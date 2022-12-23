Сенат США на устном голосовании 22 декабря поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. "За" проголосовали 68 сенаторов, против — 29.
Документ регулирует использование средств, полученных от конфискации активов у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Государственный департамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.
Голосовавший за принятие поправки сенатор Майкл Беннет, выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году, заявил в четверг, что принятый документ "посылает сигнал Путину и его банде головорезов о том, что Америка поддерживает Украину”.
"Этого требуют здравый смысл и справедливость — заставить путинских помощников платить за помощь в восстановлении страны, которую он разрушает,—прокомментировал газете The Washington Post поправку конгрессмен Том Малиновский, продвигающий её в Конгрессе. — Я надеюсь, что закон побудит Министерство юстиции удвоить свои усилия по конфискации активов клептократов, а наших европейских союзников — последовать их примеру".
Администрация президента Байдена поддерживает идею конфискации российских олигархов и попавших под санкции компаний для помощи Украине. Противники инициативы отмечают, что изъятие средств может быть оспорено в судах, а использование арестованных денег может снизить инвестиционную привлекательность США.
Нижняя палата американского парламента должна проголосовать за принятие бюджета вместе с поправками к нему в пятницу.
- Принятие поправки произошло на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Её активно продвигали лоббистские группы, поддерживающие Украину. Одновременно в четверг Конгресс проголосовал за принятие ещё одного законопроекта, поддержанного проукраинскими организациями. Документ позволяет министерству юстиции преследовать за военные преступления всех людей, находящихся на территории страны. Сейчас это возможно, только если подозреваемый или жертва — граждане США.
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