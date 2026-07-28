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Сенаторы США добавили в проект о санкциях против РФ меры по Ирану

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Приоритетный источник в Google
Здание Конгресса США
Здание Конгресса США

Сенаторы США внесли изменения в двухпартийный законопроект о санкциях против России, расширив его действие на Иран и переименовав документ в "Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года". Об этом во вторник передает из Вашингтона корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода в столице США Алекс Рауфоглу.

В обновленной версии документа, оказавшейся в распоряжении RFE/RL, сохраняются масштабные санкции против России в связи с войной в Украине, но при этом добавляется положение о продлении действия Закона о санкциях против Ирана от 1996 года.

В остальном внесённые поправки, как отмечается, практически не затрагивают основные положения законопроекта, касающиеся санкций против России, включая вторичные тарифы и финансовые ограничения. Инициатива в целом затрагивает страны, импортирующие российские энергоносители.

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Во вторник вечером, как ожидается, находящийся с визитом в США президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами - незадолго до первого процедурного голосования по законопроекту о санкциях против РФ.

29 июля в Вашингтоне проходит церемония прощания с Линдси Грэмом, среди участников которой - Владимир Зеленский.

Грэм, скорпостижно скончавшийся 11 июля, более года активно продвигал инициативу ужесточения санкций против Москвы и незадолго до смерти, как отмечается, согласовал с Белым домом пересмотренный вариант законопроекта.

Некоторые демократы выражают обеспокоенность по поводу ряда положений документа, расширяющих полномочия президента США вводить пошлины против стран, закупающих российские энергоносители.

  • Законопроект в последнее время пересматривался дважды - сначала, ещё до смерти Грэма, сенаторы по согласованию с Белым домом несколько смягчили его положения, в частности, о вторичных пошлинах для стран, покупающих у России нефть и газ. Впоследствии, уже после смерти Грэма, Трамп, ссылаясь на желание покойного сенатора, потребовал добавить к документу и санкции против Ирана.
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