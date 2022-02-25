Российские танки идут на Киев

БГ от имени “Аквариума” подвел итоги первого дня войны: “Эта война – безумие и позор России”. Вот главное, что нужно знать:

В Украине объявлена всеобщая мобилизация. Президент Зеленский заявил о 137 погибших украинцах. Ранним утром в пятницу начались ракетные обстрелы Киева.

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС.

Протесты против войны прошли по меньшей мере в 54 городах России, почти 1800 человек задержаны.

США, Великобритания, Япония и Евросоюз ввели новые санкции; Латвия, Литва и Чехия прекратили выдачу виз россиянам.

“Русский военный корабль, иди на ***!”

Сразу после объявления Путиным войны российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину с территории Беларуси, из прилегающих к Украине областей России и с юга. Кроме того, в 10 км от Киева в аэропорту “Антонов” высадился крупный вертолетный десант – там идет бой, но украинская армия утверждает, что контролирует аэропорт.

Вошедшая из Беларуси группировка установила контроль над Чернобыльской АЭС и взяла в заложники сотрудников станции. Вторгшиеся из Белгородской области российские войска взяли под контроль город Сумы. Продвижение другой группировки остановлено в непосредственной близости от Харькова (под обстрелы попадают не только объекты военной инфраструктуры, но и жилые дома, вот видео из Чугуева). Вторгшиеся из Крыма военные части ведут бои в Херсоне, на восточном направлении захвачен город Геническ, вот интервью с его мэром. На бывшей “линии разграничения” в Донбассе идут бои, российские войска наступают на Мариуполь. Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В крупных городах введен комендантский час. В Киеве и Харькове люди ночевали в метро, вот репортаж из украинской столицы, а вот фотографии последствий российских обстрелов.

По словам Владимира Зеленского, за первый день боев погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316 человек. Среди погибших – 13 пограничников, несших службу на острове Змеиный в Черном море: российский военный корабль предложил им сдаться, но они ответили: “Русский военный корабль, иди на ***” – соответствующую запись выложил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Всем им присвоено звание героя Украины посмертно.

Российская сторона о своих потерях не сообщает, а один из советников главы Офиса президента Украины оценивает их в 450 человек. Минобороны России заявило о выполнении “всех поставленных на день задач”, Минобороны Великобритании так не считает. Дальнейшие действия российской армии здесь прогнозирует украинский отставной генерал, здесь – глава Bellingcat Христо Грозев. Рано утром Россия начала обстрел Киева крылатыми и баллистическими ракетами. В кольцо взят город Конотоп Сумской области. Президент Украины заявил, что целью номер один для россиян является он сам. В Киеве упал сбитый ПВО “летательный аппарат”, в результате загорелся жилой дом, три человека ранены. Дома горят еще в нескольких украинских городах.

“Солдатским матерям” стали поступать сообщения об отправке в Украину российских солдат-срочников. Вот беседа с председателем организации Оксаной Парамоновой, а вот материал, в котором поясняются правовые тонкости вопроса.

Вот текстовый онлайн о событиях вчерашнего дня и сегодняшней ночи. А если хочется понять, зачем это все происходит, то ответ на этот вопрос уже дал пресс-секретарь Путина Песков: “В идеале нужно нейтрализовать военный потенциал и зачистить Украину от нацистов”.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

"Нет войне"

Несмотря на то, что в четверг утром Следственный комитет предупредил об ответственности за "действия по организации и проведению несанкционированных акций", а глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что против войны выступают только думающие “о своих сиюминутных проблемах”, в 54 городах России прошли митинги против вторжения в Украину. Люди выходили с плакатами и кричалками "Нет войне", "Х** войне" и "Путин – убийца". "ОВД-Инфо" сообщил о 1788 задержанных по всей России. В Сыктывкаре, например, задержали всех, кто вышел на акцию, – 30 человек.

В Москве на Пушкинскую площадь вышло несколько тысяч человек, в Петербурге весь тротуар Невского у Гостиного двора был заполнен людьми. И там, и там задерживали очень жестко. В Петербурге полицейские задержали человека прямо в метро, даже не выяснив предварительно, едет ли он на митинг: мужчину выхватили из толпы, а затем за ноги и куртку вынесли из дверей метро и затолкали в автозак. Задерживать начали с утра, когда люди выходили протестовать поодиночке – подробно про это можно почитать в онлайне "Медиазоны". В Москве задержали журналистку Асю Казанцеву. Она беременна, о чем сообщила полиции – но это никого не заинтересовало. Среди задержанных оказался и социолог из "Шанинки" Григорий Юдин, его избили в автозаке, после чего в отделе у него случился приступ – несмотря на это, его долго отказывались госпитализировать.

Одной из первых выходить на улицы призвала россиян правозащитница Марина Литвинович, за что и поплатилась: позже ее задержали на выходе из дома и теперь обвиняют в организации антивоенного митинга в Москве, ей грозит штраф до 30 тысяч рублей. В Москве СК возбудил уголовное дело за брошенный на землю коктейль Молотова, который не взорвался.

Акции против российского вторжения в Украину по всему миру (Берлин, Прага, Барселона, Стамбул, Париж, Тбилиси и так далее). В некоторых городах они насчитывали несколько тысяч человек, в других несколько десятков. Люди несли флаги Украины, пели украинские песни и скандировали: "Путин, забирайся из Украины!" В Дублине демонстранты облили ворота российского посольства краской , в Праге представительство России закидали яйцами. Игроки футбольных клубов "Наполи" и "Барселоны" перед матчем Лиги Европы вышли на поле с баннером Stop War.

Прекратить войну потребовали российские ученые (250 человек подписали открытое письмо), против высказались звезды (среди них музыканты Иван Дорн и Валерий Меладзе, певица Монеточка, стендапер Данила Поперечный, Иван Ургант и другие), режиссеры, писатели и деятели культуры подписали обращение в фейсбуке (там Михаил Зыгарь, режиссеры Владимир Мирзоев, Андрей и Илья Хржановские, писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Владимир Сорокин, драматург Иван Вырыпаев и многие другие), объединение журналистов "Синдикат-100" выпустили обращение против "бойни" (это "Новая газета", "Медуза", "Дождь" и еще около 30 независимых изданий). Рэпер Oxxxymiron перенес шесть концертов из-за войны с Украиной. "Я не могу развлекать вас, пока на Украину падают российские ракеты", – прокомментировал он. А директор московского Центра имени Мейерхольда Елена Ковальская заявила, что уходит с этой должности в знак протеста.

Сегодняшний номер "Новой газеты" вышел на русском и украинском языках в знак того, что редакция не считает Украину врагом, а украинский – языком врага. "Только антивоенное движение россиян может спасти жизнь на этой планете", – пишет главред, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

Алексей Навальный заявил в суде, что он против этой войны. “Эта группа, которая сейчас захватила власть – то, что они в буквальном смысле ради своего дворца в Геленджике и рублевских дач уже войны начинают – это еще раз показывает, как я прав был”, – сказал он.

Вот реакции россиян, живущих в “прифронтовой зоне” (так теперь называются прилегающие к Украине российские регионы), а вот высказывания сибиряков.

“Сумасшедшего нужно изолировать”

Владимир Зеленский предложил лидерам Запада создать антипутинскую коалицию. Об этом он написал в твиттере вчера утром, но уже ночью заявил в своей речи к народу, что Украина осталась одна и никто не рвется ей помогать. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Западные лидеры выступили против российского вторжения в Украину. Большие речи произнесли президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ("эта отвратительная и варварская авантюра Путина должна закончиться провалом") и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Сегодня НАТО проведет экстренный саммит. Президент Литвы подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране. Неожиданно жестко о вторжении высказался президент Чехии Милош Земан, известный своей любовью к России и лично Владимиру Путину – теперь он назвал его “сумасшедшим, которого надо изолировать”. Бывшие европейские политики выходят из советов директоров и наблюдательных советов российских компаний.

Ближе к вечеру стали появляться сообщения о втором раунде санкций в отношении России. Великобритания ввела санкции против "Аэрофлота", “Ростеха” и российских банков, в том числе ВТБ. Кроме того, ограничена сумма, которую россияне смогут хранить на счетах в британских банках. Введены персональные ограничения против детей путинской элиты. США ввели санкции против “Сбербанка”, ВТБ и еще нескольких банков и расширили круг лиц, подпадающих под персональные ограничения. Канада ввела санкции против 382 россиян и компаний – среди них члены Совбеза РФ, включая Шойгу и Силуанова. Новые санкции Евросоюза затронут 70% банковского сектора России и основные госкомпании, в том числе военную промышленность; введен запрет на экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки, самолетов, авиаоборудования, полупроводников и программного обеспечения. Правительство Японии в рамках санкций в отношении России замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка “Россия” на своей территории.

Пока речь об отключении системы SWIFT в России не идет, но и без этого Россия имеет все шансы оказаться в полной изоляции. Визы россиянам перестали выдавать Литва, Латвия и Чехия, министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность прекращения выдачи всех типов виз гражданам России. Польша запретила вещание RT и других российских телеканалов и развернула у себя на границе пункты приема беженцев.

Хакеры из Anonymous объявили России "кибервойну" и взяли на себя ответственность за атаку на сайт RT.

Все остальное

Сотрудники ФСБ пришли с обыском к корреспонденту Радио Свобода в аннексированном Крыму Антону Меснянко. Хотят выяснить, не занимается ли он “экстремистской деятельностью” и не посягает ли на “территориальную целостность РФ”.

В Москве по делу об оправдании терроризма задержан правозащитник "Мемориала" Бахром Хамроев.

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева решила сложить с себя полномочия депутата мажилиса.

Шесть ссылок

“Озверение людей”. Подборка цитат из произведений русских литераторов рубежа XIX-XX веков о войне. Или рассказ о десяти документальных книгах о войне – от Одессы 1918 года до Ирака и Чечни.

Подборка цитат из произведений русских литераторов рубежа XIX-XX веков о войне. Или рассказ о десяти документальных книгах о войне – от Одессы 1918 года до Ирака и Чечни. Война и писатели. Литературная хроника ленинградской блокады: от ареста Хармса до публикации “Блокадной книги” Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Или рассказ о судьбе Аделаиды Герцык (1872–1925) – активной участницы русской литературно-философской жизни начала XX века, состоявшей в переписке со всеми на свете и растерявшей все, что у нее было, с началом Первой мировой войны и по итогам войны Гражданской (к выходу сборника ее поэтического, прозаического и эпистолярного наследия в петербургском “Центре гуманитарных инициатив”).

Литературная хроника ленинградской блокады: от ареста Хармса до публикации “Блокадной книги” Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Или рассказ о судьбе Аделаиды Герцык (1872–1925) – активной участницы русской литературно-философской жизни начала XX века, состоявшей в переписке со всеми на свете и растерявшей все, что у нее было, с началом Первой мировой войны и по итогам войны Гражданской (к выходу сборника ее поэтического, прозаического и эпистолярного наследия в петербургском “Центре гуманитарных инициатив”). Война и судьбы. История пленения в 1943 году советского полковника Макса Файнштейна – расследование Игоря Петрова. Или судьба обычной женщины Нины Назаровны Гершкович, восстановленная ее внучкой: Гражданская война, бегство из России, скитания в эмиграции, возвращение на последнем пароходе, расстрел мужа, тюрьма, чудесное освобождение.

Искренне Ваши,

Семь Сорок