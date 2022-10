Сердечные раны. Артемий Троицкий и винтажная Камбоджа

Двести сорок пятый выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён камбоджийским исполнителям 1950-х - 1960-х годов. Этот исторический экскурс полезен вполне: рок-критик Артемий Троицкий рассказывает и об азиатских талантах, и о политической драме Камбоджи.

Готов признать: я питаю слабость к популярной музыке стран Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнама, Таиланда и Камбоджи. Нетрудно объяснить почему: эта музыка очень необычная. Странные мелодии, удивительные голоса, неслыханные интонации. Скажем, поп-музыка близлежащих Китая и Южной Кореи скроена по западным шаблонам (отсюда и глобальная популярность К-pop), а здесь – даже когда экзотические фольклорные инструменты заменили электрогитарами, саксофонами и электроорганами – национальная специфика в значительной мере сохранилась! Почему так вышло, не знаю. Сегодня представляем винтажную Камбоджу.

В 1996 году американский турист-авантюрист Пол Уилер выпустил небольшим тиражом и за собственный счёт компиляцию камбоджийского рок-н-ролла конца 1960-х – начала 1970-х годов под названием Cambodian Rocks. Совершенно неожиданно пластинка произвела форменную сенсацию в мировых меломанских кругах, а восторженные отзывы на неё докатились аж до New York Times! Последовали новые камбоджийские архивные релизы, лучше изданные и более информативные. Особого драматизма всей истории придало то, что практически все герои рок-сцены Пномпеня, певцы и певицы, музыканты и композиторы, были физически уничтожены режимом Пол Пота. Даже (и в первую очередь, возможно) суперзвёзды камбоджийской эстрады – Пен Ран, Рос Серей Сотеа и Синн Сисамут. Их трагической судьбе посвящён известный документальный фильм Джона Пироцци "Не думай, что я забыл" (2015). Появились даже две весьма успешные группы с солистками-камбоджийками – калифорнийская Dengue Fever и австралийская Cambodian Space Project, в основу репертуара которых лёг кхмерский рок. DF с певицей Чхон Нимол играют уже 20 лет; CSP, к сожалению, недавно распались после гибели вокалистки Как Чантти в автокатастрофе. Записи обоих ансамблей, как и камбоджийские рок-н-ролльные архивные находки, уже звучали в "Музыке на Свободе".

На этот раз музыкальные археологи решили копнуть поглубже. Неизвестная мне доселе фирма грамзаписи с хорошим названием Death Is Not The End выпустила два тома камбоджийской поп-музыки 1950-х – начала 1960-х годов под общим названием Wounds Of Love: Khmer Oldies ("Раны любви: кхмерская старина"). Так же, как песни Синна Сисамута и Пен Ран были своеобразными местными вариациями на темы гаражного рока, биг-бита и ранней психоделики, материал "Ран любви" – камбоджийская переработка популярных стилей 1950-х годов, от сладкого "медленного рока" в духе Элвиса и Пэта Буна до французского шансона (по понятным причинам распространённого в Индокитае), бразильской босановы и мексиканского болеро. Все записи оцифрованы и отреставрированы с оригинальных синглов и звучат вполне качественно.



К сожалению, абсолютно никакой биографической и прочей информации на альбомах не содержится, только имена исполнителей и названия песен. (Впрочем, и это неплохо: на классическом сборнике Cambodian Rocks не было даже этого!) Итак, извольте: дуэт Им Сонг Сэум и Чхум Ванна, песня "Нет мужа".

Ещё одна песня на семейную тему с первого тома "Ран любви" (кстати, "Раны любви" – тоже название песни в исполнении певицы Мао Сарет), называется "Я хочу составить компанию твоему мужу". Можно только догадываться о том, какая личная драма за этим стоит. Исполняет Кой Сарим.

"Перерыв на рынке" – нетипичная песня и по тематике, и по явно более "этническому" настрою. Здесь поёт дуэт Рина и Чеа Савоэун. Это уже из второго тома компиляции.

Одна из самых поздних по времени записей на "Ранах любви" – "Сердце моё разбилось" в исполнении Рос Серей Сотеа. Певица родилась в 1948 году и стала, пожалуй, самой известной фигурой камбоджийского рока.

Именно она записала совершенно гениальную песенку "Мне 16", которая легко могла бы стать глобальным рок-хитом не хуже "Шизгары". Но жизнь сложилась иначе. Рос Серей Сотеа погибла в годы коммунистического геноцида; место её погребения неизвестно. Существует несколько версий смерти легендарной артистки. Самая драматичная такая: "красные кхмеры" идентифицировали её в концлагере, и Пол Пот приказал отдать певицу замуж за одного из своих командиров. Сотеа взбунтовалась и была расстреляна. Согласно другим версиям, она могла быть убита во время взятия полпотовцами Пномпеня или умерла от голода в лагере для "буржуазной интеллигенции". В любом случае, не пережила 1975–1977 годы. Но её "16 лет" остались с нами навеки.

