Российские активы на сумму более $330 млрд заморожены из-за санкций

Группа REPO, объединившая финансовых представителей из разных стран, заблокировала активы российских олигархов и чиновников на сумму 30 миллиардов долларов, а также арестовала их яхты и элитную недвижимость. Кроме того, заморожены 300 миллиардов долларов из средств российского Центрального банка. Американские правозащитники призывают к осторожности, чтобы "не наказать невинных людей".
После российского вторжения в Украину REPO ищет и блокирует активы, принадлежащие российским чиновникам и олигархам, связанным с президентом России Владимиром Путиным. Среди арестованного имущества – активы на сумму 30 миллиардов долларов, пять суперъяхт и элитная недвижимость. Кроме того, в результате работы группы заморожены 300 миллиардов из средств Центробанка – около половины всех золотовалютных резервов России.
"Работа REPO ещё не завершена", – говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте Минфина США. REPO продолжит искать и блокировать активы богатых и влиятельных россиян, попавших под санкции.
В то же время американские правозащитники выражают обеспокоенность, что владельцы арестованного имущества, находящиеся под санкциями, могут не иметь возможности оспорить аресты в суде. Кроме того, в результате действий REPO могут пострадать "невинные люди, которые не имеют никакого отношения к войне", поэтому "следует быть осторожными".
В четверг, 30 июня, заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов "одной из величайших краж в истории". Днём ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия использует все легитимные способы для возврата своих замороженных активов.
- Группа REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) была создана 17 марта 2022 года, через три недели после российского вторжения в Украину. Цель группы – усиление экономического давления на Москву, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну. В состав группы вошли высшие чиновники по финансам и юстиции из США, Австралии, Франции, Канады, Германии, Японии, Италии, Великобритании и Европейской комиссии.
- После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года США, страны Евросоюза и другие государства ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули банковский сектор и другие сферы высоких технологий, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих российское вторжение в Украину.
- После нападения России на Украину более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 305 полностью покинули страну.
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