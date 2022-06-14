Сербия с ноября не сможет закупать российскую нефть из-за санкций

Сербия с 1 ноября 2022 года не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. Он добавил, что не знает, какие ещё санкции будут введены к тому времени.

По словам Вучича, Сербия зимой столкнётся с нехваткой энергоносителей. Стране зимой необходимо до 100 тысяч тонн угля, в то время как реальная добыча составляет до 80 тысяч тонн.

3 июня Совет ЕС в связи с российским вторжением на территорию Украины официально утвердил шестой пакет санкций, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть.

Сербия официально осудила российское вторжение, но отказалась вводить против России санкции, ссылаясь на "традиционные связи, существующие между двумя государствами".

Сербия – страна-кандидат на вступление в ЕС. В ходе визита 10 июня в Белград канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для вступления в Евросоюз Сербии необходимо присоединиться к санкциям против России и прийти к соглашению по Косову.

29 мая состоялись телефонные переговоры Вучича с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого, как утверждается в сообщении пресс-службы Кремля, лидеры двух стран договорились, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять в Сербию природный газ.

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