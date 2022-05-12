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В программу кинофестиваля в Каннах внесён фильм Мантаса Кведаравичюса

Мантас Кведаравичюс

Каннский кинофестиваль добавил в официальную программу смотра ещё один фильм - документальную ленту "Мариуполис 2" литовского режиссёра Мантаса Кведаравичюса, убитого в апреле в Украине во время работы над картиной.

Об этом пишет в четверг издание The Hollywood Reporter.

Работа Кведаравичюса - это продолжение его фильма "Мариуполис" от 2016 года, в котором на примере жизни в Мариуполе рассказывается о последствиях войны в Донбассе. В этом году 45-летний режиссёр вернулся в город, чтобы зафиксировать события нынешнего российского военного вторжения в Украину, и был убит там 2 апреля.

Согласно первым сообщениям о произошедшем, в машину, в которой ехал режиссёр, попала ракета. Его доставили в больницу, но не смогли спасти. Двумя днями позднее, в частности, со ссылкой на жену Кведаравичюса, актрису Анну Белоброву, поступила информация, что в действительности режиссёр погиб на несколько дней раньше. В плену его застрелили российские военные, указывается в статье в "Википедии" о причинах гибели. О реакции российской стороны не сообщалось.

Фестиваль в Каннах публично осудил войну в Украине и российскую агрессию в отношении этой страны. Официальной российской делегации в этом году запрещено посещать киносмотр. 75-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая.

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