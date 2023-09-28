За два года ледники Швейцарии сократились на 10%

За два года Швейцария потеряла 10% своих ледников, подсчитали эксперты Швейцарской академии наук, которых цитирует Associated Press.
"Таяние ледников драматическое: всего за два года было потеряно столько же льда, сколько за период с 1960 по 1990 год", – заявили в академии. Несколько небольших ледников исчезло совсем, отметили эксперты.
По мнению специалистов, "масштабная потеря льда" вызвана малым количеством снега, который выпадает на ледники зимой и защищает их от солнечных лучей, и высокими температурами летом.
Ранее в 2023 году учёные и экозащитники Швейцарии развернули кампанию по спасению альпийских ледников. В июне в Швейцарии состоялся референдум, на котором 59% его участников высказались за достижение нулевого выброса парниковых газов в стране уже к 2050 году.
Парниковые газы способствуют глобальному потеплению, которое в Швейцарии разогналось уже до 2,4°C по сравнению с доиндустриальным периодом.
- Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления. Средняя температура на Земле уже на 1,15°C выше доиндустриальной. Увеличение на 1,5°C климатологи считают критическим.
- Учёные подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры увеличивает частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары.
- По данным Всемирной метеорологической организации, с 1970 по 2021 год в мире произошло 11 778 природных катаклизмов. В результате погибли больше двух миллионов человек и неизвестное количество животных, экономике был нанесён ущерб в 4,3 триллиона долларов. Эти цифры не учитывают косвенный ущерб от катастроф.
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