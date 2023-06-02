Сенат США одобрил законопроект о потолке госдолга

Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга. Документ поддержали 63 сенатора, против высказались 36, сообщает "Голос Америки".

Палата представителей США большинством голосов одобрила проект закона в среду, 31 мая. Теперь его направят на подпись президенту Джо Байдену.

"Принимая законопроект, мы избежим дефолта. Америка может вздохнуть с облегчением", – объявил лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер. "Последствия дефолта были бы катастрофическими, – сказал он. – Несмотря на предшествующие взлеты, падения и перипетии, для нашей страны очень хорошо, что обе партии наконец-то объединились, чтобы избежать дефолта".

Законопроект, согласованный президентом Байденом и спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти, отменяет часть финансирования Налоговой службы США, но сохраняет многие демократические приоритеты, принятые предыдущим составом Конгресса.

Министр финансов Джанет Йеллен ранее предупредила лидеров Конгресса, что у федерального правительства могут закончиться деньги 5 июня, и если Конгресс не повысит потолок госдолга к понедельнику, это может привести к экономической катастрофе.

Текущий уровень госдолга в размере 31 триллиона 4 миллиардов долларов был превышен в январе. Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов.



Белый дом сообщил, что законопроект предусматривает выделение 886 миллиардов долларов на нужды обороны и 637 миллиардов долларов на необоронные программы.

Он также ограничит некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет; ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергетические проекты; вернет в бюджет неиспользованные средства, выданные государством во время пандемии COVID-19 и расширит требования к работе для получателей программ продовольственной помощи.