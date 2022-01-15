Сенатор Рубио предложил санкции против Путина - "пока не поздно"

В США сенатор-республиканец Марко Рубио представил на рассмотрение Сената текст законопроекта "О сдерживании авторитарных военных действий".
Проектом закона предусмотрено незамедлительное введение жестких персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина и других официальных лиц в российском правительстве в случае военного вторжения России в Украину.
Как сообщает "Голос Америки", сенатор Рубио назвал законопроект "первым документом подобного рода, предусматривающим введение санкций лично против Путина". Санкции, как предлагает сенатор, должны быть объявлены и против секторов российской экономики, "от которых зависит личное обогащение [путинского] режима".
"Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения чрезвычайно болезненными для олигархов, поддерживающих контроль [Путина] над Россией", — сказал Рубио. –
"Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег из Сената работать со мной над принятием этого законопроекта, пока еще не слишком поздно [это сделать]".
- Марко Рубио занимает пост председателя Комитета по разведке. Он также участвует в составе Комитета по международнявляющийся заместителем председателя Комитета по разведке и входящ по международным отношениям верхней палаты.
- Кроме введения санкций в отношении Путина и других представителей его режима, автор законопроекта требует немедленно ввести санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" - в случае вторжения России в Украину.
- В минувший четверг, сенаторы отклонили еще один законопроект о санкциях в отношении Москвы и "Северного потока-2", разработанный республиканцем Тедом Крузом.
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