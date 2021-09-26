Лейся, песня

Доброе утро!

На референдуме в Швейцарии большинство граждан выступили за легализацию однополых браков. Прочие новости не такие радужные:

В субботу полиция глушила акцию коммунистов в Москве песней “Дядя Вова, мы с тобой”.

Якутского шамана Габышева увезли из СИЗО на принудительное лечение.

ФСБ выдворила из России защитницу прав мигрантов Валентину Чупик. Ей запретили въезд на 30 лет.

На парламентских выборах в Германии социал-демократы слегка опережают ХДС/ХСС.

Вечер патриотической песни

В субботу в Москве на Пушкинской площади состоялась акция коммунистов по итогам выборов в Госдуму. Она прошла в форме “встречи с депутатами”, потому что митинг московские власти не согласовали (коронавирус). На площади собрались около тысячи человек (вот фотографии), и полиция придумала глушить выступающих патриотическими песнями: первой прозвучала высокохудожественная композиция “Дядя Вова, мы с тобой”, после чего последовал привычный Газманов.

По данным КПРФ, в преддверии митинга полиция задержала в Москве около 60 активистов партии – как минимум одного из задержанных, Сергея Удальцова, арестовали на 10 суток. Вечером в воскресенье здание Мосгордумы покинула депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева – полиция караулила ее с пятницы, и как только она появилась на улице, ей вручили повестку в ОВД, номер статьи в ней не указан. В городе продолжают задерживать участников послевыборной акции 20 сентября.

Акции коммунистов состоялись и в других городах России. После митинга в Екатеринбурге задержали десять нацболов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на московскую акцию не пришел – он в это время участвовал в онлайне с Путиным по итогам выборов (в ходе которого пожаловался на фальсификации, но дипломатично – так, что Путин внимания не обратил). Потом Путин “встретился” с избранными главами регионов (которых призвал не ставить под сомнение то, что Кадыров набрал в Чечне 99,7%), а сегодня будет “встречаться” с лидерами партийного списка “Единой России”. В это время по российскому телевизору показывали, как Путин в компании с Шойгу выслеживает в сибирской тайге горных козлов.

Прочее российское

В Шереметьеве задержали руководителя некоммерческой организации помощи мигрантам "Тонг Жахони" ("Утро мира") Валентину Чупик. Ей вручили уведомление с запретом на въезд в страну на 30 лет. В 2006 году Чупик бежала из Узбекистана и получила в России статус беженца.

Шамана Александра Габышева увезли из СИЗО в Якутске на принудительное лечение. Куда именно, пока не известно.

ФСБ задержала двоих уроженцев Ставропольского края по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и нападении на Дагестан в 1999 году.

Вокруг света

В Германии на выборах в Бундестаг социал-демократы слегка опережают блок ХДС/ХСС, который до недавнего времени возглавляла Ангела Меркель. У СДПГ – чуть больше 25%, у ХДС – чуть меньше. Для христианских демократов это худший показатель в истории. Лидеры обеих партий заявили, что хотели бы завершить переговоры о правящей коалиции до Рождества. Здесь политолог Андреас Умланд объясняет, что какая бы коалиция ни оказалась в правительстве Германии, политика страны в отношении России и Украины останется неизменной.

В Италии лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, задержанного в пятницу по запросу Испании, освободили из-под стражи. Возможность его экстрадиции будет обсуждаться в октябре.

Великобритания столкнулась с дефицитом бензина, вызванным нехваткой водителей грузовиков. Правительство страны объявило, что выдаст пять тысяч виз дальнобойщикам из Европы (хотя перевозчики утверждают, что им не хватает 90 тысяч шоферов: пандемия наложилась на брекзит, и работать стало некому).

Власти Мали обратились к российской ЧВК Вагнера для содействия в борьбе с террористами и планируют сотрудничать с ней, несмотря на протесты Франции. Эти громкие заявления прозвучали с трибуны Генассамблеи ООН.

В Афганистане талибы публично казнили несколько человек.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 22 498. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 421 тысяча; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 203 900 человек (+805 за сутки). Власти пока не вводят никаких ограничений, несмотря на рост заболеваемости и смертности.

Шесть ссылок

Философическое. Отрывок из книги Стивена Пинкера “Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в которой американский оптимист убеждает нас, что все по-прежнему идет по плану. Или фрагмент из исследования философа и психоаналитика Александра Смулянского “Исчезающая теория” (изд-во “РИПОЛ классик”) – о том, как “Исповедь” Руссо определила на многие годы устройство европейской публичности.

Отрывок из книги Стивена Пинкера “Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в которой американский оптимист убеждает нас, что все по-прежнему идет по плану. Или фрагмент из исследования философа и психоаналитика Александра Смулянского “Исчезающая теория” (изд-во “РИПОЛ классик”) – о том, как “Исповедь” Руссо определила на многие годы устройство европейской публичности. Современное искусство в глуши. Рассказ о судьбе “сибирского Матисса” Андрея Поздеева (1926–1998) – красноярского художника, которому успешно удавалось игнорировать советскую власть, пока она не кончилась. Или истории о том, как актуальное искусство зарождалось в советские годы в Уфе, Казани и Ростове-на-Дону.

Рассказ о судьбе “сибирского Матисса” Андрея Поздеева (1926–1998) – красноярского художника, которому успешно удавалось игнорировать советскую власть, пока она не кончилась. Или истории о том, как актуальное искусство зарождалось в советские годы в Уфе, Казани и Ростове-на-Дону. Центральноевропейское. 12 слов, которые помогают понять венгерскую культуру. Или рассказ поэта и переводчика Игоря Белова о том, как читать и понимать поэзию Норвида (к 200-летию последнего польского романтика).

12 слов, которые помогают понять венгерскую культуру. Или рассказ поэта и переводчика Игоря Белова о том, как читать и понимать поэзию Норвида (к 200-летию последнего польского романтика). Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

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Семь Сорок