Труба как цена агрессии. Судьба "Северного потока – 2" под вопросом

Будущее газопровода "Северный поток – 2" окажется под вопросом, если Москва не пойдет на серьезные уступки. Его пуск в лучшем случае состоится в июне будущего года и лишь в случае выполнения Россией предварительных условий, которые не позволят Кремлю использовать этот газопровод как инструмент политического и экономического давления. Такой прогноз в вашингтонском издании The Hill делает заслуженный профессор Хьюстонского университета, сотрудник Германского института экономических исследований экономист Пол Грегори.

По мнению Пола Грегори, первые заявления членов нового коалиционного правительства ФРГ, где большинство составили социал-демократы, прозвучали отчасти сенсационно. Новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представитель партии "Зеленых", давно известная скептическим отношением к "Северному потоку – 2", в воскресном телевизионном интервью провозгласила, что новый газопровод не может быть пущен в строй, поскольку члены правительственной коалиции считают, что он не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства. Несколько дней назад новый канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на вопрос, может ли "Северный поток – 2" быть использован в качестве инструмента давления на Кремль, чтобы предотвратить возможное российское вторжение в Украину, заявил, что такой шаг Москвы возымеет последствия, что, как считает Пол Грегори, означает, что Кремлю придется расплачиваться "Северным потоком – 2" в случае нападения на Украину.

Если новое германское правительство потребует от России выполнить все требования европейского энергетического законодательства, то условия эксплуатации нового газопровода могут оказаться неприемлемыми для "Газпрома" и Кремля, объяснил Пол Грегори Радио Свобода:

Если его заставят выполнить все требования, то конкурентоспособность "Северного потока – 2" резко упадет

– Проблема для "Газпрома" заключается в том, что если его заставят выполнить эти требования, то конкурентоспособность "Северного потока – 2" резко упадет. "Газпром" не сможет выступить в роли производителя и поставщика газа. Ему придется отвести определенную долю мощностей своих газопроводов для транспортировки продукции конкурентов. Все тарифы должны быть обнародованы. С моей точки зрения, эти условия неприемлемы для "Газпрома". Я предполагал, что Германия может позволить, грубо говоря, подставной компании взять на себя транспортировку газа, чтобы разделить производителя и поставщика. Новое правительство Германии этого, по-видимому, не допустит. Помимо всего прочего, пуск газопровода должен быть одобрен Европейской комиссией, которая изначально выступала против этого проекта, то есть это представляет дополнительное затруднение для "Газпрома".

Выполнение европейских условий не только снизит потенциальную прибыльность "Северного потока – 2", но, что может быть более важно для Кремля, не позволит ему использовать газопровод в качестве политического инструмента, считает Пол Грегори:

– Использование "Северного потока – 2" как инструмента давления в случае выполнения европейских требований будет невозможно, а ведь он задумывался во многом для того, чтобы исключить Украину как страну транзита российского природного газа. Мощность "Северного потока – 2" близка мощности газопроводов, проходящих по территории Украины. России, конечно же, требуются деньги, которые она может получить, пустив в эксплуатацию новый газопровод, но, я думаю, возможность использовать газ как инструмент давления все-таки более важна для нее.

По словам Пола Грегори, действующие американские санкции и возможность введения новых санкций также продолжают представлять серьезную проблему для "Северного потока – 2":

Любая европейская компания, имеющая отношение к "Северному потоку – 2", находится в постоянной опасности

– Сенат настроен очень решительно в том, что касается санкций против газопровода. И сейчас идет борьба между Сенатом и администрацией, которая, как известно, решила не подвергать санкциям оператора газопровода. Но и существующие санкции очень ощутимы для "Газпрома", потому что любая европейская компания, имеющая отношение к "Северному потоку – 2", находится в постоянной опасности, она может стать объектом американских санкций. Эта угроза воспринимается серьезно любым бизнесом.

­Не исключено, что в этих новых условиях будущее "Северного потока – 2" окажется под вопросом, говорит Пол Грегори:

– На мой взгляд, можно сказать, что судьба газопровода оказалась под вопросом. Пока нет ответа на вопрос, удастся ли начать его эксплуатацию в июне 2022 года или процесс получения окончательного одобрения на его пуск затянется на несколько лет. Если бы мне две недели назад задали этот вопрос, я бы ответил утвердительно: да, он будет пущен в июне. Но картину кардинально изменили комментарии представителей новой правительственной коалиции в Германии, хотя она находится у власти всего несколько дней, поэтому пока рано делать окончательные выводы, – считает Пол Грегори.