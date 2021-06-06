Шестиконечная звезда

Доброе утро!

В Грузии на 85-м году жизни умер художник, режиссер и сценарист Резо Габриадзе. Прочие не менее печальные новости:

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков уехал из России.

В Хабаровске прошла акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала.

На границах Литвы и Польши с Беларусью начались многодневные пикеты с требованием скорейшего введения новых европейских санкций против Лукашенко.

ВОЗ не считает возможным полное искоренение коронавируса.

Российская жизнь

Оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков уехал из России. Сейчас он в Киеве, откуда планирует добраться до Варны, где находятся его родители. По словам Гудкова, ему передали из высоких сфер, что если он не уедет, уголовное дело против него получит развитие, а сам он будет арестован.

Прокуратура признала законным обыск у нижегородской журналистки Ирины Славиной, после которого она совершила самосожжение.

В Забайкалье начались массовые допросы независимых журналистов. В Центре “Э” у них пытаются выяснить, как они относятся к губернатору.

В Хабаровске в субботу прошла акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Люди обеспокоены тем, что Фургала, состояние здоровья которого не позволяет ему участвовать в собственном процессе, не выпускают из СИЗО для лечения.

В Новосибирске арестованы приятель и попутчик “непроизвольно застреленного” автоинспектором Векила Абдуллаева. Сотрудника ДПС, который его застрелил, наоборот, освободили из-под стражи, а его семью перевезли в другой регион из опасений мести со стороны родственников Абдуллаева.

У мавзолея Ленина на Красной площади задержали пикетчика с плакатом “Проснись, у нас снова царь”. Простоять ему удалось около 10 секунд. Сколько провисел на Патриаршем мосту баннер “Свободу Марии Алехиной”, нигде не пишут, но что-то подсказывает, что тоже недолго.

В субботу Путин торжественно открыл в Гатчине очередной памятник Александру III, а в воскресенье знатоки обнаружили у императора неправильный орден: вместо ордена Андрея Первозванного, имеющего форму восьмиконечной звезды, скульптор наградил самодержца шестиконечной звездой. Боже, царя храни.

В Беларуси и вокруг нее

В субботу на границах Литвы и Польши с Беларусью начались многодневные пикеты с требованием ускорить введение новых европейских санкций в отношении режима Лукашенко. Здесь о ходе акции рассказывает член Координационного совета Павел Латушко. Пока подвижек на санкционном фронте нет – разве что Словения закрыла почетное консульство Беларуси в Любляне, а Италия не спешит с аккредитацией нового посла в Риме Анатолия Глаза, возглавляющего сейчас пресс-службу белорусского МИДа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью, что Североатлантический союз обеспокоен растущей зависимостью Беларуси от России. Он намекнул, что под угрозой может оказаться территориальная целостность Беларуси. Перспективы создания полноценного союзного государства здесь оценивает белорусский медиаэксперт Павлюк Быковский: по его словам, доля сторонников объединения не превышает в Беларуси пяти-шести процентов.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка говорит, что Киев готов отказаться от живой и взаимовыгодной торговли с Беларусью по политическим причинам. Такая перспектива стала казаться вполне реальной после того, как Лукашенко заявил, что пригласит следователей из Луганска допросить Романа Протасевича. Из-за сказанного Протасевичем в “интервью” из Беларуси пришлось уехать политическому обозревателю Артему Шрайбману: Протасевич упомянул об участии Шрайбмана в чате lovehata.

Подробный рассказ о Сергее Тихановском, с выдвижения которого в президенты начался новый период белорусской истории, читайте здесь.

Вокруг света

Американское агентство НАСА предложило "Роскосмосу" продлить работу на МКС до 2030 года. Рогозин согласился.

Министры финансов стран “большой семерки” договорились о реформе правил налогообложения для IT-гигантов: в будущем они будут платить налоги не только по месту своей регистрации, но и в странах, где они ведут бизнес.

В интервью газете Welt am Sonntag глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг отметил, что российская разведка в Германии действует с размахом времен холодной войны.

В Будапеште прошла многотысячная акция протеста против открытия в городе филиала Фуданьского университета, связанного с компартией Китая.

В Нигерии запретили Twitter, начались аресты и уголовное преследование пользователей соцсети. Запрет связан с тем, что администрация сервиса удалила твит президента Нигерии.

У принца Гарри и его жены Меган Маркл родилась дочь Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор – имена дали в честь прабабушки и бабушки.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России вырос до 9163. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 5 млн 126 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 123 787 человек (+351 за сутки). В московской информационной системе ЕМИАС обнаружились ложные данные о вакцинации, а в Петербурге на время экономического форума власти прекратили публиковать подробную статистику по коронавирусу.

Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из России, но прямого авиасообщения между странами нет.

Бразилия одобрила ограниченное применение “Спутника V”. В Грузии пытаются придумать, как поощрить массовую вакцинацию: есть идея отменить часть ограничений для привитых, но критики указывают на то, что это дискриминация.

Власти Великобритании могут отложить отмену всех ограничений из-за опасений по поводу “индийского” штамма коронавируса, еще более заразного, чем “британский”. ВОЗ не считает возможным полное искоренение коронавируса.

О долгосрочных последствиях COVID-19, так называемом постковиде, читайте здесь.

Шесть ссылок

Живопись. Фрагмент из книги Ирины Руцинской “Иконография Сталина. Репрезентация власти в советском искусстве 1930–1950-х годов” (изд-во “БуксМАрт”) – о сюжете “Сталин читает письмо Ленина”. Или эссе Константина Львова о Роберте Фальке и его ученике генерале Юмашеве.

Фрагмент из книги Ирины Руцинской “Иконография Сталина. Репрезентация власти в советском искусстве 1930–1950-х годов” (изд-во “БуксМАрт”) – о сюжете “Сталин читает письмо Ленина”. Или эссе Константина Львова о Роберте Фальке и его ученике генерале Юмашеве. Кино. Рассказ о кинематографе Шанталь Акерман. Или биография режиссера и продюсера Роджера Кормана, крестного отца индустрии B-movies и ментора всех режиссеров Нового Голливуда.

Рассказ о кинематографе Шанталь Акерман. Или биография режиссера и продюсера Роджера Кормана, крестного отца индустрии B-movies и ментора всех режиссеров Нового Голливуда. Этнография. Интервью с писательницей и феминисткой Лилит Мазикиной о том, как живут современные российские цыгане. Или жизнь крымских татар до депортации в старых фотографиях.

Интервью с писательницей и феминисткой Лилит Мазикиной о том, как живут современные российские цыгане. Или жизнь крымских татар до депортации в старых фотографиях. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок