Группа REPO, объединившая финансовых представителей из разных стран, заблокировала активы российских олигархов и чиновников на сумму 30 миллиардов долларов, а также арестовала их яхты и элитную недвижимость. Кроме того, заморожены 300 миллиардов долларов из средств российского Центрального банка. Американские правозащитники призывают к осторожности, чтобы "не наказать невинных людей".

После российского вторжения в Украину REPO ищет и блокирует активы, принадлежащие российским чиновникам и олигархам, связанным с президентом России Владимиром Путиным. Среди арестованного имущества – активы на сумму 30 миллиардов долларов, пять суперъяхт и элитная недвижимость. Кроме того, в результате работы группы заморожены 300 миллиардов из средств Центробанка – около половины всех золотовалютных резервов России.

"Работа REPO ещё не завершена", – говорится в заявлении группы, опубликованном на сайте Минфина США. REPO продолжит искать и блокировать активы богатых и влиятельных россиян, попавших под санкции.

В то же время американские правозащитники выражают обеспокоенность, что владельцы арестованного имущества, находящиеся под санкциями, могут не иметь возможности оспорить аресты в суде. Кроме того, в результате действий REPO могут пострадать "невинные люди, которые не имеют никакого отношения к войне", поэтому "следует быть осторожными".

В четверг, 30 июня, заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов "одной из величайших краж в истории". Днём ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия использует все легитимные способы для возврата своих замороженных активов.