Сентябрь в Европе стал самым жарким в истории наблюдений. Об этом пишет The Guardian.

По данным метеорологических бюро Австрии, Бельгии, Германии, Польши, Франции и Швейцарии, которые приводит The Guardian, средняя температура в сентябре превысила многолетнюю норму на 3,5-4°C в зависимости от страны.

На юге Испании, в муниципалитете Монторо, в начале сентября была зарегистрирована самая высокая температура в истории наблюдений в Европе – 45,7°C.

Лето 2023 года стало самым жарким в истории наблюдений: температурные рекорды бились один за другим. Европейская служба по изучению изменения климата Copernicus ожидает, что этот год станет самым тёплым в истории человечества.

Метеорологи ООН связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и природным явлением Эль-Ниньо – повышением температуры экваториальных вод Тихого океана. Высокие температуры приводят к гибели людей, животных и растений, способствует распространению засух и лесных пожаров.