Сенаторы США пообещали продолжить помощь Киеву после выборов в Конгресс

Американские сенаторы Роб Портман и Крис Кунс в четверг в ходе поездки в Киев пообещали дальнейшую поддержку Украине двумя ведущими политическими силами США - после промежуточных выборов в Конгресс на будущей неделе.

Портман, сенатор из Огайо, представляет Республиканскую партию, Кунс - член Демократической партии из штата Делавэр.

Журналистам сенаторы заявили, что у них состоялся "очень позитивный" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они отметили также, что в рамках поездки посетили одно из энергопредприятий, пострадавших в результате российского удара с применением иранских дронов.

В связи с намеченными на 8 ноября промежуточными выборами в Соединённых Штатах высказывались опасения, что члены Руспубликанской партии, которой прогнозируют переход контроля над Палатой представителей, может ослабить поддержку Украине.

Как отмечает Reuters, военная и финансовая помощь со стороны США и других западных стран стала жизненно важной для Украины в условиях продолжающегося с конца февраля российского военного вторжения.

Нынешний лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил в прошлом месяце, что американские избиратели не станут выписывать Украине чеки без обозначения суммы в условиях рецессии. Роб Портман в ходе визита в Киев, судя по всему, имел в виду эти слова Маккарти, когда заметил, что некоторых из его коллег неверно поняли. "Это в интересах национальной безопасности Америки, чтобы Россия не добилась своих целей в Украине", - сказал Портман. При этом он добавил, не приведя деталей, что в оказании помощи должно быть "больше ответственности".

Ракетные удары по украинской инфраструктуре российские военные наносят с 10 октября. В Москве заявили об ответных шагах на взрыв на Крымском мосту, который, как утверждает президент Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. Минобороны России назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики. Иран и Россия отрицают, что Москва использует в Украине поставленные Ираном беспилотники-камикадзе.

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