Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости - мир

Сенаторы-демократы отвергли санкции против "Северного потока-2"

В четверг сторонникам санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" и других фирм, имеющих отношение к эксплуатации и сертификации газопровода не хватило 5 голосов для ее одобрения Сенатом США. Законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом был отклонен в результате голосования. За законопроект проголосовало 55 сенаторов, против - 44.

Среди проголосовавших против сенаторы-демократы, которые назвали законопроект попыткой оппонентов президента США Джо Байдена нанести политический удар по президенту, который решил не вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" в целях улучшения отношений с Германией, прежнее правительство которой было сторонником этого проекта. "Путин чувствует слабость. Блокирование этого газопровода должно быть целью обеих партий", - заявил сенатор-республиканец Джон Баррозо. "Этот закон не поможет Украине, - говорит сенатор-демократ Крис Мерфи, - его цель нанести удар по Байдену". За законопроект, который бы принудил администрацию Джо Байдена ввести санкции вопреки желанию президента, проголосовали также несколько сенаторов-демократов.

Демократы внесли в Сенат свой собственный законопроект, предусматривающий санкции против Владимира Путина, его ближайшего окружения, ведущих российский финансовых институций в случае нападения России на Украину. Как пишет агентство Associated Press, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс, что Германия заблокирует газопровод в случае российской атаки на Украину, однако новое правительство Германии не делало на этот счет никаких публичных заверений.

Несмотря на разногласия относительно санкций против оператора "Северного потока-2" подавляющее большинство американских сенаторов выступили против этого проекта, считая, что он даст Кремлю новый инструмент давления на европейские страны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG