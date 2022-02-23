Опрос: 50% россиян поддержали операцию в Украине

Половина россиян считает, что Россия может использовать военные силы для недопущения Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, сделанного по заказу CNN.

Четверть опрошенных заявили, что считают такие действия неправильными, оставшиеся 25% затруднились ответить на этот вопрос. При этом 43% респондентов высказались против использования военных сил для присоединения Украины к России, 36% выступили за. Половина опрошенных считает возможным использовать силу в случае угрозы для России из-за деятельности других государств в странах бывшего СССР. Против высказались 23% респондентов.

Аналогичные вопросы были заданы гражданам Украины. Применение Россией силы для недопущения Украины в НАТО поддержали 13% опрошенных, против высказались 70%. Также 13% поддержали использование силы для присоединения Украины к России, 73% - против. Использование силы в случае угрозы для России считают возможным 10% респондентов, против высказались 70%.

"Одним народом" россиян и украинцев считают 64% опрошенных в России и 28% опрошенных в Украине.

В опросе приняли участие только по тысяче человек в России и в Украине. Исследование проходило с 7 по 15 февраля, до обращения президента России Владимира Путина к россиянам и признания независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".