Приготовление к мошенничеству

Доброе утро!

По оценкам ВОЗ, суточный прирост новых случаев Covid-19 по всему миру поставил новый рекорд – 228 тысяч человек, эпидемиологическая ситуация в целом продолжает усугубляться, но миру до этого уже, похоже, нет никакого дела:

Росстат обнародовал статистику смертности от коронавируса за май – она в два раза выше, чем в ежедневных сводках оперативного штаба.

Кремль обсуждает отмену “дня тишины” и других норм избирательного законодательства.

Суд арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Музейный комплекс Святой Софии в Стамбуле снова станет мечетью.

Идет бычок, качается

По официальным данным на утро пятницы, в России обнаружено 6635 новых случая Covid-19 (на сто с лишним больше, чем днем ранее). За сутки умерли 174 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро пятницы 11 017, за день в Москве скончались еще 29 человек. Общее число инфицированных за весь период эпидемии превысило 714 тысяч.

На этом фоне Росстат опубликовал данные по смертности от Covid-19 за май: они в два раза выше, чем указывалось в сводках оперативного коронавирусного штаба. Здесь приводится разбивка по регионам с комментариями академика Виталия Зверева. Московский мэр почему-то считает, что у населения российской столицы уже выработался коллективный иммунитет и поэтому второй волны эпидемии в городе не будет (никакие факты этого не подтверждают).

Главу томского областного департамента здравоохранения уволили после публикации фотографий сваленных в кучу мешков с трупами в морге коронавирусной больницы – но не за то, что они там валялись неподобающим образом, а за то, что в морг “смог попасть посторонний”, то есть журналист, на которого теперь составлен протокол о “распространении коронавирусных фейков”. Тут уж впору приносить бычка в жертву, как это делают в Кыргызстане.

Росавиация готова возобновить международное авиасообщение с 15 июля, но летать, вероятно, сможет только в страны Центральной и Юго-Восточной Азии. Ни Европа, ни США рейсы из России пока не принимают.

В Белграде, несмотря на отказ властей от планов повторного введения комендантского часа для борьбы с эпидемией, мирные демонстрации снова переросли в беспорядки. Вот здесь объяснения для тех, кто хочет понять, зачем США собираются депортировать иностранных студентов, находящихся на онлайн-обучении, и что это за студенты.

Поправленная Россия

По данным источников РБК, в администрации Путина обсуждают перевод всех российских выборов в режим “голосования”, при которых не действуют никакие нормы закона о выборах, а все “наблюдатели” назначаются через Общественную палату. В ходе “всенародного одобрения поправок” отмену этих норм уже опробовали, вот здесь всевозможные нарушения в Вологодской области описывает местный активист Евгений Доможиров (его оштрафовали на 30 тысяч рублей за повторное голосование, хотя второй бюллетень он просто получил, а в урну опускать не стал).

15 июля – вместо запрещенного властями митинга против обнуления сроков Путина – московская оппозиция планирует устроить массовый сбор подписей граждан для подачи коллективного иска об отмене принятых поправок. А судьи кто – не спрашивайте.

Очень кровавые дела

Суд в Москве арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в убийствах. Заседание прошло в закрытом режиме – здесь член ОНК Москвы Ева Меркачева объясняет почему (потому что могут). В Хабаровске прошли обыски у нескольких членов ЛДПР, некоторые арестованы по обвинению в “приготовлении к мошенничеству”.

В Ингушетии задержан депутат республиканского парламента Якуб Белхороев – по обвинению в хищениях из Фонда социального страхования (он якобы оформил себе, членам своей семьи и друзьям фейковые инвалидности), но у этого дела может быть другая подоплека, потому что Белхороев считается новым главой клана баталхаджинцев, которых связывают с убийством в Москве главы ингушского Центра “Э”.

По данным источников, заблокированы банковские счета бывшего журналиста и советника главы “Роскосмоса” Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, и членов его семьи. Сафронову еще даже официально не предъявили обвинение, но Сергей Нарышкин – глава Службы внешней разведки, несколько лет негласно следившей за Сафроновым, – уже никому не советует “оказывать влияние на следствие”.

ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову суд оштрафовал на 75 тысяч рублей за “пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений” из-за рисунка с однополыми семьями. Это второй штраф, вынесенный Цветковой по этой статье; на ней висит еще одно административное дело за “пропаганду” и уголовное за “распространение порнографии” (под коей понимаются рисунки вагины, размещенные в ВК). В Петербурге полиция в поте лица расследует появление радужного флага перед школой, руководство школы называет это “диверсией”.

В Москве полиция продолжает составлять протоколы за одиночные пикеты в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, уже осужденной за “оправдание терроризма” и проговоренной к штрафу в 500 тысяч рублей. Будут новые штрафы.

Вот комментарии политологов Екатерины Шульман, Григория Голосова и Константина Гаазе об очевидной активизации российских силовиков. Оптимистичная Шульман говорит, что это все ничего – вот когда силовики начнут разбираться друг с другом, тогда будут “очень кровавые дела”. А пока не началось, почитайте про высокопоставленных российских силовиков с "интересами за границей" – у Нарышкина, например, сын живет в Венгрии.

Вокруг света

Президент Украины переехал в государственную резиденцию, которую раньше собирался отдать под дом отдыха или детский лагерь.

Президент Беларуси передал раздал журналистам "секретные" данные государственного соцопроса, где его рейтинг 76%, а не 3% – почитайте, там уморительные цитаты из этого документа.

Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека из-за сбитого летом 2014 года под Донецком самолета "Малайзийских авиалиний" МН17. Материалы жалобы будут приобщены к заявлениям в ЕСПЧ против России от близких родственников погибших в этой авиакатастрофе.

Президент Турции лишил собор Св. Софии в Стамбуле статуса музея и превратил его в мечеть. Намазы там начнут совершать 24 июля. Иншалла.

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Семь Сорок