Сенатор Рубио предложил санкции против Путина - "пока не поздно"

В США сенатор-республиканец Марко Рубио представил на рассмотрение Сената текст законопроекта "О сдерживании авторитарных военных действий".

Проектом закона предусмотрено незамедлительное введение жестких персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина и других официальных лиц в российском правительстве в случае военного вторжения России в Украину.

Как сообщает "Голос Америки", сенатор Рубио назвал законопроект "первым документом подобного рода, предусматривающим введение санкций лично против Путина". Санкции, как предлагает сенатор, должны быть объявлены и против секторов российской экономики, "от которых зависит личное обогащение [путинского] режима".

"Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих контроль [Путина] над Россией", — сказал Рубио. –

"Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег из Сената работать со мной над принятием этого законопроекта, пока еще не слишком поздно [это сделать]".