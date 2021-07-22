Суд подтвердил законность госпитализации шамана Габышева

Кассационный суд подтвердил законность принудительной госпитализации в психиатрический стационар якутского шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву "изгонять Путина". Об этом в четверг "МБХ медиа" сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

В мае аналогичное решение принял городской суд Якутска. Защита шамана намерена в ближайшее время подать жалобу на его принудительную госпитализацию в Верховный суд России, а далее в ЕСПЧ.

Габышев был задержан в конце января и принудительно доставлен в стационар. За несколько дней до этого шаман объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года. В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о госпитализации Габышева. В середине марта Габышева признали невменяемым в результате психолого-психиатрической экспертизы, которую провели в Якутском психоневрологическом диспансере.

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