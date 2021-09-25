Путин провёл встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму 

Владимир Путин провел видеоконференцию с лидерами партий, прошедшими в Госдуму. Президент России заявил, что выборы прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Претензии к электронному голосованию, по мнению Путина, есть лишь у тех, кому "не понравился результат". Он подчеркнул высокую явку, а также отметил, что впервые с 1999 года в Думе появится пятая партия.

На посту спикера Госдумы восьмого созыва Путин предложил оставить Вячеслава Володина. Кроме того, президент отметил ряд задач, которые стоят перед депутатами. Это борьба с бедностью, повышение уровня здравоохранения и образования.

Накануне встречи лидер КПФР Геннадий Зюганов говорил журналистам, что намерен раскритиковать прошедшие выборы. Но оказался на эту тему немногословным.

"Трёхдневка и административка, связанная с дистанционным электронным голосованием, порушит, во-первых, доверие, а во-вторых, снесет и политическую систему", – заявил Зюганов в разговоре с Путиным. Главной проблемой, стоящей перед Россией, лидер КПРФ назвал вымирание населения.

Про митинги упомянул и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своём выступлении он предложил отправить всех, кто бунтовал на Пушкинской площади 25 сентября, "в ссылку" в Магадан, чтобы они строили новые города в Сибири. Так протестующие, по мнению Жириновского, "больше бунтовать не будут". На что Владимир Путин ответил, что и работать они не будут.