Сенаторы-демократы отвергли санкции против "Северного потока-2"

В четверг сторонникам санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" и других фирм, имеющих отношение к эксплуатации и сертификации газопровода не хватило 5 голосов для ее одобрения Сенатом США. Законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом был отклонен в результате голосования. За законопроект проголосовало 55 сенаторов, против - 44.

Среди проголосовавших против сенаторы-демократы, которые назвали законопроект попыткой оппонентов президента США Джо Байдена нанести политический удар по президенту, который решил не вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" в целях улучшения отношений с Германией, прежнее правительство которой было сторонником этого проекта. "Путин чувствует слабость. Блокирование этого газопровода должно быть целью обеих партий", - заявил сенатор-республиканец Джон Баррозо. "Этот закон не поможет Украине, - говорит сенатор-демократ Крис Мерфи, - его цель нанести удар по Байдену". За законопроект, который бы принудил администрацию Джо Байдена ввести санкции вопреки желанию президента, проголосовали также несколько сенаторов-демократов.

Демократы внесли в Сенат свой собственный законопроект, предусматривающий санкции против Владимира Путина, его ближайшего окружения, ведущих российский финансовых институций в случае нападения России на Украину. Как пишет агентство Associated Press, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс, что Германия заблокирует газопровод в случае российской атаки на Украину, однако новое правительство Германии не делало на этот счет никаких публичных заверений.

Несмотря на разногласия относительно санкций против оператора "Северного потока-2" подавляющее большинство американских сенаторов выступили против этого проекта, считая, что он даст Кремлю новый инструмент давления на европейские страны.