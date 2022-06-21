Спецгруппа США будет расследовать военные преступления в Украине

США создадут в Украине специальную группу по расследованию военных преступлений. Об этом заявил 21 июня министр юстиции и генеральный прокурор Меррик Гарленд во время своего визита в Киев. Возглавит спецгруппу сотрудник Минюста Эли Розенбаум, которого называют самым известным американским "охотником за нацистами".
"Военным преступникам нигде не скрыться", — сказал генеральный прокурор, выразив поддержку украинцем, которые столкнулись с "несправедливым и необоснованным вторжением России".
В спецгруппе также будут работать ведущие американские специалисты по расследованию дел, связанных с нарушением прав человека и военными преступлениями. Кроме того, США планируют отправить в Украину эксперта по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Два других американских специалиста будут работать в Европе и на Ближнем Востоке. Они должны будут помогать местным властям бороться с попытками России обойти санкции, а также искать и арестовывать активы российских олигархов, попавших под ограничения.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назвала эту помощь "очень важной". "Мы все понимаем, что имеем дело с очень сильными врагами", – отметила она.
- Эли Розенбаум возглавлял управление специальных расследований Минюста США с 1994 по 2010 год. В том числе он искал и депортировал нацистских военных преступников, а также добивался лишения их американского гражданства. На его счету, по словам британского историка Гайа Уолтерса, более 100 разоблаченных нацистов.
- В Украине расследуется более 16 тысяч уголовных дел против российских военнослужащих. Среди подозреваемых – высокопоставленные чиновники, политики и военные, а также медийные персоны. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас они находятся в России, поэтому к ним будет применяться специальный механизм заочных расследований.
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