"Трагедия России и ее позор". Люди из прифронтовой зоны о войне

Несколько российских регионов, прилегающих к границе с Украиной, объявлены прифронтовыми зонами. Отменены занятия в школах и детских садах, все аэропорты на южном направлении перестали принимать пассажиров, военные госпитали готовятся принимать раненых.

Движение на автотрассах в российской прифронтовой зоне сейчас весьма оживленное. В сторону границы с Украиной по ночам двигаются колонны с военными "бытовками": службы тыла подтягивают полевые кухни, прачечные, вагоны-контейнеры для офицеров, оборудование для полевых госпиталей.

Это ужасная трагедия для России и ее позор – об этом говорят многие люди, которые потрясены случившимся.

– Когда я узнала, что случилось, у меня было чувство катастрофы. Назад уже не повернешь. Катастрофическая, жуткая ошибка, – говорит 85-летняя пенсионерка Лидия Ольшанская, активная участница митингов и акций протеста, которая когда-то организовывала первый приезд Бориса Немцова в Ростов. – Я помню еще ту войну, когда немцы вошли в Ростов. Мы не смогли уехать в эвакуацию. И я помню, как я стояла около окна в квартире, а они на мотоциклах в колясках въезжали по улице Красноармейской. Конечно, сегодня у меня возникает ассоциация, как Гитлер напал на Россию, так и Путин напал на Украину. Это ужасно, это такая трагедия для России, такой ее позор. Я просто в шоке. Это произошло потому, что Путин ненавидит Украину, он хочет ей отомстить, целой стране, у него какие-то комплексы по отношению к Украине. Он ставит нас в идиотское положение. Почему люди этого не видят и подчиняются преступным приказам? Преступные приказы в том, что бомбят города, погибают мирные люди и наши солдаты гибнут. Как можно верить в то, что Украина может напасть на Россию? Посмотрите на карту. Это пропаганда рассказывает, но надо и самому думать.

Преподаватель кафедры физической культуры и спорта Юлия Морозова хотела выйти на одиночный пикет против войны, но ее остановили друзья. Юлия раньше уже дважды побывала в спецприемнике для административно задержанных, отсидев в общей сложности 20 суток, и третий арест обернется для нее уголовным делом.

– Это путинское преступление против человечности, – говорит Юлия Морозова. – Я сегодня утром проснулась от какого-то непонятного гула, это летели самолеты, но из-за облачности и дождя я их не увидела. Мне на телефон стали приходить сообщения. Когда я посмотрела, то лишилась дара речи. Я тут же позвонила сестре в Киев, разбудила ее, сказала, что Путин напал на Украину. Сестра мне поначалу не поверила. Она мне написала, что у них особой паники нет, но продукты закупают, ее дети с трехмесячным ребенком уехали срочно в деревню под Киевом. А сестра осталась с престарелой мамой, у которой деменция, и написала мне: "Будь что будет. Я остаюсь". Она живет в центре Киева, а еще – брат и тетя.

Как остановить все это? Сейчас очень разноречивые мнения. Надо выходить и протестовать. Но люди мне говорят, что хочешь, чтобы тебя посадили – иди. Думаю, что сейчас все зависит от международного сообщества, насколько она мобилизуется сейчас. Фактически это война всей европейской цивилизации. Вот сейчас мне неимоверно стыдно, я испытываю такое бессилие, что я не могу ничего в этой ситуации сделать. Я желаю этому человеку дожить до суда, чтобы его судили.

Это путинское преступление против человечности

И только сегодня я поняла, почему его марионетки так тряслись на Совете безопасности: они всё знали и поэтому тряслись от страха. Они прекрасно понимали, что делают. Но они до такой степени позволили себя использовать! Ладно, он к нам к обычным гражданам относится с презрением, но он и к ним, своим подчиненным, тоже так относится. И они боятся. Они даже войну называют спецоперацией. А на самом деле это война, объявленная свободолюбивому народу, который избирает уже шестого президента. Если бы была возможность уехать и встать на защиту Украины, я бы это сделала.

Однако в так называемых "ДНР" и "ЛНР" люди настроены совершенно другим образом.

– Я волонтером работаю, мне солдатики звонят, говорят, чтобы я приехала и вывезла очередную семью, которая не успела эвакуироваться. Транспорт у нас не ходит. У нас мертвый город. Ни одной живой души. Сейчас притихло, наверное, минут сорок работали "грады". Видимо, у них перезарядка, – рассказала Ксения, волонтер из Горловки, фамилию свою назвать отказалась. – На окраинах разбито много домов. Сейчас там работают МЧС и МГБ. Горловка содрогается. Все силы брошены на юг Донбасса, а нашим парням приходится отбиваться.

Я своих маленьких детей и маму успела отправить последним поездом. Сейчас поезда не ходят, все перекрыто, нет никакой эвакуации. Я целый день ношусь по городу, вывожу детей ближе к центру, где более безопасно. Детей еще очень много осталось. Очень многие боялись ехать в Россию, начитавшись соцсетей, где пишут "зачем они едут", "нам самим жрать нечего", "не нужны". А теперь матери с детьми остались под обстрелом. Я сегодня вывозила на своей машине одну маму с ребенком и спросила у нее: "Почему ты не уехала с ребенком?" А она мне ответила: "А куда я поеду, кому я там нужна? Какое-никакое, здесь всё свое".

Я осталась в Горловке потому, что не могу оставить своего старшего сына, вдруг ему потребуется помощь. Сыну исполнилось 18 лет, и его сразу забрали во внутренние войска, муж у меня в народной милиции.

В шесть утра мне начали звонить, что по новостям выступает Владимир Владимирович. Мы настолько все были рады, это не передать словами. Мы кричали "ура", что Владимир Владимирович нас признал. Мы этого ждали восемь лет. Ждем победы, когда нас освободят. Каждодневная эта война никогда не заканчивалась. Я живу на окраине города, бросила свой дом, закрыла и уехала. Район автодрома сейчас обстреливается. Перед обстрелом начинают работать "глушилки", чтобы связь не работала, включаются РЭП-станции, которые глушат связь.

В силах украинской армии сомневается Илья Мамеделеев, ветеран боевых действий в Афганистане. Правда, четкими аргументами он свое мнение не обосновывает:

– Я могу представить себе как военный, что 60-тысячная украинская группировка, которая, если честно, толком никому не подчиняется. Президент и министр обороны Украины – это ведь не те люди, которые в состоянии отдавать приказы. Что придет в голову этой разношерстной массе, одному дьяволу известно.

Однако в России оппозиционно настроенные активисты говорят о позоре России в этой войне.

– Путин начал агрессивную войну и потянул к обрыву, к пропасти страну, – говорит Леонид Санкин. – Мы станем страной-изгоем, и нам много лет будет стыдно произнести, что мы россияне. Остановить тирана с ядерной кнопкой может только сплочение мировой цивилизации перед самой страшной угрозой мира, возникшей после 1945 года.

Мы станем страной-изгоем, и нам много лет будет стыдно произнести, что мы россияне

Тысячи людей переживают за своих близких, оставшихся на территории боевых действий.

– Узнала я о войне рано утром. Мой друг позвонил и сказал, что началась война. Мы говорили, но реально до конца не осознавали, что такое может быть, – рассказала Татьяна Спорышева. – Мои знакомые в Украине не собираются отступать. Они собираются свою землю защищать. Это очень страшное событие для России. Я не думала, что когда-нибудь в своей жизни я буду наблюдать, как Россия будет вести войну на территории Украины. Для России это может быть отправной точкой падения в яму. Это – санкции, обнищание людей. Все мои знакомые запасаются едой, очень переживают за судьбу родных и близких. Сегодня начали задерживать людей с одиночными пикетами, стали жестко задерживать. Один из них – активист Борис Попаян, его из Кировского отделения полиции повезли в суд, и до сих пор неизвестно, посадили его под арест или нет.

У молодых людей еще есть надежда на то, что войну можно остановить. Никита, школьник из Таганрога, который тоже не назвал свою фамилию, обратился к воюющим сторонам.

– Это очень печально. Пошла эта война к черту! Что с нашей стороны люди умирают, что с другой стороны тоже умирают. Семьи будут оставаться без отцов и детей. Война, на мой взгляд, – это оплот безумия. Война никому не приносит пользы, а только отнимает самое дорогое. Если бы у меня была возможность сказать правителям страны, я бы их спросил: зачем и, главное, для чего вы это делаете? Вы же должны понимать, что война не приносит добра. Остановитесь, ради Бога! Ради людей. Остановитесь. Ради отцов и детей. Ради молодых ребят, которые будут отдавать свою жизнь.