Сенат принял законопроект о защите однополых браков в США

Сенат США одобрил законопроект о защите права на однополые и межрасовые браки - "Акт об уважении к браку". "За" проголосовал 61 сенатор - все демократы и 12 республиканцев, 36 были "против", сообщает СNN.

Принятие закона вызвано опасениями, что Верховный суд может отменить решение 2015 года, легализовавшее однополые браки по всей стране.

Законопроект обязывает любой штат США признавать однополые браки, заключенные в других штатах - даже если сам этот штат такие союзы не признает. Документ должен заменить принятый в 1996 году "Акт о защите брака", в котором брак определяется как "союз между одним мужчиной и одной женщиной".

Законопроект даст "миллионам однополых и межрасовых однополых пар определенность и уверенность в том, что их браки действительны и будут оставаться действительными в будущем", - заявила во вторник перед принятием законопроекта сенатор-демократ Тэмми Болдуин, одна из тех, кто настойчиво отстаивал эту законодательную инициативу. Болдуин стала первым открыто гомосексуальным членом Сената в истории США.

Аналогичный, но не идентичный законопроект был принят Палатой представителей США в начале этого года при поддержке 47 республиканцев и всех демократов. Теперь Палате представителей необходимо будет одобрить версию Сената, прежде чем она будет отправлена на подпись президенту США Джо Байдену.

Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси уже заявила, что Конгресс одобрит законопроект на следующей неделе.

Демократы спешат с принятием закона до конца года. С января состав Конгресса изменится в соответствии с результатами недавних промежуточных выборов, и большинство в нижней палате перейдёт к республиканцам.