный пленник” – к выходу русского перевода в изд-ве АСТ. Одежда. Культурная история маски. Или фрагмент из книги Франчески Гранаты “Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело”, посвященный дизайнеру Мартину Маржела.

Культурная история маски. Или фрагмент из книги Франчески Гранаты “Экспериментальная мода. Искусство перформанса, карнавал и гротескное тело”, посвященный дизайнеру Мартину Маржела. Наука. Рассказ историка космонавтики Павла Шубина о первом суборбитальном полете в истории – успешном запуске собак Цыгана и Дезика летом 1951 года (собаки благополучно вернулись на Землю). Или отрывок из книги Габриэля Перлемутера “Микробиота: Тайны ваших бактерий” (изд-во “КоЛибри”) – о связи между микроорганизмами, питанием и склонностью к депрессии.

Рассказ историка космонавтики Павла Шубина о первом суборбитальном полете в истории – успешном запуске собак Цыгана и Дезика летом 1951 года (собаки благополучно вернулись на Землю). Или отрывок из книги Габриэля Перлемутера “Микробиота: Тайны ваших бактерий” (изд-во “КоЛибри”) – о связи между микроорганизмами, питанием и склонностью к депрессии. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок