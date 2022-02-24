Доброе утро!

В России празднование Дня защитника Отечества началось со слов Путина о российском оружии, “которому нет равного в мире” и закончилось публикацией просьбы глав так называемых “ДНР” и “ЛНР” о военной помощи. Около пяти утра российские телеканалы начали транслировать обращение Путина, в котором он объявил о войне с Украиной. В промежутке произошло следующее:

Россия эвакуировала дипломатов из Украины, Украина призвала своих граждан немедленно покинуть Россию.

Верховная Рада Украины одобрила введение в стране режима чрезвычайного положения.

Байден ввел санкции против оператора “Северного потока – 2”.

Свидетель обвинения по делу Навального Федор Горожанко уехал из России.

“Наступая, вы будете видеть наши лица”

Война уже началась, и – в зависимости от того, когда вы прочитаете этот текст – случится уже то или иное число взрывов, нападений, обстрелов и высадок российских войск на территории Украины. Поэтому все нижеследующее нужно воспринимать как предысторию.

В среду украинские журналисты, работающие на линии разграничения в Донбассе, продолжали сообщать об обстрелах со стороны пророссийских сепаратистов. Особенно пострадал город Счастье в Луганской области – там в результате обстрелов была повреждена Луганская ТЭС – крупнейший производитель электроэнергии в области и единственный поставщик тепла для города. Горадминистрация допускает эвакуацию населения. Вот репортаж из находящегося под контролем Украины поселка Новолуганское в Донецкой области – там разрушены жилые дома, пострадавшим предлагают переселение. Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об угрозах со стороны военных в так называемой “ЛНР”, а утром в четверг стало известно о массированной атаке на Счастье со стороны “ЛНР”.

ФСБ России, со своей стороны, рапортовала, как и в 2014 году, о поимке в Крыму сторонников "Правого сектора", которые якобы планировали взрыв в православной церкви, а независимые наблюдатели говорят о приближении российских войск к украинским границам, причем не со стороны “ДНР” и “ЛНР”, а в Белгородской, Курской, Брянской областях России и в аннексированном Крыму. Спутниковые снимки американской частной компании Maxar Technologies подтверждают эти сведения. Пентагон утверждает, что в “ДНР” и “ЛНР” российские войска тоже входят. Россия закрыла (укр.) воздушное пространство вдоль всей северо-восточной границы Украины. Украина временно закрыла все свое воздушное пространство.

В среду Россия эвакуировала персонал из своих диппредставительств в Украине, над зданиями посольств в Киеве и Львове были спущены российские флаги. МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию. Совет Национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой ввести в стране чрезвычайное положение, и Рада его ввела единогласно – в приграничных районах будут действовать особые ограничения. Здесь единодушие украинских законодателей комментирует политолог Олег Саакян. Утром Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Вечером в среду кибератаке подверглись сайты Верховной Рады, Службы безопасности Украины и сайты нескольких министерств. В ответ на эти кибератаки, в которых Украина, Британия и США обвиняют Кремль, была задействована команда быстрого реагирования из европейских экспертов (CRRT). Ночью стало известно (укр.) о закрытии ряда украинских аэропортов.

В ночь на четверг президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в связи с угрозой российского военного вторжения, усилившейся после публикации адресованной Путину просьбы глав “ДНР” и “ЛНР” о военной помощи. Большую часть выступления Зеленский говорил по-русски, пытаясь убедить россиян, что во всем, что касается Украины, телевизор им лжет и Украина хочет только мира. По его словам, он запрашивал телефонный разговор с Путиным, но не получил ответа. “Наступая, вы будете видеть наши лица", – сказал Зеленский. Уже часа через три российские телеканалы передадут обращение Путина о начале операции по принуждению Украины к “денацификации и демилитаризации”. Сразу же после этого пойдут сообщения о взрывах в разных городах Украины, включая Киев, а российские войска перейдут украинскую границу в разных пунктах. Речь Путина, по данным “Новой газеты”, была записана вечером в понедельник 21 февраля.

По данным государственного ВЦИОМ, признание независимости “ДНР” и “ЛНР” поддержали 73% россиян; опрос, проведенный по заказу американской телекомпании CNN, дает лишь пятидесятипроцентную поддержку этого решения россиянами.

В Москве полиция задержала немногочисленных активистов, вышедших на пикеты против войны с Украиной. Антивоенные акции прошли также в Петербурге и Нижнем Новгороде. Вот рассказы о других акциях и беседы с российскими активистами и политологами о причинах отсутствия заметного протеста.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

Международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что российских военных в так называемых “ДНР” и “ЛНР” нельзя считать миротворцами, и отказался считать “геноцидом” происходящее на Донбассе. Глава МИД России назвал слова Гутерриша “не соответствующими его статусу”. Прочие ложные аргументы, высказывавшиеся Путиным и высшим руководством России, разобраны здесь.

Министр обороны Великобритании, общаясь с военными, сказал, что что Путин "сбрендил" и сравнил действия российского президента с действиями Николая I во время Крымской войны. "Мы надрали им задницу в Крыму и всегда можем сделать это снова", – заявил Бен Уоллес.

Премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил парламенту, что его правительство обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой присмотреться повнимательнее к российскому государственному телеканалу RT и в случае выявления нарушений лишить его лицензии на вещание. Это было сделано с подачи парламентской оппозиции. Российский МИД пригрозил ответными мерами в отношении “Би-би-си”.

Евросоюз утвердил согласованные накануне санкции и опубликовал список россиян, попавших под ограничения; они уже вступили в силу. Президент США ввел санкции против оператора трубопровода "Северный поток – 2" компании Nord Stream 2 AG и ее руководства. О последствиях отказа от запуска этого газопровода для России, Европы и Украины рассказывается тут. Российский МИД пообещал “сильный”, но “не обязательно симметричный” ответ на западные санкции.

Вечером в среду по нью-йоркскому времени состоялось внеочередное заседание Совета безопасности ООН, созванное по инициативе Украины. В его работе принял участие генсек ООН Антониу Гуттериш, он обратился к Путину со словами "Give peace a chance". Когда Гуттериш закончил, “Россия 24” начала транслировать обращение Путина с объявлением войны. Дипломаты в ООН узнали об этом почти на час позже – из сообщения представителя России и потом Украины. Президент США опубликовал свое заявление (англ.) о ничем неспровоцированном и ничем не обоснованном нападении на Украину еще до завершения заседания. Госсекретарь США объявил об ужесточении санкций в отношении России. На сегодня намечен видео-саммит стран “большой семерки”.

Какие практические цели преследует сейчас Путин, никому не понятно. Вот гадания украинских политологов (спойлер: сценариев три – “приднестровский”, соединение Крыма с Донбассом по суше и открытая война с Украиной по всем фронтам).

Тем временем в России

Роскомнадзор составил административный протокол на радиостанцию “Эхо Москвы” в связи с передачей об украинском языке и культуре “Що там у них”. Претензия в том, что передача идет якобы на украинском (хотя она идет на русском). Донос написал активист НОД.

Тот же Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал главы так называемой “ДНР” Дениса Пушилина, заблокированный за нарушение норм сообщества. Почему Роскомнадзор печется о главе пусть и признанного Россией, но другого “государства”, не объясняется.

Федор Горожанко – свидетель обвинения по уголовному делу Навального о краже пожертвований ФБК – уехал из России. Ранее он назвал обвинения в отношении Навального абсурдными, заявил о давлении следователя на допросе и отказался участвовать в судебном процессе.

В Саратове завершается суд над Игорем Шустовым и Евгением Милешкиным, которых обвиняют в подготовке к стрельбе в местной школе, им грозит от 3 до 7,5 лет колонии. Как и в деле канских подростков, фабула обвинения строится на показаниях провокатора, выступающего в процессе в качестве “секретного свидетеля”. Вот вся история.

Вокруг света

В Беларуси за флаг на аватарке арестовали на 7 суток врача Владимира Мартова. Он рассказывал о реальной ситуации с COVID-19 в стране и за это был уволен с работы.

В Беларуси в отношении стендапера Славы Комиссаренко возбуждено уголовное дело о клевете на Лукашенко. Ранее Комиссаренко, у которого есть российский паспорт, уехал из России в Украину, получив предупреждение, что его собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь.

Генпрокуратура Казахстана признала, что шестеро задержанных во время январских протестов умерли из-за "недозволенных методов дознания".

Шесть ссылок

Распад СССР. Рассказ о том, как в Туркменистане накануне распада СССР ненадолго отменили цензуру, а потом началась эпоха Туркменбаши. Или история восстановления суверенитета Эстонии, определяющую роль в котором сыграли национальные движения, публикация архивных документов и музыка.

Рассказ о том, как в Туркменистане накануне распада СССР ненадолго отменили цензуру, а потом началась эпоха Туркменбаши. Или история восстановления суверенитета Эстонии, определяющую роль в котором сыграли национальные движения, публикация архивных документов и музыка. Итальянское. Филолог и переводчик с итальянского Галина Муравьева рассказывает о своей научной биографии и делиться своими образами Италии. Или русский перевод “Диалогов с Левко” Чезаре Павезе.

Филолог и переводчик с итальянского Галина Муравьева рассказывает о своей научной биографии и делиться своими образами Италии. Или русский перевод “Диалогов с Левко” Чезаре Павезе. Чисто немецкая мистика. Рассказ о том, как выглядели нацистская борьба за права животных и нордический феминизм. Или фрагмент из книги историка Моники Блэк “Земля, одержимая демонами: Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), посвященный Бруно Гренигу – бывшему солдату и военнопленному, который стал самым знаменитым немецким целителем послевоенной эпохи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок