Серебренников на премьере своего фильма в Каннах выступил против войны

На Каннском кинофестивале в среду прошла премьера фильма Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". Фильм российского режиссёра открыл основную конкурсную программу. Серебренников, выступая после премьеры, высказался против войны в Украине.

В конце марта суд в Москве снял судимость с Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в мошенничестве по делу "Седьмой студии". Режиссёр был приговорён к условному сроку и не мог покинуть Россию. Он выехал из страны после снятия судимости.

В Канны вместе с режиссёром приехали актеры, исполнившие главные роли в ленте - Алена Михайлова, сыгравшая жену композитора Чайковского, Один Байрон, который был в фильме Петром Чайковским, а также рэпер Oxxymiron.

При этом официальной российской делегации и российским журналистам в Каннах отказали в аккредитации из-за войны.

Как сообщает RFI, зал встретил Кирилла Серебренникова и его команду аплодисментами. После премьеры он поблагодарил зрителей и сказал: "Я уверен, что искусство и люди искусства способны сделать так, чтобы война остановилась. Давайте хотя бы думать о том, что она когда-то кончится, и мы будем жить в мирной Европе". Он также сказал по-русски "Нет войне" - сообщил "Медузе" из Канн кинокритик Антон Долин.

На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля, состоявшейся во вторник, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Президент провёл параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в реальности столкнулась Украина. Он упомянул фильмы "Великий диктатор" с Чарли Чаплиным и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы. "Я уверен - диктатор проиграет. Мы выиграем эту войну. Слава Украине!" - заявил Зеленский, до избрания президентом прославившийся как актёр и шоумен.

В этом году на Каннском кинофестивале покажут фильм "Мариуполис 2" литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, который погиб в Мариуполе, как утверждается, от рук российских солдат. Это продолжение его фильма "Мариуполис" от 2016 года, в котором на примере жизни в Мариуполе рассказывается о последствиях войны в Донбассе.

Фестиваль в Каннах публично осудил войну в Украине и российскую агрессию в отношении этой страны.